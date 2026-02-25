سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S26 مع تحديثات للذكاء الاصطناعي والخصوصية والكاميرا

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26، مع تركيز على توسيع مزايا Galaxy AI وتحسينات في الأداء والكاميرا وطبقات الحماية والخصوصية، إلى جانب الإعلان عن توفر الأجهزة للطلب المسبق اعتبارًا من 25 فبراير، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وتضم السلسلة ثلاثة إصدارات: Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra. وتقول سامسونج إن الهواتف صُممت لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإنجاز مهام يومية مثل إدارة الخطط والبحث والتقاط المحتوى وتحريره، عبر تنفيذ جزء من العمليات في الخلفية.

وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: «يمثل الذكاء الاصطناعي تقنية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في أداء المهام اليومية، ويجب أن يكون أسلوب التعامل معه سهلًا دون الحاجة إلى خبرة متخصصة. ولذلك ركزنا في تطوير سلسلة أجهزة Galaxy S26 على تبسيط تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي للعمل بهدوء في تطبيقات الخلفية، ما يمنح المستخدمين الفرصة للتركيز على إنجاز المهام الأهم».

منصة واحدة تجمع الأداء والكاميرا وGalaxy AI

تربط سامسونج في سلسلة Galaxy S26 بين المكونات الداخلية ونظام الكاميرا ومزايا Galaxy AI ضمن «منصة عمل موحدة»، بهدف دعم الاستخدام طوال اليوم، مع التأكيد على دمج الأمان والخصوصية ضمن التجربة.

وتقول الشركة إن Galaxy S26 Ultra يأتي مع «شريحة معالجة مخصصة» ونظام متطور لإدارة الحرارة، في «أنحف إصدار Ultra حتى الآن». كما ذكرت أن الجهاز يقدم «أول شاشة في العالم» بمزايا خصوصية على مستوى البكسل، عبر ميزة Privacy Display المدمجة في الشاشة.

معالج Snapdragon وتحسينات في الأداء وإدارة الحرارة

بحسب البيان، يعمل Galaxy S26 Ultra بمعالج Snapdragon® 8 Elite من الجيل الخامس المصمم خصيصًا لأجهزة جالاكسي، مع تحسينات كبيرة في وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU).

وذكرت سامسونج أن تحسين أداء CPU يصل إلى 19%، وتحسين NPU يصل إلى 39% لدعم تشغيل مزايا Galaxy AI بصورة «مستمرة وسلسة»، بينما حُسِّن أداء GPU بنسبة 24% لتقديم رسوميات أعلى وتجربة لعب أكثر سلاسة.

وللحفاظ على الأداء تحت الضغط، أعادت الشركة تصميم غرفة تبريد البخار في Galaxy S26 Ultra لتضم واجهة لامتصاص الحرارة مثبتة على جوانب المعالج لتوزيع الحرارة بكفاءة أكبر وعلى مساحة أوسع، ما يدعم سيناريوهات مثل الألعاب وتعدد المهام وتسجيل الفيديو.

وعلى صعيد الشحن، ذكرت سامسونج أن Super-Fast Charging 3.0 يمكنه شحن بطارية Galaxy S26 Ultra إلى 75% خلال 30 دقيقة عند استخدام محول قدرة 60 واط.

وتتضمن التحسينات البرمجية/المعالجة البصرية بحسب البيان ميزة ProScaler لتحسين دقة عرض الصور والفيديو عبر تعزيز حدة النصوص ودقة التفاصيل، إلى جانب محرك mDNIe للأجهزة المحمولة الذي يوفر دقة معالجة أكبر بأربع مرات مقارنة بالجيل السابق، وفق سامسونج.

تحديثات في تصوير الإضاءة المنخفضة وترميز فيديو APV

تقول سامسونج إن سلسلة Galaxy S26 تركز على دمج التصوير والتسجيل والتحرير والمشاركة ضمن تجربة واحدة. وفي Galaxy S26 Ultra، أشارت إلى أن فتحات العدسة الأوسع تسمح بدخول ضوء أكبر إلى المستشعر لتحسين وضوح الصور وتفاصيلها في الإضاءة المنخفضة، بما في ذلك عند استخدام التقريب.

