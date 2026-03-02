هونر تكشف في MWC 2026 عن «روبوت فون» وMagic V6 وروبوت بشري

كشفت شركة HONOR خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2026 في برشلونة، بتاريخ 1 من مارس 2026، عن مجموعة من الأجهزة والمفاهيم الجديدة، ومنها لمحة أولى لهاتف «روبوت فون»، وإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V6، إلى جانب الكشف عن جهاز لوحي MagicPad 4 وحاسوب MagicBook Pro 14، وكذلك أول «روبوت بشري» للشركة. وفقًا لبيان صحافي تلقته البوابة التقنية.

وبحسب البيان، ربطت HONOR هذه الإعلانات بتوسيع رؤيتها لما تسميه «الذكاء البشري المعزَّز (AHI)»، وتسريع تنفيذ مبادرتها «ALPHA PLAN» عبر ثلاثة محاور، هي: «Alpha Phone» و«Alpha Store» و«Alpha Lab».

«ALPHA PLAN» ومحاور «Alpha Phone» و«Alpha Store» و«Alpha Lab»

قال جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR، إن الشركة «توجه نمو الذكاء الاصطناعي عبر محورين أساسيين هما الذكاء العقلي والذكاء العاطفي»، وقال أيضًا: «نستكشف النموذج الجديد لأجهزة الذكاء الاصطناعي من خلال هاتف ألفا؛ ونستضيف النموذج الجديد لنظام الذكاء الاصطناعي البيئي من خلال متجر ألفا؛ ونبني النموذج الجديد لحضارة السيليكون والكربون من خلال مختبر ألفا. مع ثلاث مراحل من خطة ألفا، أصبح لدينا الآن جميع المكونات اللازمة، وننطلق في هذه الرحلة بأقصى سرعة ممكنة».

«روبوت فون» فكرة تجمع الهاتف بحركة ميكانيكية وتتبع بصري

قدمت HONOR «روبوت فون» على أنه فئة جديدة من الهواتف الذكية تجمع بين «ذكاء اصطناعي قابل للتفاعل بطريقة بشرية» وقدرات حركة على مستوى الروبوتات وتقنيات تصوير «سينمائية»، وفقًا لما جاء في البيان. وتقول الشركة إن الهاتف لا يقتصر على التفاعل عبر الشاشة أو الأوامر الصوتية، بل يضيف تفاعلًا جسديًا عبر الحركة وحركة الكاميرا، مع القدرة على تعديل زاوية الرؤية فورًا وفقًا للمشهد.

وذكر البيان أن «روبوت فون» يعتمد على إدراك متعدد الوسائط لتعرُّف الأصوات وتتبع الحركة والحفاظ على «وعي بصري مستمر». وأضاف أن الجهاز يدعم مكالمات فيديو «من جميع الزوايا» عبر نظام حركة يتتبع المستخدمين، ويتفاعل عبر «لغة الجسد» مثل الإيماء بالرأس للموافقة أو الرفض، كما يمكنه «الرقص على إيقاع الموسيقى».

وبحسب HONOR، استدعى إدماج تقنيات الروبوت في هاتف ذكي إعادة التفكير في المساحة والمتانة والوزن. وقالت إنها استفادت من خبرتها في المواد العالية الأداء ومعايير الاعتمادية المستخدمة في الأجهزة القابلة للطي لتطوير محرك دقيق صغير الحجم، بما مكّنها من دمج نظام gimbal الفائق الصغر بأربع درجات حرية داخل الهاتف.

وتشير مواصفات البيان إلى أن البنية الميكانيكية تدعم نظام تثبيت gimbal ثلاثي المحاور، مع وضع Super Steady Video، ومزية AI Object Tracking لتتبع العناصر في الوقت الفعلي، ومزية AI SpinShot التي تدعم حركات دوران بزاوية قدرها 90° و180° لتقديم انتقالات «سينمائية» حتى عند التصوير بيد واحدة. كما ذكر البيان أن الهاتف يعتمد على مستشعر بدقة قدرها 200 ميجابكسل ونظام كاميرا gimbal مثبت.

Magic V6: بطارية سيليكون-كربون وشاشتا LTPO 2.0 وسطوع يصل إلى 6,000 نيت

إلى جانب «روبوت فون»، كشفت HONOR عن هاتفها القابل للطي Magic V6، وركزت في عرضها على عناصر التصميم والبطارية والشاشة والأداء. ووفقًا للبيان، يأتي الهاتف بسمك 8.75 ملم، مع هيكل معزز ومفصل متطور، ويحمل تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

وعلى مستوى البطارية، قالت HONOR إنها أدمجت تقنية «بطارية السيليكون-كربون من الجيل التالي» ضمن التصميم النحيف. وبفضل شراكة مع ATL، أشار البيان إلى استخدام «مادة السيليكون-كربون من الجيل الخامس»، مما يتيح الوصول إلى «محتوى سيليكون بنسبة قدرها 25% لأول مرة في الصناعة». وأضافت أن سعة البطارية تبلغ 6,660 ميلي أمبير في الساعة.

