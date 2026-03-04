سيجيت تطلق منصة Mozaic 4+ لأقراص صلبة بسعات تصل إلى 44 تيرابايت

أطلقت شركة سيجيت تكنولوجي، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز STX، الجيل الجديد من منصة التخزين «Mozaic™ 4+» لأقراص التخزين الصلبة، وقالت إن المنصة تعتمد على تقنية التسجيل المغناطيسي المدعوم بالحرارة (HAMR) وتدعم سعات تصل إلى 44 تيرابايت، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وذكرت الشركة أن المنصة حصلت على الاعتماد وبدأ إنتاجها الفعلي لدى أحد اثنين من كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقي النطاق، في خطوة تستهدف توسيع نشر الأقراص عالية السعة ضمن بيئات مراكز البيانات.

خارطة طريق لرفع كثافة التخزين حتى 100 تيرابايت للقرص

قالت سيجيت إنها تعمل على تنفيذ خارطة طريق لزيادة سعة أقراصها من أكثر من 4 تيرابايت لكل قرص حاليًا إلى 10 تيرابايت لكل قرص مستقبلًا، بما يتيح الوصول إلى أقراص صلبة بسعة تصل إلى 100 تيرابايت.

وبحسب البيان، تدمج منصة «Mozaic 4+» بنية هيكلية مُعلَّقة من الجيل الجديد مع نظام مُحسَّن على شريحة (SoC)، بهدف تمكين التسجيل بكثافات أعلى مع الحفاظ على الموثوقية بمعايير المؤسسات. وأضافت الشركة أن كل جيل من المنصة يتيح زيادات متواصلة في السعة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية الهيكلية.

دور التقنية في مراكز البيانات مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

نسب البيان إلى ديف موسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيجيت، قوله: «أصبحت البيانات أحد أكثر الأصول قيمة للمؤسسات، إذ تُغذي الرؤى التحليلية وتُعزز الإنتاجية وتمكّن من تحقيق الميزة التنافسية… وتوفر منتجات Mozaic المعتمدة على تقنية HAMR من سيجيت السعة والأداء والكفاءة التي يحتاجها العملاء لإطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتهم».

وأضافت سيجيت أن غالبية أكبر مزودي خدمات التخزين السحابي عالميًا يعتمدون على منصة «Mozaic»، معتبرة أن ذلك يعكس دورها في دعم البنية التحتية لمراكز البيانات.

تصنيع HAMR وتكامل «النانو فوتونيات» داخل سيجيت

أوضح البيان أن سيجيت تصمم وتُصنّع داخليًا تقنية الليزر المستخدمة في مكونات تسجيل HAMR، وقالت إن ذلك يأتي بعد سنوات من الاستثمار في هندسة «النانو فوتونيات». ووفقًا للشركة، يهدف هذا التكامل الرأسي إلى تحسين التحكم في التصميم، وزيادة نسب الإنتاج، ودعم الموثوقية، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، إضافة إلى تسريع عمليات الاعتماد ودعم اقتصاديات تصنيع «أكثر قابلية للتنبؤ».

أرقام الكفاءة: مقارنة بنشر تقليدي بسعة 30 تيرابايت

ربطت سيجيت طرح «Mozaic 4+» بالحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من بيانات التدريب والأرشيفات التاريخية والمحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مخرجات الفيديو والبيانات متعددة الوسائط. وقالت إن مزودي الخدمات فائقي النطاق يعتمدون على الأقراص الصلبة عالية السعة لتخزين وإدارة وإعادة تنشيط تجمعات البيانات المتنامية لدعم تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي موثوقة.

وأضافت الشركة أن الزيادات التدريجية في سعة كل قرص تستهدف توفير تخزين «عالي السعة» و«قابل للتوسع» دون زيادة البصمة المادية للبنية التحتية أو استهلاك الطاقة، مع تحسين السعة لكل رف تخزين ولكل واط وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

وقدّمت الشركة أرقامًا مقارنة بعمليات نشر تقليدية بسعة 30 تيرابايت، قائلة إن منصة «Mozaic» ترفع كفاءة البنية التحتية بنحو 74% مع كل عملية نشر بسعة إكسابايت واحد، وتقلّص المساحة المطلوبة في مركز البيانات بنحو 100 قدم مربعة، وتخفض استهلاك الطاقة السنوي بنحو 0.8 مليون كيلوواط/ساعة.

ونقل البيان عن بوب أودونيل، رئيس شركة TECHnalysis Research، قوله: «مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الواضح أن الحاجة إلى كميات كبيرة من البيانات… أمر أساسي لاستمرار التقدم في هذا المجال… [و] ابتكارات الأقراص الصلبة عالية السعة مثل HAMR أصبحت عنصرًا حاسمًا في جودة وسرعة مخرجاتها».

التوافر وخطط توسيع الشحنات

قالت سيجيت إنها تشحن حاليًا أقراص «Mozaic™ 4+» التي تدعم سعات تصل إلى 44 تيرابايت «بكميات إنتاجية كبيرة» إلى اثنين من كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقي النطاق، مع خطط لتوسيع نطاق التوافر بشكل أوسع مع استمرار التوسع في الإنتاج.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: سيجيت.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سيجيت تكنولوجي هي شركة تعمل في تطوير حلول وأجهزة وأنظمة وخدمات تخزين البيانات ذات السعات الكبيرة. تأسست الشركة منذ أكثر من 45 عامًا، وذكرت في بيانها أنها شحنت أكثر من أربعة مليارات تيرابايت من سعات تخزين البيانات، وتقدم محفظة تمتد من الحافة إلى السحابة.