وأضافت أن «تصوير الفيديو الليلي» المحسن يستهدف مشاهد منخفضة الإضاءة، مثل الحفلات داخل الأماكن المغلقة، أو التصوير بعد غروب الشمس. كما تحدثت عن نسخة مطورة من Super Steady مع خيار تثبيت أفقي لتحسين الثبات والحفاظ على إطار متناسق أثناء الحركة السريعة أو السير على طرق وعرة.

ومن أبرز الإضافات التي ذكرتها الشركة، دعم Galaxy S26 Ultra لمعيار/أداة ترميز APV لتسجيل الفيديو، وهي تقنية تقول سامسونج إنها صُممت لضغط البيانات بكفاءة أكبر وتقديم جودة أعلى لتدفقات العمل، مع الحفاظ على التفاصيل حتى بعد التحرير المتكرر.

كما ذكرت الشركة توسيع تحسينات معالج إشارة الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI ISP) لتشمل الكاميرا الأمامية، بهدف تحسين تدرجات البشرة والتقاط تفاصيل أدق في الإضاءة المختلطة.

أدوات تحرير بالذكاء الاصطناعي و”Creative Studio”

تتضمن السلسلة أدوات تحرير مدمجة بالذكاء الاصطناعي ضمن سير عمل تطبيقات الصور والفيديو. وبحسب سامسونج، تسمح «مساعد الصور» المحسنة بوصف التعديلات باللغة الطبيعية، مثل تحويل مشهد نهاري إلى ليلي، وإضافة عناصر إلى الصور أو استعادة أجزاء مفقودة (مثل استعادة جزء مفقود من كعكة).

وتقول الشركة إن Galaxy AI يتيح أيضًا تعديلات تتعلق بالمظهر داخل الصور، بما في ذلك تغيير الأزياء، إلى جانب دعم التحرير المتواصل مع مراجعة خطوة بخطوة وإمكانية التراجع أو التعديل لاحقًا.

وتقدم ميزة الاستوديو الإبداعي (Creative Studio) مساحة موحدة لإنشاء مواد مثل الملصقات وكروت الدعوة والخلفيات المخصصة، عبر إدخال رسم أولي أو صورة أو خطة بسيطة لتحويلها إلى تصميم «جاهز» ثم تحسينه أو مشاركته من دون التنقل بين أدوات متعددة.

وفي المهام المكتبية، أشارت سامسونج إلى أدوات مثل المسح الضوئي للمستندات لإزالة التشوهات والعناصر المشتتة (مثل طيات الورق وآثار الأصابع)، مع إمكانية تنسيق عدة صور تلقائيًا ضمن ملف PDF واحد.

Now Nudge وNow Brief وتحديثات البحث وBixby

قدمت سامسونج في السلسلة مزايا استباقية ضمن Galaxy AI، من بينها Now Nudge التي تقترح تذكيرات أو إجراءات مرتبطة بالسياق والوقت. وقدمت الشركة مثالًا على اقتراح صور مناسبة تلقائيًا إذا طلب صديق صورًا لرحلة حديثة، أو التعرف على أحداث التقويم عند وصول رسالة مرتبطة باجتماع والتحقق من التعارضات الزمنية.

كما طورت ميزة Now Brief لعرض تذكيرات في الوقت المناسب للأحداث المهمة مثل الحجوزات ومواعيد السفر بناءً على تفضيلات المستخدم، وفق البيان.

وفي البحث، ذكرت سامسونج تطوير «دائرة البحث من جوجل» لتمييز عناصر متعددة داخل صورة واحدة، ما يسمح بالبحث عن أكثر من عنصر في المرة نفسها (مثل الملابس والأحذية).

وتدمج سلسلة Galaxy S26 نسخة محدّثة من Bixby كوكيل محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع دعم التحكم باللغة الطبيعية للتنقل بين المزايا وضبط الإعدادات من دون الاعتماد على أوامر محددة.

وإلى جانب Bixby، قالت سامسونج إن الأجهزة تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي إضافيين، بما في ذلك Gemini وPerplexity، مع إمكانية تنفيذ المهام بضغطة زر أو عبر الأوامر الصوتية. وقدمت الشركة مثالًا على استخدام Gemini لحجز سيارة أجرة عبر طلب واحد، ثم مراجعة التفاصيل والضغط على زر التأكيد.

