NotebookLM تتحول إلى استديو.. جوجل تضيف ميزة تحويل الملاحظات إلى مقاطع سينمائية

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لأداة تدوين الملاحظات والبحث والدارسة NotebookLM لتتيح للمستخدمين تحويل أبحاثهم وملاحظاتهم إلى مقاطع فيديو متحركة ذات طابع “سينمائي”، في خطوة تتجاوز ميزة “الملخصات المرئية Video Overview” التي طرحتها الشركة العام الماضي.

وكانت الميزة السابقة تقتصر على إنشاء عروض تقديمية مصحوبة بتعليق صوتي، لكن النسخة المطوّرة أصبحت قادرة على إنتاج مشاهد مرئية متحركة استنادًا إلى محتوى الملاحظات. وتعتمد الخاصية الجديدة على مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، منها Gemini 3 و Nano Banana Pro و Veo 3.

وبحسب جوجل، فإن نموذج Gemini يتولى مهمة تحديد أنسب سرد للفيديو، واختيار الأسلوب البصري والصيغة الملائمة للمحتوى، كما يعمل على مراجعة المخرجات وتحسينها لضمان الاتساق بين العناصر المختلفة للفيديو.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التطورات التي أعلنتها جوجل حديثًا في مجال توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، حدّثت الشركة نموذج الفيديو Veo مع توسيع الوصول إلى أداة Flow الخاصة بإنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع Project Genie الذي يُستخدم لإنشاء عوالم افتراضية تُحدّث بنحو آني.

وتتوفر ميزة توليد مقاطع الفيديو السينمائية في NotebookLM ابتداءً من اليوم، لكنها متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وللمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا والمشتركين في خطة Google AI Ultra ذات السعر المرتفع، كما تفرض الخدمة حدًا أقصى يبلغ 20 فيديو سينمائيًا يوميًا لكل مستخدم، ويتوقع إتاحة الميزة على نطاق أوسع خلال الآونة المقبلة.

وتواصل جوجل تطوير قدرات أداتها NotebookLM لتشكّل منصة متكاملة لمساعدة المستخدمين في فهم المعلومات المعقدة وتحويلها إلى محتوى قابل للاستيعاب بسهولة. فإلى جانب توليد الملخصات والإجابات المعتمدة على مصادر المستخدم، تتيح الأداة تنظيم الأبحاث وتحليلها وإنشاء محادثات صوتية على نمط “البودكاست” وعروض توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أداة واعدة للطلاب والباحثين وصنّاع المحتوى الراغبين في تحويل البيانات والمعلومات في صورتها الأولية إلى تجربة بصرية تفاعلية.