تعطل بعض خدمات “مايكروسوفت 365” مؤقتًا.. والشركة تحقق في السبب

أكدت شركة مايكروسوفت تعرض بعض خدمات حزمة Microsoft 365 لتعطل مؤقت، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى عدد من الخدمات المرتبطة بها، ومنها خدمات أوفيس.

وأوضحت الشركة عبر حساب الحالة الرسمي لخدمات Microsoft 365 عبر منصة إكس أن المستخدمين قد يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى Microsoft 365 وبعض الخدمات المرتبطة بها، مشيرةً إلى أنها تعمل على التحقيق في سبب الخلل.

وبحسب بيان الحالة الرسمي لخدمات Microsoft 365، فإن المشكلة تؤثر حاليًا في عدد محدود من المسؤولين (Admins)، وخاصةً في منطقة أمريكا الشمالية، حيث قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى مركز إدارة “مايكروسوفت 365”.

وأفادت مايكروسوفت بأنها تعمل حاليًا على “مراجعة بيانات مراقبة الخدمة لتحديد السبب الجذري للمشكلة ووضع خطة لمعالجتها”.

وأشارت الشركة إلى أن تفاصيل التقدم في معالجة المشكلة ستُنشَر عبر موقع Microsoft 365 Admin Center، حيث ستوفر تحديثات إضافية بمجرد توفر مزيد من المعلومات حول سبب العطل وموعد رجوع الخدمة بنحو كامل.

وقد يؤثر هذا العطل مؤقتًا في سير العمل في الشركات والمؤسسات التي تعتمد بنحو كبير على خدمات “مايكروسوفت 365″، ومنها خدمات البريد الإلكتروني، وتطبيقات مثل Teams و SharePoint. ومع ذلك، فإن مثل تلك الأعطال لا تؤثر عادةً في بيانات المستخدمين.