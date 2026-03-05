نوثينج تكشف رسميًا عن هواتف Nothing Phone 4a بتصميم مختلف وترقيات كبيرة

أطلقت شركة نوثينج رسميًا هاتفيها الجديدين Phone 4a و Phone 4a Pro، مع مجموعة من الترقيات الملحوظة في التصميم والأداء والكاميرات، إلى جانب زيادة طفيفة في سعر النسخة الاحترافية مقارنةً بالجيل السابق.

Nothing Phone 4a .. تصميم مُحدّث وألوان جديدة

يُقدّم هاتف Phone 4a ترقية هادئة؛ إذ يحافظ على لغة التصميم القريبة من الجيل السابق Phone 3a، مع إضافة ألوان جديدة تشمل الأزرق والوردي بزجاج ملوّن، إلى جانب الأسود والأبيض.

ويأتي الهاتف بمعيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP64، ويعمل بنظام أندرويد 16، كما حسّنت الشركة ميزة Essential Space الحصرية داخل هواتفها عبر إضافة دعم الوصول السحابي.

ويأتي هاتف Phone 4a بشاشة AMOLED قياسها 6.78 إنشات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا بدقة قدرها 1224×2720 بكسلًا، مع حماية بزجاج Gorilla Glass 7i بدلًا من الزجاج المستخدم في الجيل الماضي.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، مع خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت للسعة التخزينية من نوع UFS 3.1.

ويحتفظ الهاتف بشريط الإضاءة Glyph Bar المكوّن من 63 مصباح LED موزعة على 7 مناطق، ويمكن استخدامه لعرض الإشعارات ومؤشرات الشحن وغيرها.

ويضم الهاتف نظام كاميرات ثلاثيًا يتكوّن من كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung GN9، وكاميرا تقريب حتى 3.5 مرات دقتها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال دقتها 8 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل داخل ثقب في الشاشة.

Phone 4a Pro.. تصميم معدني وترقيات أكبر

أما Phone 4a Pro فهو يقدّم أبرز ترقية في السلسلة، إذ يتوفر الهاتف بعدة ألوان، وهي الأسود والفضي والوردي، ويضم في الخلف شاشة صغيرة تُسمى Glyph Matrix مكوّنة من 137 مصباح ليد.

وعلى عكس هواتف الشركة السابقة، فقد تخلّى الهاتف إلى حد بعيد عن عناصر التصميم الشفافة في الغطاء الخلفي، باستثناء منطقة الكاميرات. ويتميز الهاتف بهيكل معدني سمكه 7.95 ملم مع معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويعمل Phone 4a Pro بشاشة AMOLED أكبر قياسها 6.83 إنشات، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، مع سطوع أعلى وحماية بزجاج Gorilla Glass 7i. ويضم الهاتف 3 كاميرات مثل هاتف Phone 4a، لكن الكاميرا الرئيسية تعمل بمستشعر Sony LYT700c.

ويعمل الإصدار الاحترافي بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، الذي تقول الشركة إنه يوفر أداءً أسرع بنحو 30% في المعالج المركزي والرسومي مقارنةً بالإصدار الآخر Phone 4a، مع تحسينات كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويعمل الهاتفان بواجهة Nothing OS 4.1 المبنية على نظام أندرويد 16، ويحتويان على بطارية سعتها 5080 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 50 واطًا دون دعم الشحن اللاسلكي. وتَعِد الشركة بتوفير 3 سنوات من تحديثات أندرويد مع 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

الأسعار وموعد التوفر

يبدأ سعر Phone 4a من 350 جنيهًا إسترلينيًا، في حين يبدأ سعر Phone 4a Pro من 500 جنيهٍ إسترلينيٍ، ومن المقرر طرح الهاتفين في الأسواق بدايةً من شهر مارس الجاري.