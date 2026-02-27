جوجل تطرح نموذج Nano Banana 2 لتوليد الصور في الدول العربية عبر Gemini والبحث

أصبحت ميزة توليد الصور عبر نموذج «Nano Banana 2» من جوجل متاحة ابتداءً من اليوم في الدول العربية، ويمكن الوصول إليها عبر تطبيق «Google Gemini» على الويب والموبايل، وكذلك عبر «بحث Google» من خلال «عدسة Google» و«وضع AI Mode»، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، تصف جوجل «Nano Banana 2» بأنه أحدثُ نموذج للصور لديها، مع تركيز على السرعة وإتاحة خصائص كانت تُقدَّم سابقًا ضمن ميزات «Pro» لشريحة أوسع من المستخدمين.

توليد صور أسرع مع إمكانات تعديل وتكرار

ذكرت جوجل أن «Nano Banana 2» يهدف إلى تسريع عملية التوليد البصري بما يسمح بإجراء تعديلات سريعة وتكرار النتائج ضمن سير عمل واحد. كما أشارت إلى أن النموذج يندرج ضمن فئة «Flash»، في إشارة إلى أولوية الأداء السريع إلى جانب التحسينات البصرية.

الاعتماد على معرفة Gemini والبحث في الويب

وفقًا للبيان، يستمد النموذج «معرفة عالمية متقدمة» من قاعدة بيانات «Gemini» للمعرفة الواقعية، إضافة إلى دعمه بمعلومات وصور فورية من البحث في الويب. وتقول الشركة إن هذا الدمج يستهدف تجسيد موضوعات محددة بدقة أكبر.

تحسين النصوص داخل الصور ودعم الترجمة

أفادت جوجل أن «Nano Banana 2» يتيح إنشاء نصوص «دقيقة ومقروءة» داخل الصور لاستخدامات مثل نماذج التسويق أو بطاقات المعايدة. وأضافت أنه يمكن للمستخدمين ترجمة النصوص داخل الصورة لمشاركة المحتوى عبر لغات مختلفة.

اتساق العناصر: حتى خمس شخصيات و14 عنصرًا

قالت الشركة إن النموذج يدعم الحفاظ على تشابه الملامح لما يصل إلى خمس شخصيات، مع دقة تفاصيل تصل إلى 14 عنصرًا ضمن مسار عمل واحد، بما يستهدف تقليل التباين بين المخرجات المتكررة عند إنشاء سلسلة صور مرتبطة.

دقة من 512 بكسل إلى 4K والتحكم في نسب العرض

بحسب البيان، يتيح «Nano Banana 2» التحكم في نسب العرض إلى الارتفاع ودقة الإخراج من 512 بكسل إلى 4K، بهدف دعم استخدامات متعددة مثل منشورات التواصل الاجتماعي أو خلفيات الشاشات، مع الحفاظ على حدة الصورة.

وأضافت جوجل أن النموذج يقدم «إضاءة حيوية» وتفاصيل أكثر حدة، مع الحفاظ على «جماليات عالية الجودة» ضمن السرعة المتوقعة من فئة «Flash».

أماكن التوفر للمستخدمين والمطورين

أوضحت جوجل أن طرح «Nano Banana 2» يبدأ اليوم عبر منتجاتها، وتشمل: «Google Gemini» (نسخة الموقع وتطبيق الموبايل)، و«بحث Google» عبر «عدسة Google» و«وضع AI Mode».

وللمطورين، قالت الشركة إن النموذج متاح بنسخة المعاينة (Preview) عبر «AI Studio» وواجهة برمجة التطبيقات «Gemini API».

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل هي شركة تقنية أمريكية تطوّر منتجات وخدمات رقمية، وتشمل منصاتها «بحث Google» وتطبيق «Gemini» وخدمات وأدوات للمطورين مثل «AI Studio» وواجهة «Gemini API».