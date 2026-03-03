نظام إلكتروني موحد لتحسين بيئة التجارة السورية ودعم الصادرات

في خطوة إستراتيجية نحو تحسين البيئة التجارية في سوريَة، كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، عن قرب إطلاق نظام إلكتروني موحد سيجمع جميع الغرف التجارية السورية في منصة واحدة.

وهذا النظام، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات التجارية، يعدّ خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل ودعم قطاع التصدير الوطني، الذي يشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد السوري في ظل التحديات الراهنة.

مزايا النظام الإلكتروني الموحد

سيعمل النظام الإلكتروني الجديد على توحيد كافة العمليات المتعلقة بالتسجيل والتوثيق في الغرف التجارية السورية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الشفافية.

ومن خلال هذا النظام، سيتمكن المسؤولون من بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في رسم سياسات أكثر فاعلية لدعم الصادرات السورية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

تعزيز دعم المصدرين وتحسين جودة المنتجات

أثناء اللقاء الذي جمع بين العلي ومدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، فراس الغفير، جرى التأكيد بشأن أهمية تعزيز آليات دعم المصدرين وتحسين جودة المنتجات السورية.

وركز الاجتماع على تطوير أساليب التسويق وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات، مع التأكيد أن تحسين الجودة لا يقل أهمية عن زيادة الكميات، حيث يسهم في رفع قدرة المنتجات السورية على المنافسة.

التزام بتطوير البيئة التجارية

وأكد العلي في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية أن اتحاد غرف التجارة ملتزم بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عمل هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.

كما أشار إلى أن إطلاق النظام الإلكتروني الموحد سيُسهم في تحسين بيئة العمل التجاري، ويساعد في رسم سياسات تسهم في تعزيز التصدير وزيادة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

آفاق التعاون المستدام

تعد هذه الخطوة جزءًا من تعاون مستمر بين اتحاد غرف التجارة السورية وهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، وهو ما يبرز اهتمام الطرفين بدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة صادرات المنتجات السورية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.