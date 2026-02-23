HONOR تكشف تفاصيل حدث إطلاقها في MWC 2026 وتلمّح إلى هاتف Robot Phone

كشفت HONOR عن خططها لعقد حدث إطلاق عالمي على هامش مؤتمر MWC برشلونة 2026 تحت عنوان «واثقون بمستقبل الـ AI»، مع الإشارة إلى أنها ستعرض خلاله منتجات جديدة من بينها هاتف «HONOR Robot Phone» وتُقدّم «لمحة حصرية» عنه، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، تعتزم الشركة أيضًا تقديم هاتف «HONOR Magic V6» بوصفه الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، مع الإشارة إلى أنه سيأتي بمتانة محسّنة، وبطارية أكبر، وتصميم أنحف.

أجهزة جديدة تستهدف الإنتاجية عبر قدرات الذكاء الاصطناعي

تضم قائمة الأجهزة التي ذكرت HONOR أنها ستسلّط الضوء عليها خلال الحدث أجهزة «MagicPad 4» و«MagicBook Pro 14». وأفادت أن هذه الأجهزة ستُظهر كيف يمكن للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية، مع التركيز على الأداء والتصميم فائق النحافة.

استكمال «HONOR ALPHA PLAN» مع إشارات إلى ابتكارات الروبوتات

ربطت HONOR إطلاق هذا العام بما وصفته بخطتها «HONOR ALPHA PLAN» التي ذكرت أنها كانت قد أطلقتها خلال MWC برشلونة. وأضافت أن فعالية 2026 ستستعرض «أحدث إنجازاتها»، بدءًا من الأجهزة الرائدة وصولًا إلى «ابتكارات الروبوتات»، ضمن رؤية تتحدث عن تكامل بين الإنسان والآلة في سياق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

موعد الفعالية ومكانها في برشلونة

ذكرت HONOR أن فعالية الإطلاق الرئيسية ستُعقد يوم 1 مارس 2026، من الساعة 13:00 إلى 14:00 بتوقيت وسط أوروبا، في قصر المؤتمرات ببرشلونة، شارع أفينيدا لا رينا ماريا كريستينا، برشلونة، إسبانيا.

يمكن متابعة معلومات المؤتمر عبر الموقع الرسمي لفعالية MWC: MWC Barcelona. ولم تذكر HONOR في البيان أسعار الأجهزة أو الأسواق التي ستتوفر فيها أو تفاصيل المواصفات التقنية الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة HONOR تعمل في تطوير أجهزة إلكترونيات استهلاكية تشمل الهواتف الذكية، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، مع تركيز معلن على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن منتجاتها. ولم يذكر البيان مقر الشركة أو سنة تأسيسها.