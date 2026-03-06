BYD تكشف عن بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تُشحَن خلال دقائق

كشفت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عن حزمة بطاريات جديدة تقول إنها قادرة على شحن السيارة من 10% إلى 70% خلال خمس دقائق فقط، في حين يستغرق شحنها كاملةً أقل من 10 دقائق في الظروف القياسية.

وتشير هذه الأرقام، في حال تحققها عمليًا، إلى إمكانية تخطي إحدى أبرز نقاط ضعف السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وهي مدة الشحن. ووفقًا للشركة، فإنه يمكن للبطارية الجديدة الشحن من 20% إلى 97% خلال أقل من 12 دقيقة في الطقس الشديد البرودة عند درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وتحمل البطارية الجديدة اسم Blade Battery 2.0، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في سيارتها الفاخرة Yangwang U7.

سرعة شحن فائقة.. لكن بشروط

ومن الجدير بالذكر أن هذه السرعات اللافتة لا تتحقق إلا في حالة واحدة، وهي استخدام شواحن الشركة الجديدة Flash Charging، القادرة على توفير قدرة كهربائية تصل إلى 1.5 ميجاواط. وهذا يعني أن تحقيق زمن الشحن القياسي يعتمد بنحو كامل على توفر منظومة الشحن الخاصة بالشركة.

وتعوّل BYD على تقنية الشحن السريع لتعزيز مبيعاتها ومنحها أفضلية في المنافسة الشرسة بين شركات السيارات الصينية التي تطرح إصدارات جديدة بوتيرة متسارعة، فضلًا عن المنافسة في السوق العالمية مع شركة تسلا. ومع ذلك، تُعد BYD اليوم أكبر شركة مُصنّعة للسيارات الكهربائية عالميًا.

وتعتمد بطارية Blade Battery 2.0 على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، وهي كيمياء بطاريات تزداد شعبيتها في قطاع السيارات الكهربائية؛ لأنها لا تستخدم معادن مرتفعة التكلفة مثل الكوبالت أو النيكل، التي تُشعل حاليًا سباقًا عالميًا للاستحواذ عليها، كما أن تكلفة صناعتها أقل مقارنةً ببطاريات NMC (النيكل والمنغنيز والكوبالت).

ويتمتع هذا النوع من البطاريات بكثافة طاقة أقل من بطاريات NMC، مما يعني مدى قيادة أقصر نسبيًا. ولهذا السبب تستخدمه شركات السيارات الغربية غالبًا في الإصدارات ذات السعر الأقل.

وفي المقابل، ترى شركة BYD أن تقليص زمن الشحن بنحو كبير قد يعوض هذا النقص، ويجعل بطاريات LFP مناسبة حتى للسيارات الفاخرة.

بنية الشحن الفائق السرعة

قبل إطلاق نظام Flash Charging، قدمت BYD سابقًا نظام شحن بقدرة 1 ميجاواط لسيارة السيدان BYD Han L، وقد كان يعتمد على كابلين بقدرة 500 كيلوواط لكل منهما.

وأما في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أسرع الشواحن التجارية المتوفرة حاليًا تصل عادةً إلى 350 كيلوواط، مع بدء انتشار محدود لشواحن قدرتها 500 كيلوواط.

وتتميز محطات الشحن الجديدة لدى BYD بكابلات معلّقة تسمح باستخدامها على جانبي السيارة، مما يسهل عملية التوصيل نظرًا إلى ثقل الكابلات المصممة لتحمل هذه القدرات الكهربائية العالية.

وأعلنت الشركة أنها توفر بالفعل 4200 محطة Flash Charging في الصين، مع خطة لتقديم نحو 16 ألف محطة أخرى قبل نهاية العام، إلى جانب استخدام بطاريات تخزين كهربائية لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء.

مدى القيادة الفعلي

في سيارة Yangwang U7، تقول BYD إن البطارية قادرة على توفير مدى يزيد قليلًا على 1000 كيلومتر وفق معيار الاختبار الصيني CLTC، لكن هذا المعيار غالبًا ما يبالغ في تقدير المدى بنحو 35% مقارنة بالمعيار المُستخدم في الولايات المتحدة (EPA)، مما يعني أن المدى الواقعي قد يقترب من 400 ميل (أي نحو 640 كيلومترًا) بشحنة واحدة.