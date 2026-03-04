حجاج  سوريَة : بين الإحصاءات والتقنيات التنظيمية

مع اقتراب موسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، تشهد عملية إعداد الحجاج السوريين خطوات تنظيمية وإجرائية دقيقة، توازن بين الشفافية التقنية والكفاءة الإدارية، في ظل توقع تدفق أعداد كبيرة من المتقدمين لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

على مستوى الأرقام والإحصاءات، كشفت مديرية الحج والعمرة بوزارة الأوقاف السورية أن عدد المواطنين السوريين الذين سجلوا لأداء فريضة الحج لهذا الموسم بلغ نحو 65,000 متقدم، بينما تبلغ الحصة الرسمية المعتمدة للحجاج السوريين من قبل الجانب السعودي نحو 22,500 حاجًا، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مدير إدارة الحج والعمرة، محمد نور أعرج.

هذه الأرقام تُظهر اختلالًا واضحًا بين الطلب الكبير وعدد المقاعد المتاحة، مما دفع وزارة الأوقاف لتطبيق آلية اختيار تقنية متوازنة وشفافة لضمان العدالة في توزيع الفرص بين الفئات المختلفة من المتقدمين.

آليات القبول التقنية والشفافية

أكد مدير إدارة الحج والعمرة في تصريح رسمي أنّ عملية اختيار الحجاج تتم عبر معايير «شفافة وعادلة» تهدف إلى توزيع الفرص بين الشرائح العمرية، بتخصيص 65% من الحصص للفئة الأكبر سنًا و 35% للشباب، وهذه النسبة تهدف إلى تمكين ذوي الأولوية الدينية والاجتماعية من أداء الفريضة، وتقليل الاحتقان في حالة تدفق طلبات زائدة.

وتُعد تلك الخطوة مثالًا واضحًا على إدراج معايير إحصائية واضحة في قرارات الحكومة السورية، إذ لا تقتصر العملية على قرار إداري عادي، بل تستند إلى لوغاريتمات توزيع تعتمد على الأعمار ونسبة الطلب إلى العرض.

واستعمال هذه المعايير يساعد الوزارة على تجنب شبهات المحاباة ويضمن توثيق النتائج عبر سجلات إلكترونية يمكن مراجعتها والتحقق منها لاحقًا.

التسجيل والدفع والربط الرقمي

وزارة الأوقاف السورية حددت مواعيد وشروط التسجيل، وشملت أن يكون المتقدم حامل الجنسية السورية، وأن لا يكون قد أدى الحج خلال السنوات العشر الماضية، مع وجود بعض الااستثناءات الخاصة، مما يعكس تطبيق ضوابط متوافقة مع الشريعة والقانون، كما أعلنت الوزارة فتح باب تسديد التكاليف في مواعيد محددة، الأمر الذي يعزز الطابع التنظيمي للرحلة قبل خروج الحاج من أرض الوطن.

وفي الجانب التقني اللوجستي، ومع بدء إصدار تأشيرات الحج 2026 من السعودية ، تعتمد السلطات على أدوات رقمية متقدمة لتسريع الإجراءات، وترشيد حركة البيانات الضخمة بين وزارات الحج في الدول المختلفة والمنصة الرقمية السعودية الموحدة.

التحديات التقنية في إدارة الحشود

التعامل مع أعداد كبيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم، يتطلب حلولًا تقنية متقدمة في إدارة الحشود والمراقبة اللحظية، فمشاريع تحليل الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ونماذج تصنيف كثافة الحشود تظهر أهمية دمج التكنولوجيا في سلامة الحجاج وتقييم الأخطار، خصوصًا في المواقع ذات التدفق الشديد مثل مناطق الطواف والوقوف بعرفات.

كذلك، تشير البحوث الحديثة إلى أن نماذج التعلم الآلي يمكنها رصد الظروف غير الطبيعية في المواقع، عبر تحليل الفيديو والتعرف على زيادات غير متوقعة في كثافة الحشود، مما يدعم اتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية.

الخلاصة التقنية

عملية تنظيم حج السوريين لموسم 2026 تعكس تلازماً بين الإدارة الحكيمة والتقنية الحديثة من حيث :

•استخدام معايير شفافة لاختيار الحجاج.

•التسديد الإلكتروني للتكاليف.

•إصدار التأشيرات الرقمية المبكرة.

ويتضح أن موسم الحج المقبل يشهد تحولاً نوعياً في التعامل مع البيانات، والشفافية، وأتمتة الإجراءات الخاصة بالحجاج السوريين.

وفي نهاية المطاف، فالجمع بين التقنية والإدارة الدينية قد يسهم في تخفيف أعباء الترتيبات، وفي جعل تجربة الحجاج السوريين أقرب إلى رحلة منظمة، آمنة وفعّالة, وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية في رقمنة خدمات الحج.