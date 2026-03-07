قبل شراء MacBook Neo.. إليك 7 مزايا غائبة عن أرخص حاسوب محمول من آبل

أطلقت آبل حاسوبها المحمول الجديد MacBook Neo بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي ليصبح بذلك أرخص حاسوب محمول في تاريخ الشركة. ويستهدف الجهاز الطلاب والمستخدمين الجدد الراغبين في اقتناء حواسيب ماك، مع تصميم مألوف وأداء يعتمد على معالج قوي ونظام macOS مصحوبًا بعمر بطارية طويل يصل إلى 16 ساعة.

لكن هذا السعر المنخفض جاء نتيجة مجموعة من التنازلات التقنية مقارنةً بأجهزة MacBook Air و MacBook Pro، إذ تخلّت الشركة عن عدد من المزايا المألوفة في حواسيبها المحمولة، ونذكر منها ما يلي:

لوحة مفاتيح بلا إضاءة خلفية

يُعد MacBook Neo أول حاسوب محمول من آبل منذ أكثر من 15 عامًا يأتي بلوحة مفاتيح دون إضاءة خلفية. ويعني ذلك أن استخدام الجهاز في الإضاءة المنخفضة قد يصبح أكثر صعوبة لبعض المستخدمين، كما أن الإصدار الأساسي لا يضم مستشعر تعرّف بصمات الأصابع الموجود في الإصدارات الأعلى.

غياب تقنية Force Touch في لوحة التتبع

يأتي الجهاز بلوحة تتبع متعددة اللمس تقليدية، لكنها لا تدعم تقنية Force Touch التي توفرها آبل في حواسيبها المحمولة الأخرى.

هذا يعني أن مزايا مثل الضغط العميق لعرض المعاينات السريعة أو البحث في القاموس أو معاينة الروابط داخل متصفح Safari لن تكون متاحة، كما يغيب أيضًا الإحساس اللمسي الذي يوفره محرك Taptic Engine في أجهزة ماك الأخرى.

لا مستشعر للإضاءة المحيطة ولا ميزة True Tone

يفتقر MacBook Neo إلى مستشعر الإضاءة المحيطة، مما يعني أن سطوع الشاشة لن يتكيف تلقائيًا مع ظروف الإضاءة المحيطة، كما لا يدعم الجهاز تقنية True Tone التي تضبط حرارة ألوان الشاشة تلقائيًا لتتناسب مع الإضاءة في المكان، وهي ميزة أصبحت شائعة في أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك الحديثة، وبذلك سوف يضطر المستخدم إلى تعديل سطوع الشاشة يدويًا عند الانتقال بين أماكن مختلفة، مثل الانتقال من غرفة مظلمة إلى مكان مضاء بشدة.

منافذ USB-C محدودة وغياب Thunderbolt

يضم الجهاز منفذي USB-C فقط على الجانب الأيسر، لكنهما لا يدعمان معيار Thunderbolt الموجود في أجهزة ماك الأخرى، ويدعم أحد المنفذين معيار USB 3 بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، في حين يعمل المنفذ الآخر بمعيار USB 2 بسرعة لا تتجاوز 480 ميجابت في الثانية.

ولا يحتوي الجهاز على منفذ الشحن المغناطيسي MagSafe 3، مما يعني أن أحد منفذي USB-C سوف يُستخدم للشحن.

لا دعم للشحن السريع

يأتي الجهاز بشاحن قدرته 20 واطًا، لكنه لا يدعم الشحن السريع الموجود في حواسيب ماك الأخرى. وبالتالي لن يتمكن المستخدم من شحن البطارية إلى 50% خلال 30 دقيقة. ومع ذلك، فإن آبل تؤكد أن البطارية توفر عمر استخدام يصل إلى 16 ساعة.

وفي بعض الأسواق مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فلن يتضمن الصندوق شاحنًا أساسًا، امتثالًا للوائح تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية.

شاشة أبسط وكاميرا بلا ميزة Center Stage

يأتي الجهاز بشاشة قياسها 13 إنشًا مع حافات سميكة نسبيًا بدل تصميم “النوتش” الموجود في أجهزة ماك الحديثة، ولا تدعم الشاشة نطاق الألوان Display P3، مما يعني أن الألوان قد تبدو أقل حيوية مقارنةً بالإصدارات الأغلى ثمنًا.

ويضم الجهاز كاميرا دقتها 1080 بكسلًا فقط، لكنها لا تدعم ميزة Center Stage التي تُبقي المُستخدم في منتصف الإطار في أثناء مكالمات الفيديو عبر تطبيقات مثل FaceTime.

نظام صوتي أبسط

يحتوي MacBook Neo على مكبرات صوت استيريو جانبية بدل النظام الصوتي الأكثر تطورًا في MacBook Air و MacBook Pro، كما يحتوي على عدد أقل من السماعات، مما قد يؤدي إلى صوت أقل قوة وعمقًا. إضافة إلى ذلك، قد تُحجب السماعات بسهولة عند استخدام الجهاز.

جهاز اقتصادي لدخول عالم ماك

وحتى مع هذا، ما زال MacBook Neo يُعد خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن جهاز يمكنه أداء المهام الأساسية وبديل لأجهزة كروم بوك وويندوز في الفئة السعرية نفسها؛ فالجهاز يستهدف بنحو مباشر طلاب الجامعات والمستخدمين الذين يعتمدون على التصفح والعمل المكتبي والمهام اليومية الخفيفة، إضافةً إلى مستخدمي ويندوز الراغبين في تجربة نظام ماك لأول مرة.

ويبدأ سعر الجهاز من 600 دولارٍ أمريكي للنسخة الأساسية التي تأتي بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، في حين يبلغ سعر النسخة الأخرى 700 دولارٍ أمريكي مع سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت ودعم مستشعر البصمة Touch ID.