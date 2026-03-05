وزارة الاتصالات السورية تعلن تسوية نهائية مع مجموعة MTN العالمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريَة، التوصل إلى تسوية ودية نهائية مع مجموعة MTN العالمية، تُنظّم خروجها من السوق السورية، وتُمهّد الطريق لفتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الاتصالات الخلوية.

وجاء الإعلان عن التسوية، كما أوضحت الوزارة عبر قناتها على منصة تيليجرام خلال اجتماع معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، مع الرئيس الأعلى لمجموعة MTN العالمية، رالف موبيتا، على هامش مؤتمر الاتصالات العالمي MWC المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، لافتة، إلى أنه ثمرة لمفاوضات مكثفة ومعقدة أسفرت عن اتفاق يصون حقوق الطرفين للخروج من الرخصة الحالية قبل قرابة 9 سنوات من انتهائها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة أن التسوية تُزيل جزءًا رئيسيًا من العقبات القانونية التي أعاقت الاستثمار في قطاع الاتصالات الخلوية، وتفتح الباب أمام منافسة استثمارية حقيقية، لافتة إلى أنها أطلقت فور إتمام الاتفاق إجراءات منح رخصة جديدة تحلّ محل رخصة MTN.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه حرصًا على الانتقال السلس دون أي انقطاع في الخدمة، ستواصل شركة “MTN سوريَة” تشغيل الشبكة إلى حين استلام المشغّل الجديد، مما يضمن استمرار تقديم الخدمة لجميع المشتركين خلال المرحلة الانتقالية.

الشفافية في المعايير

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يعكس نهجَ سوريَة الجديدة في التعامل مع المستثمرين بمعايير الشفافية والاحترافية وسيادة القانون، وأن الرخصة الجديدة سوف تُسهم في رفع جودة خدمات الاتصالات وثباتها، بما يخدم حاجات السوريين وطموحاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تستمر في إزالة العقبات القانونية الأخرى بالإضافة إلى التعامل مع قيود التصدير الأمريكية المؤثرة على قطاع الاتصالات.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أطلقت، حديثًا، منافسة عالمية لرخصة خلوي جديدة تحل محل رخصة “MTN سوريَة”.

وأشار الوزير هيكل، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى أن الترخيص يضم حزمة ترددات متقدمة على مستوى عالمي، بما يساعد على تطوير الشبكة بشكل كامل ويحقق جودة خدمات متميزة، وقال إنه يتوقع إنجاز إجراءات المنافسة وترسية العقد بحقول الـخامس عشر من حزيران/ يونيو.

يذكر أن رخصة الهاتف الخلوي الجديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادرة SilkLink (مشروع الألياف الضوئية الإقليمي المدعوم من شركة STC السعودية)، الرامي إلى توسيع طاقة النقل الدولية وتعزيز مكانة سوريَة بوصفها ممرًا رقميًا إستراتيجيًا يربط الأسواق الإقليمية، إذ يُشكّل مشروعا SilkLink ورخصة الهاتف المتنقّل معًا ركيزتين متكاملتين لإستراتيجية البنية التحتية الرقمية السورية البعيدة المدى.