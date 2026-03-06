مايكروسوفت تضيف محررَ صورٍ متطورًا إلى باوربوينت

أعلنت شركة مايكروسوفت إضافة محرّر صور متقدمٍ إلى برنامج العروض التقديمية “باوربوينت PowerPoint”، في خطوة تهدف إلى تسهيل تعديل الصور مباشرةً دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن الصور تُعد عنصرًا أساسيًا في معظم العروض التقديمية التي تُنشأ عبر “باوربوينت”، لكن الانتقال المتكرر بين البرامج المختلفة لإجراء التعديلات قد يعرقل سير العمل.

ولحل هذه المشكلة، أصبح بإمكان مستخدمي باوربوينت في أنظمة ويندوز وماك وكذلك نسخة الويب تعديل الصور باستخدام محرّر مدمج يتضمن مجموعة من الأدوات المتقدمة.

ويتيح المحرّر الجديد تنفيذ عدد من عمليات التعديل السريعة، مثل إزالة الخلفيات، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، وتحسين جودة الصور، ورفع دقتها، إضافة إلى إدراج النصوص والتأثيرات المختلفة.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم تحديد الصورة داخل العرض التقديمي ثم الضغط على خيار “تحرير الصورة Edit Image” ضمن تبويب “تنسيق الصورة Picture Format” أو من خلال القائمة السياقية. وبعد ذلك، تُفتح نافذة جديدة تعرض أدوات التعديل المُتاحة، مع إظهار التغييرات بنحو فوري في نافذة المعاينة، قبل اعتمادها عبر الضغط على خيار “تحديث Update”.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن محرّر الصور الجديد قد يكون مفيدًا في عدد من السيناريوهات العملية، منها ضبط لقطات الشاشة أو الصور المأخوذة من الإنترنت، وإزالة الخلفيات المُشتتة قبل إدراج الصور في الشرائح، وإضافة تعليقات نصية مع تأثيرات بصرية، إلى جانب تحسين الصور المنخفضة الدقة أو الصور الممسوحة ضوئيًا.

ويتيح المحرّر تحسين الإضاءة والتباين بنحو تلقائي لجعل الصور جاهزة للعرض، وإزالة العناصر غير المناسبة باستخدام أداة “المحو Erase”، فضلًا عن تحسين وضوح الصور التي تبدو غير واضحة في الشاشات الكبيرة عبر ميزة رفع الدقة “Upscale”.

وبدأت الميزة الجديدة بالوصول تدريجيًا إلى برنامج باوربوينت في نظام ويندوز بإصدار 2510، وفي نظام macOS بإصدار 16.104، إضافةً إلى نسخة الويب التي تعمل عبر المتصفح.

وأكدت الشركة أن عملية الإطلاق تتم بنحو تدريجي، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى الانتظار بضعة أيام قبل ظهورها لديهم.