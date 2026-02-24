هاتف قابل للطي يتحمّل وزن إنسان كامل … HONOR تختبر قوة هاتفها Magic V6 بطريقة غير مسبوقة!

قالت شركة HONOR إن هاتفها القابل للطي «HONOR Magic V6» حصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، في خطوة تستهدف رفع معايير المتانة في فئة الهواتف القابلة للطي مع الحفاظ على تصميم نحيف، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وتُستخدم تصنيفات IP عادة للدلالة على مستوى مقاومة الأجهزة للغبار والماء، وتشير HONOR إلى أن الجمع بين IP68 وIP69 في هاتف قابل للطي يضعه ضمن مستوى متقدم في هذه الفئة.

اختبار «Zipline» لتسليط الضوء على المتانة

ضمن ما وصفته الشركة باختبار عملي للمتانة، أوضحت HONOR أنها أخضعت «Magic V6» لتحدي الانزلاق بالحبل (Zipline)، إذ استُخدم الهاتف كآلية دعم أساسية لحبل الانزلاق، وقالت الشركة إنه تحمّل وزن شخص أثناء عبوره بحيرة.

ونشرت HONOR مقطعًا تشويقيًا للاختبار عبر منصة «إكس» على الرابط التالي: honorglobal على إكس.

مفصل «Super Steel» بقوة 2800 ميجا باسكال

أرجعت HONOR جانبًا من «السلامة الهيكلية» للهاتف إلى مفصل «HONOR Super Steel» بقوة تبلغ 2800 ميجا باسكال. ووفق البيان، ترى الشركة أن هذه القوة تسهم في رفع الاعتمادية على المدى الطويل، وهو عنصر محوري في الأجهزة القابلة للطي بسبب اعتمادها على المفصل كأحد أكثر الأجزاء تعرضًا للإجهاد الميكانيكي.

شاشات مقاومة للخدش وانعكاس قدره 1.5% وطبقات UTG

تضمن البيان أيضًا تفاصيل عن الشاشات، إذ قالت HONOR إن «Magic V6» يأتي بشاشات مقاومة للخدش والتآكل والانعكاس. وذكرت الشركة أن الهاتف يحقق «أقل معدل انعكاس» قدره 1.5%، إلى جانب «أعلى مقاومة للتآكل» وفق وصفها.

وأوضحت أن الشاشة الداخلية تجمع بين زجاج UTG وطبقات طلاء منخفضة الانعكاس، بهدف الحفاظ على وضوح الرؤية مع تعزيز مقاومة الصدمات.

ما الذي تعنيه هذه المواصفات لمستخدمي الهواتف القابلة للطي؟

تركز HONOR في الإعلان على جانبين غالبًا ما يثيران قلق المستخدمين في الأجهزة القابلة للطي، هما: مقاومة الماء والغبار، وتحمّل المفصل والشاشة للاستخدام اليومي. وتظل تفاصيل منهجية الاختبارات المستقلة ومدى انعكاسها على الاستخدام الفعلي مرتبطة بما يتوفر من مراجعات واعتمادات من جهات خارجية، إذ إن البيان الصحافي يمثل مصدرًا واحدًا لهذه المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة HONOR تعمل في مجال الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم محفظة منتجاتها هواتف ذكية، وحواسيب، وأجهزة لوحية، وأجهزة قابلة للارتداء، وفق ما ورد في البيان.