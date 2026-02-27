تفويلة تطلق خدمة NFC لسداد رسوم الطرق والموازين لشاحنات النقل في مصر

أطلقت شركة «تفويلة» (Tafweela) منظومة رقمية لرقمنة سداد رسوم بوابات الطرق والموازين لعربات النقل في مصر، عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مع إتاحة الخدمة لشركات أساطيل النقل والأفراد من أصحاب الشاحنات. وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وتهدف الخدمة، بحسب الشركة، إلى تقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية في قطاع النقل البري، عبر إتاحة سداد رسوم الطرق والموازين لسيارات النقل بمختلف أنواعها؛ المملوكة للشركات والأفراد باستخدام NFC.

تغطية تتجاوز 300 بوابة ورسوم تشغيل تصل إلى 15%

قالت الشركة إن منظومتها تتيح للشاحنات وأساطيل النقل العبور عبر أكثر من 300 بوابة رسوم (كارتة) تغطي المحاور والطرق القومية في أنحاء الجمهورية.

وربط البيان الخدمة بكلفة التشغيل في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن رسوم الطرق تمثل حصة تتراوح بين 10% و15% من إجمالي مصروفات التشغيل، وأن الرقمنة قد تساعد الشركات على ضبط النفقات وتحسين متابعة المصروفات المرتبطة بالرحلات.

لوحة متابعة لحظية وتقليل زمن التوقف عند البوابات

ونقل البيان عن مروان الشايب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تفويلة»، قوله إن الشركة تستهدف عبر المنظومة معالجة التحديات المرتبطة بإدارة المدفوعات النقدية وتسوية المصروفات الورقية. وأضاف الشايب أن المنظومة توفر «مدفوعات فورية وآمنة» باستخدام تقنيات حديثة لتقليل زمن التوقف عند البوابات.

وأوضح الشايب أن الخدمة تتضمن لوحة بيانات لمتابعة عمليات الدفع بشكل لحظي، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية والحد من فرص الاحتيال أو الهدر المالي، وفقًا لما ورد في البيان.

شحن الملصق عبر إنستاباي وإتاحة الخدمة للأفراد

ضمن توجهها لاستهداف الأفراد إلى جانب الشركات، قالت «تفويلة» إن الخدمة توفر تسهيلات لأصحاب الشاحنات الأفراد والجمهور لشحن «الملصق» عبر تطبيق المدفوعات «إنستاباي».

وأضاف الشايب أن الشركة تضع أصحاب سيارات النقل من الأفراد ضمن أولوياتها إلى جانب الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يضم أكثر من مليون وثلاثمئة ألف مركبة، وأن المنظومة تستهدف إتاحة مزايا مماثلة للأفراد لإدارة رسوم الطرق والموازين رقميًا.

ارتباط بالمستهدفات الحكومية للشمول المالي ورؤية مصر 2030

ربط البيان إطلاق المنظومة بجهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق «رؤية مصر 2030»، عادًّا أن رقمنة مدفوعات الرسوم قد تسهم في تحويل قطاع النقل البري، الذي يعتمد على التعاملات النقدية، إلى نموذج مدفوعات رقمي.

كما أشارت الشركة إلى أن الخدمة تأتي ضمن محفظة خدماتها الهادفة إلى مساعدة أصحاب الأعمال والسائقين على إدارة الرحلات والمصروفات رقميًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «تفويلة» هي شركة مصرية تأسست في عام 2024 كأول مشروع يحتضنه ويُمَوله صندوق T-Vencubator، وتركز على رقمنة عمليات الدفع وتوفير نظام مدفوعات للمركبات في مصر. وقالت الشركة إنها حققت نموًا خلال عام 2025، ونجحت في مضاعفة حجم عملياتها عبر منصتها بدعم من توسيع قاعدة العملاء والمستفيدين من خدماتها.