الرياض تستضيف مؤتمر LEAP 2026 بين 13 و16 أبريل مع توسعة منصاته وبرامجه

تستضيف الرياض النسخة الخامسة من مؤتمر «LEAP 2026» خلال المدة من 13 إلى 16 أبريل 2026، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب الجهة المنظمة، تأتي استضافة المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع التقني عالميًا بحثًا عن فرص جديدة للنمو والاستثمار والتكامل، مع تركيز على دور الابتكار في تشكيل الاقتصادات والقطاعات والمجتمعات.

شركات عالمية وسعودية ضمن قائمة المشاركين والمتحدثين

قال المنظمون إن نسخة 2026 ستشهد مشاركة رؤساء تنفيذيين ومبتكرين من شركات عالمية، منها: جوجل، وأمازون ويب سيرفيسز، ولوما إيه آي، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وكوالكوم، وسيسكو، ولينوفو، وإتش بي، وهيوليت باكارد إنتربرايز، وهواوي، وفوكسكون، وسيريبراس سيستمز، إلى جانب شركات وطنية تشمل: إس تي سي، وأرامكو، وعِلم، وآلات، وهيوماين.

وتضم قائمة المتحدثين، وفق البيان، مات جارمان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، وجاستن هوتارد الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، وطارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين. كما تشمل القائمة أندرو فيلدمان الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس سيستمز، وهان جيسكا باكس نائب رئيس مؤسسة إرنست آند يونج، وتشاندرا دونلسون من قوات الفضاء الأمريكية، مع تركيز على موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة.

أرقام تراكمية منذ 2022 وصفقات 2025 بقيمة 14.9 مليار دولار

أفاد المنظمون بأن مؤتمر LEAP منذ إطلاقه عام 2022، استقطب إجمالًا أكثر من 688,000 مشارك عبر أربع نسخ، مع مشاركة 2,480 شركة ناشئة و6,200 شركة، وأكثر من 5,000 مستثمر.

وأضافوا أن نسخة 2025 شهدت صفقات وإعلانات بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي، وأن أثر المؤتمر الاقتصادي بلغ 820 مليون دولار أمريكي.

أكثر من 20 منصة وعودة «Deepfest» ومنطقة عروض تفاعلية للذكاء الاصطناعي

بحسب البيان، تقدم نسخة 2026 برنامجًا موسعًا عبر أكثر من 20 منصة تغطي مجالات تشمل المناخ، والتقنيات الصحية، والتقنيات المالية، وتقنيات الفضاء، والمدن الذكية، مع عروض لحلول وتطبيقات عملية.

وتعود «ديب فيست Deepfest» بوصفها منصة للذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، مع مشاركة شركات مثل EY، وSnowflake، وAlteryx، وAgibot، وXerox، إلى جانب «الساحة التقنية» التفاعلية التي ستقدم عروضًا حية وحالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي.

GameX Creative والتقنيات الرياضية ومنصة جديدة للتواصل بين الشركات

تتضمن نسخة 2026 منطقة «GameX Creative»، بمشاركة جهات وشركات منها: مجموعة سافي جيمز، ومجموعة إي إس إل فيس إت، وشركة هيرو إي سبورتس، وشركة ستير ستوديوز، وOSN+، ومؤسسة البحر الأحمر للأفلام، وشركة إم دي إي بيست، وكوجيما برودكشنز، مع تركيز على تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي، وفق البيان.

كما يشمل الحدث مسار «التقنيات الرياضية» برعاية وزارة الرياضة، مع مشاركة جهات وشخصيات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ولا ليغا، والدوري السعودي للمحترفين، وأندية يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى فيراري وفريق أستون مارتن للفورمولا 1، لاستعراض استخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الغامرة في الأداء الرياضي وتفاعل المشجعين والتنمية التجارية.

وأشار المنظمون أيضًا إلى إطلاق منصة «LEAP Connect» كمساحة مخصصة لتسريع التعاون بين مؤسسي الشركات والمبتكرين والمسؤولين التنفيذيين وصُنّاع السياسات، بهدف بناء شبكات تواصل منظمة تدعم تحويل الأفكار إلى شراكات وحلول عملية.

برنامج للمستثمرين والشركات الناشئة وجوائز بقيمة مليون دولار

يتضمن المؤتمر برنامج المستثمرين والشركات الناشئة، الذي يشمل «مسرح المستثمرين والمؤسسين» و«مسابقة وقود الصواريخ» بقيمة جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي، وفق البيان. ويجمع البرنامج الشركات الناشئة والمستثمرين عبر 60 قطاعًا تقنيًا، مع مشاركات من صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة 500 جلوبال، وراكوتين كابيتال، وشركة 20VC.

تصريحات من الاتحاد السعودي وشركة تحالف عن النسخة الخامسة

قال فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: «شهد مؤتمر LEAP خلال الأعوام الأربعة الماضية تطورًا متسارعًا، وأسهم في دعم المواهب والاستثمار والابتكار. ونتوقع مزيدًا من النجاح لهذه الفعالية الرائدة، ضمن مشهد يعكس التطور المستمر لقطاع التقنية، ويواصل إلهام المبدعين من مختلف أنحاء العالم».

وقال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف: «تحوّل مؤتمر LEAP إلى ملتقىً فعّال لبناء المستقبل وتعزيز آفاقه، مستندًا إلى الزخم الكبير الذي تبديه المملكة العربية السعودية في مجال التطور التقني. وتهدف النسخة الخامسة من المؤتمر إلى تعزيز هذه الطموحات وفتح آفاق جديدة، بالاستفادة من الاستثمارات الواعدة لتقديم الحلول التقنية التي ستحدد ملامح العقد القادم وتلبي احتياجاته المختلفة».

توقعات الحضور في 2026: 201 ألف زائر و1,000 متحدث و1,900 مستثمر

يتوقع المنظمون أن تستقطب نسخة 2026 أكثر من 201,000 زائر، وما يزيد على 600 شركة ناشئة، و1,000 متحدث، و1,800 علامة تجارية عالمية متخصصة في قطاع التقنية، إلى جانب أكثر من 1,900 مستثمر.

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمر، يمكن زيارة الموقع الرسمي: onegiantleap.com. كما يمكن الاطلاع على صفحات الجهات ذات الصلة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتحالف.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تحالف هي شركة مقرها الرياض تعمل على تنظيم المعارض والمنصات الرقمية، وتأسست كمشروع مشترك بين شركة إنفورما العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع إعلان نية شركة صلة المملوكة للحكومة السعودية الانضمام إلى المشروع المشترك في وقت لاحق. وتشمل فعاليات الشركة، وفق البيان، مؤتمر LEAP وDeepfest وLEAP East وMoney 20/20 Middle East وملتقى الصحة العالمي وسيتي سكيب جلوبال وبلاك هات الشرق الأوسط ومعرض سيتي سكيب العالمي.