سناب توسّع «مول سناب» الرمضاني للواقع المعزز إلى خمسة أقسام في 2026

وسّعت شركة سناب تجربة «مول سناب» الرمضاني بتقنية الواقع المعزز في 2026 إلى خمسة أقسام بعد أن كان قسمًا افتراضيًا واحدًا في المواسم السابقة، في إطار موسمها الخامس على منصة سناب شات، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، يأتي التحديث مع حلول شهر رمضان، ويعتمد في تصميمه على طريقة المستخدمين في البحث والاكتشاف خلال الشهر، مع توسيع المساحة لتشمل مناطق تفاعلية متعددة.

خمس سنوات من التطور: أرقام المتسوقين ومدة التفاعل

قالت سناب إن «مول سناب» الرمضاني للواقع المعزز شهد نموًا على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ ركزت الإصدارات الأولى على تجربة غامرة لاكتشاف المنتجات عبر الواقع المعزز، قبل أن تتطور التجربة مع تغيّر سلوك المستخدمين.

ووفقًا للبيان، بلغ عدد مستخدمي «مول سناب» الرمضاني للواقع المعزز في 2023 نحو 12 مليون متسوق. واستمر النمو خلال عامي 2024 و2025 ليصل العدد إلى 16.8 مليون متسوق، مع زيادة مدة التفاعل بنسبة 30%، إذ أمضى المستخدمون وقتًا أطول في استكشاف بيئات غامرة مستوحاة من بيئات ثقافية في المنطقة.

إصدار 2026: انتقال من قسم واحد إلى خمسة قطاعات

أوضحت سناب أن إصدار 2026 هو الأكثر توسعًا حتى الآن، إذ يقسم التجربة إلى خمسة أقسام مخصصة لقطاعات مختلفة، مع الإشارة إلى أن التصميم يأخذ في الاعتبار ملاحظات المواسم السابقة.

وبحسب البيان، يهدف توزيع الأقسام إلى تسهيل وصول الفئات المحددة إلى «مساحة الواقع المعزز» المخصصة لها، بما يوفر نهجًا أكثر تركيزًا للتفاعل مع العلامات التجارية داخل التجربة.

المعلنون المشاركون: 11 علامة ضمن الرفاهية والسيارات والأغذية والعناية والتجزئة

ذكرت سناب أن إصدار هذا العام يضم 11 معلنًا محليًا وعالميًا موزعين على خمسة أقسام: الرفاهية، السيارات، الأغذية والمشروبات، العناية الشخصية، والتجزئة.

وتشمل قائمة العلامات التجارية المشاركة في قسم الرفاهية: مستحضرات تجميل إيف سان لوران، ومستحضرات تجميل دولتشي آند غابانا، وعطور روبرتو كافالي.

وفي قسم السيارات: الفطيم (سيارات BYD وسيارات دينزا).

وفي قسم الأغذية والمشروبات: نسبريسو، وباك.

وفي قسم العناية الشخصية: نيوتروجينا، وسنسوداين، وسنتروم.

وفي قسم التجزئة: ماكس.

وأضافت سناب أن الموسم الخامس يتضمن مشاركة دولية «متنوعة للغاية»، بما يوسع نطاق الانتشار عالميًا مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية للتجربة.

كيف تصف سناب هدف التقسيم الجديد داخل التجربة؟

قال محمد بوعريب، المدير الإقليمي لاستراتيجيات الإبداع في سناب: «يحقق مول سناب الرمضاني للواقع المعزز تطورًا ملحوظًا مع كل موسم. فقد أصبح تجربة تفاعلية أكثر تركيزًا وتوسعًا مع احتوائه على أقسام محددة تناسب مختلف الشرائح، مما يخلق مساحات أكثر ملاءمةً للعلامات التجارية وتلبي احتياجات الجمهور. كما يعمل على تعزيز التفاعل من خلال منح الناس حرية قضاء الوقت في مساحات أكثر توافقًا مع ما يبحثون عنه، عوضًا عن اعتماد هيكلية واحدة للجميع. ويعكس هذا النهج طريقة أكثر دقة في تصميم تجارب الواقع المعزز، تساعد على اكتشاف المنتجات بسهولة أكبر».

وقال أنطوان شلّيطا، مدير عمليات شركة سناب في دولة الإمارات: «تمثل البيئة المحيطة عاملًا مهمًا للعلامات التجارية في دولة الإمارات نظرًا لأهميتها في تحديد طريقة تفاعل الجمهور خلال شهر رمضان. لذا يجمع مول سناب الرمضاني للواقع المعزز بين فئات متنوعة ضمن تجربة واحدة، مما يتيح للعلامات التجارية التواصل مع مستخدمي سناب شات بطرق تناسب هذا الموسم وتوافق طريقتهم في استكشاف المحتوى عبر المنصة متعددة الأوجه».

إتاحة الوصول خلال رمضان وعيد الفطر

أفادت سناب بإمكانية الدخول إلى «مول سناب» الرمضاني للواقع المعزز عبر «مستكشف العدسات» الأساسي وميزة «العرض الدائري» على سناب شات خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سناب هي شركة تكنولوجيا، وتشمل منتجاتها الرئيسية تطبيق سناب شات، ومنصة الواقع المعزز Lens Studio، ونظارات الواقع المعزز Spectacles. ويمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة عبر snap.com، إضافة إلى Snapchat وSpectacles.