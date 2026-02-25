أوبر وجوبي تستعدان لإتاحة حجز «Uber Air» في دبي عبر تطبيق أوبر

كشفت شركة «أوبر»، بالتعاون مع «جوبي للطيران» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، عن «نظرة أولى» لخدمة «أوبر إير» (Uber Air) التي تتيح للركاب حجز تاكسي جوي كهربائي بالكامل من تطوير «جوبي» مباشرة عبر تطبيق أوبر، وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركات إن نقل أول ركاب التاكسي الجوي الكهربائي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي متوقع في وقت لاحق من العام الجاري، ضمن شراكة تهدف إلى تقديم حلول تنقل متعددة الوسائط في مدن كبرى.

كيف سيظهر خيار «أوبر إير» داخل التطبيق

بحسب البيان، سيتمكن المستخدم من إدخال وجهته في تطبيق «أوبر»، ليظهر خيار «أوبر إير» المدعوم من «جوبي» عند توفر الرحلة ضمن النطاق المتاح. كما أشارت «أوبر» إلى إمكان حجز مراحل الرحلة المختلفة «بسلاسة»، بما في ذلك النقل البري عبر خدمة «Uber Black» للذهاب إلى مهابط الطائرات والعودة منها.

مواصفات طائرة «جوبي» وسيناريو الاستخدام داخل المدينة

أفادت «جوبي» بأن مركبتها الجوية الكهربائية بالكامل مصممة لاستيعاب ما يصل إلى أربعة ركاب، وأن الرحلات ستكون بقيادة «طيار تجاري معتمد»، وفق ما ورد في البيان.

وبحسب التفاصيل التقنية التي أوردتها الشركة، تعتمد الطائرة على ست مراوح قابلة للإمالة للإقلاع العمودي قبل الانتقال إلى الطيران الأمامي. وتبلغ سرعتها نحو 320 كيلومترًا في الساعة، ويصل مداها إلى نحو 160 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وأضاف البيان أن الطائرة «مُهندسة» لتضم مستويات متعددة من أنظمة الأمان الاحتياطية لتعزيز السلامة، كما صُممت لتتلاءم مع البيئة الحضرية من خلال «بصمتها الصوتية الهادئة» مقارنة بالضوضاء المعتادة في شوارع المدينة.

الاعتمادات التنظيمية والرحلات التجريبية

أشار البيان إلى أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) تتطلب اختبارات واعتمادات قبل إطلاق العمليات التجارية في الولايات المتحدة. وقالت «جوبي» إنها أكملت أكثر من 80,000 كيلومتر من الرحلات التجريبية عبر أسطولها، وإنها بدأت المرحلة النهائية من عملية الاعتماد.

شراكة «أوبر» و«جوبي» وخطط إدراج خدمات أخرى

بحسب البيان، يعود تعاون «جوبي» و«أوبر» في مجال التنقل الجوي الحضري إلى عام … وأضافت الشركتان أن «جوبي» استحوذت في عام 2021 على قطاع «Elevate» التابع لـ«أوبر»، الذي قالت إنه أسهم في تطوير أدوات اختيار الأسواق ومحاكاة الطلب والعمليات متعددة الوسائط.

وفي سياق مرتبط بتوسيع خيارات النقل الجوي عبر التطبيق، قالت «أوبر» و«جوبي» إنهما أعلنتا العام الماضي خططًا لإدراج خدمة المروحيات التجارية التابعة لشركة «بليد» (Blade) على تطبيق «أوبر» في عام … وبحسب البيان، تستهدف هذه الخطوة دعم التوسع المستقبلي لخدمة التاكسي الجوي الكهربائي من «جوبي» في أسواق عالمية «بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة»، بما في ذلك دبي ونيويورك ولوس أنجلوس والمملكة المتحدة واليابان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أوبر» هي شركة تعمل في خدمات النقل عبر التطبيقات، بدأت عام 2010، وذكرت في البيان أنها سجلت أكثر من 72 مليار رحلة منذ تأسيسها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «جوبي للطيران» هي شركة نقل مقرها كاليفورنيا، ومدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (JOBY)، وتعمل على تطوير تاكسي جوي كهربائي بالكامل للإقلاع والهبوط العمودي، كما تعتزم تشغيل خدماتها في مدن حول العالم وبيع طائراتها لمشغلين وشركاء آخرين، وفق ما ورد في البيان. ويمكن الاطلاع على الموقع الرسمي للشركة عبر: Joby Aviation.

وللاطلاع على المعلومات الرسمية عن الشركتين: أوبر، وجوبي للطيران، إضافة إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.