وخلال MWC 2026، تحدثت الشركة أيضًا عن بطارية جديدة باسم HONOR Silicon-carbon Blade Battery بنسبة سيليكون قدرها 32% وكثافة طاقة «تزيد على 900 واط/لتر»، وقالت إنها صُممت لدعم دخول الهواتف القابلة للطي «عصر 7,000 ميلي أمبير».

وفي الشاشة، ذكر البيان أن Magic V6 يأتي بشاشتين من نوع LTPO 2.0 بقياس قدره 6.52 بوصة للشاشة الخارجية و7.95 بوصة للشاشة الداخلية عند فتح الجهاز بالكامل، مع معدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتزًا. وأضاف أن السطوع يصل إلى 6,000 نيت للشاشة الخارجية و5,000 نيت للداخلية، لدعم محتوى HDR.

وأشار البيان إلى أن الشاشة الداخلية تستخدم زجاجًا مرنًا فائق النحافة مع شهادة SGS لتقليل التجاعيد، مع خفض عمق التجاعيد بنسبة قدرها 44% مقارنة بالجيل السابق. كما ذكر أن طبقة مقاومة الانعكاس المعتمدة على نيتريد السيليكون تخفض الانعكاس إلى 1.5%، مع تقنية PWM بقدرة تبلغ 4320 هرتزًا وتقنية AI Defocus Display لتحسين راحة الاستخدام الطويل.

وأضافت HONOR أن مزايا الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الشاشة الداخلية الكبيرة تستهدف تحسين تعدد المهام وإنشاء المحتوى والتواصل، إلى جانب أدوات اتصال بين الأجهزة للعمل عبر بيئات متعددة، ومن ذلك نظام Apple.

المعالج والتبريد: Snapdragon 8 Elite Gen 5 وغرفة بخارية

قالت HONOR إن: Magic V6 هو «أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5»، مع نظام تبريد بالغرفة البخارية للمساعدة في الحفاظ على الأداء، وتحدثت عن استهداف تجربة ألعاب «سلسة للغاية» وقدرات تعدد مهام وأعمال مكثفة.

MagicPad 4 وMagicBook Pro 14 لتوسيع منظومة الأجهزة

ضمن توسيع منظومة الأجهزة، أعلنت HONOR طرحها جهازها اللوحي MagicPad 4 وحاسوبها المحمول MagicBook Pro 14. ووفقًا للبيان، يعمل MagicPad 4 على منصة Snapdragon 8 Gen 5 ضمن هيكل بسمك قدره 4.8 ملم، ويضم شاشة OLED بدقة 3K ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتزًا بقياس قدره 12.3 بوصة، مع أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف دعم الإنتاجية وإنشاء المحتوى.

وأضافت HONOR أن ميزة التعاون بين الأجهزة في MagicPad 4 تهدف إلى تقديم تجربة عمل عبر الهواتف الذكية و«بيئات متعددة المنصات»، ومن ذلك نظام Apple. كما أشار البيان إلى «بيئة Linux Lab الجديدة» ضمن خيارات المطورين، وإمكانية تشغيل المساعد الذكي OpenClaw AI على الجهاز.

أما MagicBook Pro 14، فقالت HONOR إنه يعتمد على معالجات Intel Core Ultra Series 3، ويستهدف الأعمال المكثفة والمهام الإبداعية، مع شاشة OLED بقياس قدره 14.6 بوصة «دقيقة الألوان»، وأداء بطارية، وإدارة أداء «ذكية»، وتصميم «فائق الخفة» وفقًا لما ورد في البيان.

روبوت بشري بثلاثة استخدامات هي: التسوق وفحص بيئات العمل والرفقة

تطرقت HONOR خلال الحدث إلى أول «روبوت بشري» لها، ووصفت الخطوة بأنها امتداد للاستفادة من خبرتها في تقنيات الهواتف لصنع روبوتات للاستخدام اليومي. ووفقًا للبيان، سيركز الروبوت على ثلاثة سيناريوهات هي: المساعدة في التسوق، وفحص بيئات العمل، وتقديم رفقة داعمة للمستخدمين. وأضافت الشركة أن الاستفادة من خبرات الأجهزة المتصلة تهدف إلى تمكين أجهزة «الذكاء الاصطناعي القابل للتفاعل بطريقة بشرية» من تعرُّف المستخدمين وفهم احتياجاتهم وتقديم مساعدة شخصية «من أول استخدام».

التوفر والأسعار المعلنة حتى الآن

ذكرت HONOR أن هاتف Magic V6 سيكون متاحًا في «أسواق مختارة» خلال النصف الثاني من هذا العام 2026، على أن تُحدد تفاصيل التوفر الإقليمي لاحقًا. وأضافت أن الشركة ستعلن محليًا مواصفات كل جهاز وخيارات الألوان والأسعار.

وبحسب البيان، سيتوفر جهاز HONOR MagicPad 4 باللونين الرمادي والأبيض، بسعر يبدأ من 699 يورو، مع الإشارة إلى أن التوفر والتكوينات والعروض الترويجية قد تختلف حسب المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة HONOR تعمل في مجال الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل محفظة منتجاتها هواتف ذكية وحواسيب وأجهزة لوحية وأجهزة قابلة للارتداء، وفقًا لما ورد في البيان.