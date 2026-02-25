سامبا نوفا تطلق شريحة SN50 للاستدلال بالذكاء الاصطناعي وتتعاون مع إنتل

أطلقت شركة سامبا نوفا شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة «SN50»، وقالت إنها تحقق سرعة قصوى أعلى بخمسة أضعاف من الشرائح المنافسة، وكشفت في الوقت نفسه عن تعاون مع شركة إنتل لتقديم حلول استدلال عالية الأداء و«فعّالة من حيث التكلفة»، إلى جانب إغلاق جولة تمويل من الفئة E تجاوزت 350 مليون دولار، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن شحن شرائح «SN50» للعملاء سيبدأ في وقت لاحق من عام 2026.

الاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي يدفعان الطلب على عتاد مختلف

يركّز الإعلان على تسريع الاستدلال (Inference) وتشغيل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» داخل بيئات الإنتاج، في وقت تتزايد فيه متطلبات المؤسسات لزمن استجابة منخفض وتكلفة تشغيل قابلة للضبط مقارنة بالبنى الشائعة المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات (GPU).

وقال رودريجو ليانج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامبا نوفا، إن المنافسة «لم تعد تقتصر على بناء نماذج أكبر»، بل أصبحت تدور حول تشغيل مراكز بيانات بوكلاء ذكاء اصطناعي «تقدّم إجابات فورية ودون تأخير» وبكلفة تجعل الذكاء الاصطناعي عاملًا داعمًا للربحية عبر البيئات السحابية.

ما الذي تغيّره SN50 مقارنة بالجيل السابق

بحسب سامبا نوفا، توفّر شرائح «SN50» قدرة حوسبية أكبر بخمسة أضعاف، وأربعة أضعاف عرض نطاق الشبكة مقارنة بالجيل السابق. وأضافت الشركة أن الشريحة يمكنها ربط ما يصل إلى 256 مسرّعًا عبر وصلات داخلية تتيح نقل البيانات بسرعات تصل إلى عدة تيرابايت في الثانية، بهدف خفض زمن الاستجابة الأولي ودعم دفعات بيانات أكبر.

وقالت سامبا نوفا إن ذلك يمكّن المؤسسات من تشغيل نماذج أكبر وبسياق أطول مع إنتاجية أعلى واستجابة أسرع، مع الحفاظ على الأداء وتقليل التكلفة وزمن التأخير.

وتعتمد «SN50» على بنية معمارية قائمة على وحدات «RDU» القابلة لإعادة التهيئة. ووفق البيان، تشمل خصائص المنصة: زمن استجابة منخفض للغاية لتطبيقات مثل المساعدات الصوتية، ودعم آلاف الجلسات المتزامنة بأداء ثابت، وبنية ذاكرة «ثلاثية المستويات» تدعم نماذج بأكثر من 10 تريليونات مُعامل وسياقات تتجاوز 10 ملايين رمز، إلى جانب آليات تخزين مؤقت «وكيل» وذاكرة مقيمة متعددة النماذج لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالطاقة والتبريد، نقل البيان عن بيتر روتن، نائب رئيس الأبحاث للحوسبة عالية الأداء في شركة آي دي سي للأبحاث، قوله إن شريحة «SN50 RDU» تغيّر «اقتصاديات الرموز (Tokenomics)» لعمليات الاستدلال على نطاق واسع عبر الجمع بين الأداء العالي والإنتاجية المرتفعة، وأضاف أنها «لا تحتاج إلى طاقة إضافية وتعمل بتقنية التبريد عبر الهواء».

سوفت بنك كورب أول من ينشر SN50 في مراكز بيانات باليابان

قالت سامبا نوفا إن شركة سوفت بنك كورب ستكون أول عميل ينشر شرائح «SN50» داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التابعة لها في اليابان. وبحسب البيان، يستهدف هذا النشر تقديم خدمات استدلال سريعة لعملاء يسعون إلى «الخدمات الرقمية السيادية» ولمؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع دعم النماذج مفتوحة المصدر والنماذج المملوكة.

وقال هيرونوبو تامبا، نائب الرئيس ورئيس قسم إستراتيجية منصات البيانات في وحدة التقنية لدى سوفت بنك كورب، إن الشركة تمكّنت عبر «SN50» من بناء «نسيج متكامل لاستدلال الذكاء الاصطناعي في اليابان» بما يلبّي متطلبات السرعة والمرونة و«السيادة الرقمية». وأضاف: «من خلال اعتماد شرائح (SN50) كمعيار أساسي، فقد أصبح لدينا القدرة على تقديم خدمات ذكاء اصطناعي عالمية المستوى وفق شروطنا الخاصة وبأداء يضاهي ما تقدمه وحدات معالجة الرسوميات، ولكن بكفاءة اقتصادية أعلى وقدرات تحكم أكبر».

وأضافت سامبا نوفا أن هذه الخطوة تعزز شراكتها القائمة مع سوفت بنك كورب، مشيرة إلى أن البنك يستضيف حاليًا منصة «سامبا كلاود» لتقديم خدمات استدلال «فائقة السرعة» للمطورين في المنطقة.

