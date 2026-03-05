عمولات أقل ومتاجر منافسة.. متجر جوجل بلاي يغيّر قواعده بعد صراع قضائي طويل

أعلنت جوجل حزمة تغييرات جديدة في متجر التطبيقات الخاص بها “بلاي ستور”، في خطوة تأتي بعد سنوات من النزاع القانوني مع شركة Epic Games، مطوّرة لعبة فورت نايت. وتستهدف هذه التعديلات دعم المطورين وتوسيع خيارات الدفع وتنزيل التطبيقات عبر نظام أندرويد.

مبادرة جديدة لمتاجر التطبيقات البديلة

من أبرز التغييرات الجديدة إطلاق مبادرة Registered App Store، وهي مبادرة تتيح لمتاجر التطبيقات البديلة الحصول على اعتماد من جوجل، مما يسمح لها بأن تُعرض كخيارات مُوصى بها للمستخدمين. ويهدف البرنامج إلى تسهيل عملية تثبيت التطبيقات من خارج متجر “جوجل بلاي” بنحو أكثر بساطة.

وسيكون بإمكان متاجر التطبيقات الانضمام إلى المبادرة مجانًا، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والأمان التي تحددها جوجل. وأكدت الشركة أن القرار النهائي بشأن إدراج أي متجر ضمن البرنامج سيظل بيد جوجل نفسها، وليس أي جهة أخرى مستقلة.

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق تلك المبادرة خارج الولايات المتحدة أولًا، إلى حين حصولها على الموافقات القضائية اللازمة داخل السوق الأمريكية.

خفض عمولة جوجل على المدفوعات

أعلنت جوجل أيضًا خفض الرسوم التي تفرضها على المطورين مقابل استخدام نظام الدفع الخاص بمتجر “بلاي ستور”. فبعد أن كانت العمولة تصل إلى 30% من المدفوعات داخل التطبيقات، ستنخفض إلى 20% أو أقل في الولايات المتحدة، مما يجعل استخدام نظام الفوترة الخاص بالمتجر أكثر جدوى للمطورين من الناحية المالية.

وإلى جانب ذلك، ستسمح جوجل قريبًا للمطورين باستخدام أنظمة دفع خاصة بهم داخل التطبيقات أو توجيه المستخدمين إلى مواقعهم الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء خارج متجر “بلاي ستور”.

وقالت الشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو “إتاحة قدر أكبر من المرونة للمطورين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مرتفع من الأمان وخيارات أوسع للمستخدمين”.

تسوية النزاع وعودة فورت نايت

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب النزاع القانوني الطويل بين جوجل وشركة Epic Games، الذي بدأ عام 2020 عندما أضافت الأخيرة نظام دفع مباشر إلى لعبة فورت نايت، للسماح للاعبين بإجراء عمليات شراء داخل اللعبة بأسعار أقل عبر الدفع مباشرة إلى الشركة، متجاوزين عمولة متجر جوجل بلاي.

ومع تطبيق التعديلات الجديدة، أعلنت الشركتان تسوية النزاع القائم بينهما، لتعود لعبة فورت نايت مجددًا إلى متجر “بلاي ستور” على مستوى العالم.

ومن جهته، قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، إن جوجل “تفتح نظام أندرويد بنحو كامل أمام المتاجر المنافسة وأنظمة الدفع البديلة، مع تقديم صفقة أفضل لكافة المطورين”، مؤكدًا أن الشركتين أنهتا كافة النزاعات القانونية بينهما عالميًا.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل تطبيق هذه التغييرات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة بحلول نهاية يونيو المقبل، قبل توسيعها تدريجيًا إلى بقية دول العالم، على أن يكتمل تنفيذها بالكامل بحلول نهاية عام 2027.