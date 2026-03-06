واتساب بلس.. ما الذي نتوقعه من اشتراك واتساب المأجور القادم؟

تعمل شركة ميتا على تطوير نموذج اشتراك مأجور جديد داخل تطبيق المراسلة الشهير واتساب، وقد يُطرح مستقبلًا تحت اسم “واتساب بلس WhatsApp Plus”، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين مقابل رسوم اختيارية، مع الإبقاء على النسخة الأساسية من التطبيق مجانية كما هي لمليارات المستخدمين حول العالم.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الاشتراك الجديد ما زال قيد الاختبار في النسخ التجريبية من التطبيق، وهو يتيح للمشتركين الوصول إلى مجموعة من أدوات التخصيص المتقدمة وخيارات إضافية لإدارة المحادثات.

اشتراك اختياري لتجربة أكثر تخصيصًا

بحسب المعلومات المتاحة، لن يؤثر الاشتراك الجديد في تجربة الاستخدام الأساسية للتطبيق، إذ سيظل إرسال الرسائل وإجراء المكالمات واستخدام المزايا الرئيسية مجانيًا بالكامل.

وسوف يقتصر الاشتراك المأجور على توفير مزايا إضافية موجهة للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص التطبيق بنحو أعمق أو التحكم بنحو أكبر في طريقة إدارة محادثاتهم.

ومن المتوقع أن يتضمن الاشتراك المحتمل مجموعة من المزايا، منها:

سِمات مخصصة لواجهة التطبيق والمحادثات.

حزم ملصقات حصرية للمشتركين.

أيقونات مختلفة للتطبيق يمكن تغييرها حسب رغبة المستخدم.

أدوات متقدمة لتخصيص المحادثات.

إمكانية تثبيت عدد أكبر من الدردشات في أعلى القائمة.

وإلى جانب خيارات التخصيص البصرية، تشير التسريبات إلى أن الاشتراك القادم قد يوفر أدوات جديدة لإدارة المحادثات بنحو أكثر تفصيلًا، ومنها تفاعلات حصرية على الرسائل، وخيارات متقدمة للتحكم في الدردشات، وأنماط واجهة جديدة للتطبيق، وإدارة موسعة للمحادثات.

كما قد يتمكن المستخدمون من تخصيص نغمة إشعار لكل محادثة على حدة، وهي ميزة تمنح تحكمًا أكبر في طريقة تلقي التنبيهات.

ظهور الميزة في النسخة التجريبية

رُصدت مؤشرات الاشتراك الجديد لأول مرة في الكود البرمجي لنسخة أندرويد التجريبية 2.26.4.8 من تطبيق واتساب المتاحة عبر البرنامج التجريبي Google Play Beta.

ووفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، فإن هناك تنبيهًا جديدًا يظهر للإشارة إلى الاشتراك، ويتيح هذا التنبيه خيارين للمستخدمين؛ وهما الانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على المزايا، أو تجاهل الأمر في الوقت الحالي.

وبمجرد الانضمام إلى قائمة الانتظار، قد يحصل المستخدم لاحقًا على إمكانية تجربة المزايا الإضافية عند إطلاقها رسميًا.

إستراتيجية جديدة لتحقيق الإيرادات

يُعد الاشتراك المحتمل جزءًا من إستراتيجية أوسع لدى شركة ميتا تهدف إلى تقديم خدمات مأجورة عبر منصاتها المختلفة، مثل إنستاجرام وفيسبوك، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية متاحة مجانًا.

ويُعد نموذج الاشتراك الاختياري من الأساليب الشائعة في الخدمات الرقمية، إذ تظل النسخة الأساسية مجانية في حين تُتاح مزايا إضافية عبر الاشتراكات.

وقد بدأ واتساب بالفعل اختبار مصادر دخل جديدة خلال الآونة الماضية، منها الإعلانات داخل الحالات والقنوات.

ما الذي سيتغير للمستخدمين المجانيين؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الشركة تخطط لتقييد المزايا الحالية للمستخدمين غير المشتركين. ومن المرجح أن يظل التطبيق يعمل بالطريقة نفسها لغالبية المستخدمين، في حين سوف يقتصر الاشتراك على توفير أدوات إضافية للراغبين في تجربة أكثر تخصيصًا.

ولم يتضح بعدُ إذا كانت الحسابات المشتركة سوف تحصل على شارة مميزة داخل التطبيق، على غرار ما تقدمه بعض المنصات الأخرى، مثل تطبيق تيليجرام، وهو تطبيق المراسلة الذي يقدّم اشتراكات مأجورة مقابل مزايا إضافية.

موعد الإطلاق المحتمل

مازالت ميزة الاشتراك الجديدة قيد التطوير ولم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، كما لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تتعلق بالسعر أو موعد الإطلاق.

وكما هو الحال مع العديد من المزايا التجريبية داخل واتساب، قد تشهد هذه الفكرة تعديلات أو تغييرات قبل طرحها بنحو رسمي، بل وقد تُلغى بعض المزايا قبل وصولها إلى النسخة النهائية.

يُذكر أن تطبيق واتساب قد شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التحديثات الكبرى، منها أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحسينات المكالمات، ومزايا جديدة للمحادثات، وتعزيزات للخصوصية. وقد يشكّل إطلاق اشتراك مأجور خطوة جديدة في مسار تطوير المنصة، عبر تقديم مزايا متقدمة مأجورة بنحو مستقل عن الخدمة الأساسية المجانية التي يعتمد عليها مليارات المستخدمين حول العالم.