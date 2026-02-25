أكسنتشر تفتتح مركزًا عالميًا للابتكار في الرياض لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي

افتتحت شركة «أكسنتشر» مركزًا عالميًا للابتكار ضمن مقرها الإقليمي في السعودية في مركز الملك عبدالله المالي «كافد» بالرياض، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي وتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي وبناء مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن المركز صُمم ليكون بيئة تعاونية تساعد الشركات السعودية على الانتقال من مرحلة اختبار حلول الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق قيمة تشغيلية على نطاق واسع، من خلال إتاحة وصول عملي إلى تقنيات ناشئة وحلول متخصصة عبر قطاعات متعددة ضمن شبكة «أكسنتشر» العالمية للابتكار.

من النماذج الأولية إلى التشغيل داخل السعودية

بحسب البيان، يشكّل المركز منصة لدعم مبادرات تشمل التعاون مع «مايكروسوفت» و«جوجل كلاود» و«أوراكل» لتسريع الابتكار الرقمي عبر ترحيل أعباء العمل الأساسية، وتمكين الجهات المحلية من بناء نماذج أولية آمنة لبيئات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتوسيعها داخل المملكة.

وأشارت «أكسنتشر» إلى تعاونها مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، موضحة أن المؤسسة استخدمت المركز لتسريع أجندتها للذكاء الاصطناعي المتقدم والانتقال من مرحلة التفكير الأولي إلى الإطلاق السريع للإنتاج.

دور «كافد» كموقع لاستقطاب منظومات الأعمال

ربط البيان اختيار موقع المركز في «كافد» بقربه من منظومة أعمال تضم جهات محلية ودولية، وبما توفره المنطقة من بنية تحتية. وأضاف أن إطلاق المركز يأتي في سياق توجهات تستهدف تعزيز الابتكار والتحول الاقتصادي ضمن «رؤية السعودية 2030».

وقال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التجارية لدى مركز الملك عبدالله المالي: «يعد مركز الملك عبدالله المالي موقعًا مثاليًا لتوسع أكسنتشر في السعودية، إذ يضمن بقاءها على مقربة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة. ومع وضع الابتكار في الصدارة، يعزز توسع أكسنتشر مكانة مركز الملك عبدالله المالي كمركز إقليمي للشركات الرائدة ويظهر التزامنا المشترك بتحفيز التحول الاقتصادي في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

«ليرن فانتاج» وربط التدريب باحتياجات السوق

ضمن الجانب المتعلق ببناء المهارات، ذكرت «أكسنتشر» أن القدرات التقنية للمركز تتكامل مع منصة «أكسنتشر ليرن فانتاج»، التي وصفتها بأنها استثمار عالمي بقيمة مليار دولار لتطوير المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ووفق البيان، تهدف المنصة إلى تقديم مسارات تعلم واسعة النطاق ومخصصة للمساعدة في سد فجوة المواهب الرقمية وتحويل قدرات القوى العاملة داخل المملكة.

وأضافت الشركة أنها تتعاون مع مزوّدي تقنيات، من بينهم «SAP» و«أمازون ويب سيرفيسز»، لتوفير منظومة للارتقاء بالمهارات ومنح الشهادات بما يتوافق مع احتياجات السوق والأولويات الوطنية.

تدريب أكثر من ألف وخمسمئة متخصص ونمو القوة العاملة 60%

قالت «أكسنتشر» إنها وقّعت «اتفاقية بارزة» مع «جهة حكومية رائدة» للاستفادة من أكاديمية «ليرن فانتاج» في تدريب أكثر من ألف وخمسمئة متخصص محلي في الذكاء الاصطناعي، في إطار ما وصفته بتسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر قطاعات متعددة.

ونقل البيان عن الدكتور ماجد التويجري، مدير عام شركة أكسنتشر في السعودية، قوله: «يشكّل توسعنا في الرياض شهادة على إيماننا بريادة السعودية لنهضة الذكاء الاصطناعي العالمية. فنحن لا نفتتح مساحة عمل فحسب بل نطلق منصة للابتكار المشترك. وعبر الجمع بين قدرات “النواة الرقمية” والارتقاء بالمهارات والشراكات، نضمن امتلاك مؤسسات المملكة وكوادرها القدرة على مواكبة التغيير وقيادته».

وفي جانب الموارد البشرية، ذكرت الشركة أن القوى العاملة السعودية لديها نمت بنحو 60% خلال العامين الماضيين، معتبرة أن هذا النمو يعكس توسع حضورها المحلي ودورها في دعم بناء كوادر تقنية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أكسنتشر» هي شركة خدمات مهنية تعمل في مجال الاستشارات والخدمات التقنية والتحول الرقمي، ولديها حضور في السعودية عبر مقر إقليمي، وتنفذ مبادرات تتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي وبناء المهارات الرقمية بالتعاون مع جهات حكومية وشركات تقنية عالمية.