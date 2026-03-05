الكشف عن MacBook Neo.. أرخص حاسوب ماك بوك من آبل

كشفت آبل عن حاسوبها المحمول الجديد “ماك بوك نيو MacBook Neo” الذي تقدمه كأرخص حاسوب محمول في تاريخ حواسيب ماك بوك في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في إستراتيجية الشركة التي طالما ارتبطت حواسيبها بالفئة الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة.

ويأتي MacBook Neo بسعر يبدأ من نحو 600 دولارٍ أمريكي، في محاولة مباشرة لمنافسة الشركات المصنعة للحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز من الفئة المتوسطة أو حواسيب كروم بوك المُخصصة للأغراض التعليمية بنحو أساسي. وتحاول آبل استقطاب المستخدمين الذين يحجمون عن اقتناء حواسيب ماك بوك بسبب تكلفتها المرتفعة، مقدمةً لهم بديلًا يجمع بين جودة التصنيع والمواصفات التقنية المناسبة.

A18 Pro.. معالج آيفون في قلب ماك بوك لأول مرة

لأول مرة في تاريخ أجهزة ماك بوك، تقرر آبل تزويد حاسوب محمول بمعالج صُمم في الأصل لهواتف آيفون الرائدة، وهو معالج A18 Pro الموجود في هواتف آيفون 16 برو/ برو ماكس.

وتزعم آبل أن معالج A18 Pro – بفضل تقنية التصنيع المتقدمة المُستخدمة فيه – يتيح أداءً أفضل بنسبة قدرها 50% في المهام اليومية (مثل تصفح الويب واستخدام تطبيقات أوفيس) مقارنةً بالحواسيب المنافسة التي تعمل بمعالج Intel Core Ultra 5.

وبفضل المحرك العصبي (Neural Engine) المكون من 16 نواة في A18 Pro، فإن حاسوب MacBook Neo يركز بنحو كبير على مهام الذكاء الاصطناعي؛ فهو قادر على المعالجة المتقدمة للصور وتلخيص النصوص وترجمة اللغات داخل الجهاز بسرعة تعادل 3 أضعاف أجهزة الحاسوب الشخصية التقليدية، وفقًا لآبل.

ويتميز معالج A18 Pro باستهلاك طاقة ضئيل، مما سمح لآبل بالتخلي تمامًا عن مراوح التبريد، لينتج عن ذلك جهاز يعمل بصمت تام.

ويوفر MacBook Neo عمر بطارية يصل إلى 16 ساعة بشحنة واحدة، مما يجعله مناسبًا للعمل المتواصل أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي طوال اليوم، كما يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 6E والبلوتوث 6 لتوفير اتصال لاسلكي موثوق، ويحتوي الجهاز على منفذي USB-C للشحن وتوصيل الأجهزة، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت غير قابلة للزيادة. ومع أن نظام macOS يدير الذاكرة بكفاءة عالية، فإن هذا قد يشكل عائقًا أمام المستخدمين الذين ينوون الاحتفاظ بالجهاز لأكثر من 5 سنوات مع إمكانية تشغيل تطبيقات مستقبلية أكثر استهلاكًا للموارد.

التصميم: تجربة بصرية ووظيفية متوازنة

يمتاز MacBook Neo بتصميم ملون ومتناسق يختلف عن الأنماط الرسمية للأجهزة الاحترافية من سلسلة ماك بوك، ويأتي الجهاز بجسم معدني من الألمنيوم، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي الفضي والأزرق النيلي والوردي الهادئ والأصفر (سيتروس). ويزن الجهاز نحو 1.23 كيلوجرام، مما يجعله مناسبًا للحمل اليومي في حقيبة مدرسية أو حقيبة عمل.

ومن السمات المميزة للجهاز الحافات المتماثلة حول الشاشة على طريقة أجهزة آيباد، عوضًا عن النتوء الشائع في أجهزة ماك من الفئة العُليا، مما يوفر مظهرًا متناسقًا عند عرض المحتوى عبر الشاشة.

الشاشة

زودت آبل MacBook Neo بشاشة قياسها 13 إنشًا بدقة قدرها 2408×1506 بكسلًا مع توفير سطوع يصل إلى 500 شمعة، وهو ما قد يفوق معظم شاشات الحواسيب المحمولة في الفئة السعرية نفسها. وتتميز الشاشة بطبقة مضادة للانعكاس لتوفير مشاهدة مريحة في ظروف الإضاءة المختلفة.

لوحة المفاتيح ولوحة اللمس: خطوة إلى الوراء

يتضمن MacBook Neo لوحة لمس تعتمد على آلية النقر الميكانيكي بدلًا من تقنية “Force Touch” اللمسية الموجودة في الإصدارات العُليا من حواسيب ماك بوك. ومع أن هذا التغيير يُعد وسيلة لخفض التكلفة، فإنه يوفر استجابة لمسية يفضلها العديد من المستخدمين. وأما لوحة المفاتيح Magic Keyboard، فهي توفر تجربة الكتابة المريحة المعهودة، مع ملاحظة افتقار لوحة المفاتيح إلى الإضاءة الخلفية للوصول إلى السعر المستهدف. وتوفر آبل إصدارًا يضم مستشعر تعرّف بصمات الأصابع بسعر أعلى.

الكاميرا والصوت

يضم الجهاز كاميرا FaceTime HD بدقة تصوير تصل إلى 1080 بكسلًا مع معالج صور محسّن، وميكروفونين يدعمان تقليل الضوضاء الخلفية، وسماعتين خارجيتين في الجانب تدعمان تقنيات الصوت المكاني و Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوتية محسنة عند إجراء مكالمات الفيديو أو مشاهدة المحتوى.

نظام التشغيل macOS Tahoe

يعمل الجهاز بنظام macOS Tahoe، الذي يوفر العديد من تطبيقات آبل المدمجة مثل الرسائل والصور والتقويم وتطبيق فيس تايم، مع أدوات الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence للكتابة الذكية، والترجمة المباشرة، ومهام الذكاء الاصطناعي الأخرى، بالإضافة إلى تكامل سلس مع هواتف آيفون. ويحتوي النظام على مزايا أمان متقدمة تشمل التشفير والحماية من البرمجيات الخبيثة مع تحديثات تلقائية لضمان استقرار النظام وسلامة البيانات.

ويدعم النظام مزايا الاستمرارية التي تتيح نقل المهام بين الحاسوب وهواتف آيفون بسهولة. كما يمكن استخدام ميزة الحافظة العامة لنسخ المحتوى ولصقه بين الأجهزة، وميزة محاكاة آيفون لعرض محتوى الهاتف والتفاعل معه مباشرة من داخل الجهاز، مما يسهل على المستخدمين الانتقال بين الأجهزة بسلاسة.

السعر والتوفر

يأتي MacBook Neo بسعر تنافسي لما يقدمه من أداء وتجربة متكاملة، مما يجعله خيارًا جذابًا للطلاب وأصحاب الأعمال الباحثين عن جهاز موثوق وخفيف وسهل الحمل.

وسيكون الجهاز متوفرًا في الأسواق بدايةً من شهر مارس الجاري بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي في الولايات المتحدة، أو 2600 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة، أو 2800 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، مع تخفيض يعادل 100 دولارٍ أمريكي للطلاب.