تعاون متعدد السنوات مع إنتل لاستهداف بدائل وحدات الرسوميات

أعلنت سامبا نوفا وإنتل خطط تعاون إستراتيجي لعدة سنوات لتقديم حلول استدلال للذكاء الاصطناعي «عالية الأداء ومجدية من حيث التكلفة» لجهات تشمل مزودي النماذج والمؤسسات والجهات الحكومية، مع طرحها بوصفها بديلًا للحلول التقليدية المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات، وفق البيان.

وقال كيفورك كيتشيشيان، النائب التنفيذي والمدير العام لمجموعة مراكز البيانات لدى إنتل، إن العملاء «يطالبون بخيارات أكثر وطرق أكثر كفاءة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي»، مضيفًا أن الجمع بين قدرات إنتل في الحوسبة والشبكات والذاكرة وبين أنظمة سامبا نوفا المتكاملة ومنصة الاستدلال السحابية الخاصة بها يقدّم خيارًا للمؤسسات الباحثة عن بدائل لـ GPU لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وبموجب التعاون، قالت الشركتان إن إنتل تخطط لإجراء استثمار إستراتيجي في سامبا نوفا لتسريع إطلاق سحابة ذكاء اصطناعي مدعومة بتقنيات إنتل. وذكر البيان ثلاثة محاور للتعاون: توسيع سحابة سامبا نوفا المبنية على بنية تعتمد على معالجات «إنتل زيون (Xeon)» والمُحسَّنة للنماذج اللغوية الكبيرة ومتعددة الوسائط، ودمج أنظمة سامبا نوفا مع وحدات المعالجة المركزية والمسرّعات وتقنيات الشبكات من إنتل لتقديم حلول استدلال قابلة للتوسع وجاهزة للإنتاج، وتنفيذ إستراتيجيات بيع وتسويق مشتركة عبر قنوات إنتل العالمية لتسريع الاعتماد.

وأضاف البيان أن الشركتين تستهدفان الإسهام في ملامح الجيل التالي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر دمج معالجات «زيون» ووحدات معالجة الرسوميات من إنتل وتقنيات الشبكات والتخزين مع أنظمة سامبا نوفا، مع الإشارة إلى «آفاق سوقية تُقدَّر بمليارات الدولارات» في مجال الاستدلال.

تمويل من الفئة E يتجاوز 350 مليون دولار وخطة لتوسيع الإنتاج والسحابة

قالت سامبا نوفا إنها اختتمت جولة تمويل من الفئة E بقيمة تجاوزت 350 مليون دولار بقيادة «فيستا إيكويتي بارتنرز» و«كامبيوم كابيتال»، وبمشاركة من «إنتل كابيتال». وذكر البيان انضمام مستثمرين جدد، هم: أسّام فينتشرز، وباتري فينتشرز، وشركة الخليج للتطوير وهي شركة مساهمة عامة محدودة، وماي فيلد كابيتال، وسعودي فيرست داتا، وسيليجمان فينتشرز، إضافة إلى حسابات تديرها T. Rowe Price Associates, Inc. كما شارك مستثمرون حاليون، هم: A&E و8Square وAtlantic Bridge وBlackRock وGV وNepenthe وNuri Capital وRedline Capital.

وقال شرف الحريري، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست داتا (First Data)، إن سامبا نوفا جزء أساسي من إستراتيجية فيرست داتا الاستثمارية لجلب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى السعودية والشرق الأوسط، مضيفًا أن فيرست داتا تستثمر في منصات سامبا نوفا لدعم قدرات ذكاء اصطناعي «عالية الأداء وسريعة الاستجابة» و«جاهزة للسيادة الرقمية»، مع الاستفادة من الاستهلاك المنخفض للطاقة والقدرة على العمل ضمن بيئات مراكز بيانات حالية مبردة بالهواء، وفق قوله.

وقال مونتي ساروا، الشريك في فيستا، إن الاستثمار يأتي في «مرحلة مفصلية» من نمو سامبا نوفا، مضيفًا أن شرائح «SN50» صُمِّمت لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تنسّق بين نماذج متعددة وتستجيب «في وقت شبه فوري»، وبكفاءة أعلى من الأنظمة التقليدية المعتمدة على GPU.

وبحسب البيان، ستستخدم سامبا نوفا عائدات التمويل لتوسيع إنتاج شرائح «SN50»، وتعزيز نطاق منصة «سامبا كلاود»، وتعميق تكامل الحلول مع برمجيات المؤسسات، استجابةً للطلب على حلول استدلال عالية الأداء وذات كلفة مجدية اقتصاديًا.

وأضافت الشركة أن الإعلان يأتي بعد تسجيلها «أرقامًا قياسية» في الحجوزات والإيرادات بنهاية عام 2025، دون تقديم أرقام تفصيلية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامبا نوفا سيستمز هي شركة تأسست عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، وتعمل في تطوير رقائق وأنظمة وخدمات سحابية موجهة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تركيز معلن على تسريع الاستدلال ودعم نشر الحلول داخل مراكز البيانات.

روابط رسمية: سامبا نوفا، إنتل، سوفت بنك.