خصوصية على مستوى البكسل وتنبيهات للأذونات وتشفير مقاوم للحوسبة الكمية

تربط سامسونج توسع التجارب المخصصة بالذكاء الاصطناعي بالحاجة إلى حماية البيانات، وتقول إنها أضافت «مستويات متعددة من الحماية» في Galaxy S26، ما يمنح المستخدمين شفافية وتحكمًا أعلى.

وأبرز ما ركز عليه البيان في Galaxy S26 Ultra هو ميزة Privacy Display، التي تصفها سامسونج بأنها مفهوم «الخصوصية على مستوى البكسل»، عبر التحكم في انتشار الضوء للحفاظ على وضوح المحتوى للمستخدم وتقليل إمكانية رؤيته من الآخرين. وتقول الشركة إن الميزة تختلف عن فلاتر الخصوصية التقليدية لأنها تحافظ على جودة العرض الكاملة عند إيقافها، وتقلص زاوية المشاهدة الجانبية عند تفعيلها، في الوضعين العمودي والأفقي.

ويمكن ضبط تفعيل Privacy Display تلقائيًا في حالات مثل إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمات المرور أو عند فتح تطبيقات محددة. كما تتضمن وضعين إضافيين: Partial Screen Privacy لتقليص مجال الرؤية الجانبية لإشعارات منبثقة، وMaximum Privacy Protection لرفع مستوى إخفاء المحتوى عن الرؤية الجانبية، مع تأثير «محدود جدًا» على استهلاك الطاقة أو سهولة الاستخدام، بحسب سامسونج.

وعلى مستوى الحماية البرمجية، تضيف السلسلة ميزة فحص المكالمات التلقائي (Call Screening) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المتصلين المجهولين وتلخيص سبب المكالمة، وميزة تنبيهات الخصوصية (Privacy Alerts) التي تستخدم تعلم الآلة لتنبيه المستخدم عند محاولة تطبيقات لديها أذونات الوصول إلى بيانات حساسة (مثل الموقع الدقيق أو سجل المكالمات أو جهات الاتصال) من دون «حاجة حقيقية» لذلك، وفق البيان.

كما تضيف ميزة الألبوم الخاص (Private Album) داخل تطبيق المعرض لإخفاء صور ومقاطع فيديو من دون إنشاء مجلد منفصل أو تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، بحسب الشركة.

وفي جانب الاستعداد للتهديدات المستقبلية، ذكرت سامسونج أنها وسعت تقنيات التشفير المقاوم للحوسبة الكمية (PQC) لتشمل عمليات أساسية في نظام التشغيل، مثل التحقق من البرمجيات وحماية البرامج الثابتة. كما تحدثت عن ترقيات في Knox Matrix، بما يشمل إضافة PQC إلى المزيد من الخدمات مثل نقل البيانات على شريحة eSIM، وتقديم رؤية أوضح لحالة تحديثات البرامج الثابتة عبر ميزة الحالة الأمنية للجهاز (Security Status of Your Devices).

وتقول سامسونج إن هذه القدرات مدعومة عبر منصة Samsung Knox متعددة المستويات. كما أشارت إلى محرك البيانات الشخصية Personal Data Engine للأجهزة التي تدعم Galaxy AI، وتقنية Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) لتشفير بيانات كل تطبيق، وحل Knox Vault لعزل البيانات الحساسة ضمن مكونات آمنة.

وتشمل حزمة الأمان أيضًا أدوات مثل الحظر التلقائي (Auto Blocker) والحماية من السرقة (Theft Protection) والمشاركة الخاصة (Private Sharing) وحماية شبكات واي-فاي (Secure Wi-Fi). وذكرت سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 ستحصل على تحديثات أمنية لمدة سبعة أعوام.

الاقتران مع Galaxy Buds4 وإيماءات الرأس

ذكرت سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 تقترن مع سماعات Galaxy Buds4 لتوسيع سيناريوهات الاستخدام، بما في ذلك تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأوامر الصوتية. وأضافت أن Galaxy Buds4 Pro تدعم ميزة إيماءات الرأس (Head Gestures) لإدارة المكالمات عند صعوبة استخدام اليدين.

