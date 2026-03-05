إطلاق تطبيق Codex لنظام ويندوز.. أداة برمجة ذكية مدعومة بنماذج ChatGPT

أطلقت OpenAI النسخة المخصّصة لنظام ويندوز من تطبيق Codex المُخصص للبرمجة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرحه لحواسيب آبل العاملة بنظام macOS من أجل إتاحة التطبيق لشريحة واسعة من المطوّرين ومستخدمي الحواسيب الشخصية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء البرامج والتطبيقات عبر أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية، مستفيدًا من وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنماذج ChatGPT القادرة على كتابة الأكواد وتنفيذ مهام برمجية متعدّدة في الوقت نفسه.

وبات التطبيق متوفرًا الآن للتنزيل عبر متجر تطبيقات مايكروسوفت، مع دعم بيئات التطوير في نظام ويندوز، خاصةً بيئة الأوامر PowerShell، مما يسمح للمطورين باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام البرمجة داخل النظام مباشرة.

The Codex app is now on Windows. Get the full Codex app experience on Windows with a native agent sandbox and support for Windows developer environments in PowerShell.https://t.co/Vw0pezFctG pic.twitter.com/gclqeLnFjr — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 4, 2026

مزايا تطبيق Codex الجديد

يعمل تطبيق Codex كمساحة عمل رقمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفّذون مهام البرمجة استنادًا إلى التعليمات النصية التي يكتبها المستخدم. ويمكن للمستخدم بدء مشروع برمجي جديد أو ربط التطبيق بمجلد موجود في الجهاز، ثم إصدار أوامر بسيطة مثل استعراض محتويات مجلد أو إنشاء تطبيق يحوّل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

ولا يقتصر دور التطبيق على كتابة الأسطر البرمجية فحسب، بل يمكنه أيضًا التخطيط للمشروعات البرمجية المعقّدة، عبر تقديم خطة تفصيلية للمهام المطلوبة قبل تنفيذها، مما يمنح المستخدم فرصة مراجعة الخطوات أو تعديلها قبل بدء التنفيذ.

ويمنح Codex المستخدم القدرة على تحديد مستوى استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ فبإمكانه إلزام الوكيل بطلب الموافقة قبل تنفيذ كل أمر، أو السماح له بالعمل بنحو شبه مستقل لإنجاز المهام البرمجية تلقائيًا. ومع ذلك، قد يؤدي الاعتماد الكامل على الأتمتة إلى نتائج غير متوقعة، إضافةً إلى استهلاك سريع للموارد الحاسوبية.

ويدعم التطبيق الاتصال بالمستودعات البرمجية مثل منصة GitHub، مما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بفحص المشروعات البرمجية قبل إجراء التعديلات عليها. ويوفّر التطبيق أيضًا نظامًا يُسمى “Worktrees”، وهو يعزل التغييرات التي يجريها الذكاء الاصطناعي داخل بيئة اختبار قبل معاينتها في بيئة العمل الفعلية.

ويتيح التطبيق كذلك تشغيل عدة محادثات في الوقت نفسه مع فرق مختلفة من الوكلاء، لكي يمكن إدارة مشروعات برمجية متعدّدة بالتوازي مع تلقي إشعارات عند الحاجة إلى موافقة المستخدم على أي إجراء.

تحديات أمنية للتطبيق في نظام ويندوز

واجهت OpenAI في عملية نقل التطبيق إلى ويندوز تحديات تقنية مرتبطة بأمن النظام، إذ يتطلب تشغيل وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي تقييد وصولهم إلى بقية ملفات النظام. ولحل هذه المشكلة، طوّرت OpenAI أول بيئة معزولة ومنفصلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز، وهي تُعرَف تقنيًا باسم (Sandbox)، وتُستخدم لتشغيل البرامج أو الأكواد دون أن تؤثر في أمن الجهاز أو سلامة البيانات.

وأعلنت OpenAI أن بيئة العزل الجديدة أصبحت مفتوحة المصدر، وهو ما قد يمهّد الطريق أمام شركات أخرى مثل جوجل وأنثروبيك لاعتماد التقنية نفسها لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ويندوز.

استخدام مجاني بقيود صارمة

تتيح OpenAI تطبيق Codex للاستخدام مجانًا مع حسابات ChatGPT المختلفة، لكن المستخدمين سوف يواجهون حدودًا صارمة عند الاستخدام. وحتى مع الاشتراكات المأجورة مثل ChatGPT Plus أو ChatGPT Pro، قد تُستنزف الحصة المسموح بها بسرعة بسبب الاستهلاك المرتفع للرموز الحسابية (Tokens) عند تشغيل وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Codex يدخل منافسة مباشرة مع أدوات مشابهة مثل Claude Code من شركة أنثروبيك وأداة Antigravity التي تطورها جوجل، وهي أدوات تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لإنجاز المهام البرمجية بطريقة شبه آلية.