التوفر والألوان وSamsung Care+

تتوافر أجهزة Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra للطلب المسبق اعتبارًا من 25 فبراير. وتأتي السلسلة بألوان مشتركة تشمل البنفسج الفضي والأبيض والأسود والأزرق السماوي، إضافة إلى لونين حصريين للطلب عبر Samsung.com هما الذهبي الوردي والفضي الداكن.

كما أشارت سامسونج إلى برنامج Samsung Care+ الذي يوفر، وفق البيان، خدمات تشمل الصيانة السريعة للأعطال المفاجئة، وتمديد الضمان، ودعم خبراء معتمدين داخل الدولة وخارجها.

المواصفات المعلنة: شاشات Dynamic AMOLED 2X وAndroid 16 وWi‑Fi 7

بحسب جدول المواصفات في البيان، يأتي Galaxy S26 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 6.9 بوصة بدقة QHD+، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز ‏(1~120 هرتز) وميزة Vision booster. وتبلغ الأبعاد 78.1 × 7.9 ملم، والوزن 214 جرامًا.

ويضم نظام كاميرات خلفية في Ultra يتكون من: كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (F1.9)، وكاميرا عريضة بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بجودة بصرية مرتين ‏(F1.4)، وكاميرا بعيدة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري خمس مرات وتقريب بجودة بصرية عشر مرات ‏(F2.9)، وكاميرا بعيدة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري ثلاث مرات ‏(F2.4)، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ‏(F2.2).

ويأتي Galaxy S26 Ultra بخيارات ذاكرة/تخزين: 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، و12 + 512 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت. وتبلغ البطارية 5,000 ميلي أمبير، مع شحن سلكي يصل إلى 75% خلال قرابة 30 دقيقة باستخدام محول 60 واط، إضافة إلى شحن لاسلكي فائق السرعة ودعم PowerShare. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 وواجهة One UI 8.5، ويدعم 5G وLTE وWi‑Fi 7 وBluetooth v 6.0، مع مقاومة ماء وغبار وفق معيار IP68.

أما Galaxy S26 فيأتي بشاشة 6.3 بوصة بدقة +FHD، بينما يأتي Galaxy S26+ بشاشة 6.7 بوصة بدقة +QHD، وكلاهما من نوع Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز ‏(1~120 هرتز) وVision booster. وتبلغ أبعاد S26: ‏71.7 × 7.2 ملم ووزنه 167 جرامًا (Sub6). وتبلغ أبعاد S26+: ‏75.8 × 7.3 ملم ووزنه 190 جرامًا ‏(mmWave/Sub6).

وتقول سامسونج إن المعالج في S26/S26+ قد يكون Snapdragon® 8 Elite من الجيل الخامس المصمم خصيصًا لأجهزة جالاكسي أو Exynos 2600، وقد يختلف بحسب السوق.

وفي الكاميرا، يضم S26/S26+ كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ‏(F2.2)، وكاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بجودة بصرية مرتين ‏(F1.8)، وكاميرا بعيدة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري ثلاث مرات ‏(F2.4)، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ‏(F2.2). وتتوفر خيارات التخزين لكلا الهاتفين: 12 + 512 جيجابايت و12 + 256 جيجابايت.

وتبلغ بطارية Galaxy S26 سعة 4,300 ميلي أمبير، وبطارية Galaxy S26+ سعة 4,900 ميلي أمبير. ويدعم S26 شحنًا سلكيًا يصل إلى 55% خلال قرابة 30 دقيقة عند استخدام شاحن قدرة 25 واط مع كابل USB‑C بقدرة 3 أمبير، بينما يدعم S26+ شحنًا سلكيًا يصل إلى 69% خلال قرابة 30 دقيقة عند استخدام شاحن قدرة 45 واط. ويعمل الهاتفان بنظام Android 16 وواجهة One UI 8.5، ويدعمان 5G وLTE وWi‑Fi 7 وWi‑Fi Direct. ويأتي Bluetooth في S26 بإصدار v 5.4، بينما يأتي في S26+ بإصدار v 6.0، مع مقاومة ماء وغبار وفق معيار IP68.