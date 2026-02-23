الرستماني للاتصالات تطلق منصة رقمية موحدة لعرض حلولها ومشاريعها في الإمارات

أطلقت شركة الرستماني للاتصالات منصة رقمية جديدة قالت إنها توحد عرض حلولها التقنية وقدراتها الهندسية وسجلها في التنفيذ والتسليم أمام الشركاء والعملاء المحتملين في الإمارات، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وذكرت الشركة أن المنصة صُممت لتقديم محفظتها ضمن واجهة رقمية واحدة، بما يتيح للشركاء استكشاف الحلول والخدمات المتاحة، والاطلاع على خبرات الشركة في مشاريع التنفيذ عبر قطاعات مختلفة.

منصة تجمع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة ومراكز البيانات

بحسب البيان، تجمع المنصة الرقمية الجديدة حلولًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وبنية مراكز البيانات ضمن تجربة مترابطة. وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة المؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، مع التركيز على احتياجات التحول الرقمي المتسارعة.

وأضافت الشركة أن المنصة تتيح الاطلاع على ما وصفته بأبرز الحلول التي تقدمها، إلى جانب استعراض مشاريع فعلية نفذتها، بهدف تقديم مستوى أعلى من الشفافية عن تطبيقات هذه الحلول على أرض الواقع ونتائجها.

عرض مشاريع عبر قطاعات حكومية وصحية وعقارية واتصالات

أشارت الرستماني للاتصالات إلى أن محتوى المنصة يتضمن أمثلة لمشاريع نُفّذت في قطاعات تشمل الهيئات الحكومية، والرعاية الصحية، والعقارات، والاتصالات. واعتبرت أن عرض هذه الأمثلة يوضح كيفية تحويل الحلول التقنية إلى نتائج قابلة للقياس في بيئات تشغيل مختلفة.

وتربط الشركة هذا التوجه بما وصفته بخريطة طريق للمؤسسات التي تسعى إلى نمو رقمي، عبر تسليط الضوء على حالات استخدام وتطبيقات مرتبطة بالمشاريع المنفذة.

أكثر من 23 عامًا من خبرة التنفيذ وشراكات مع شركات عالمية

قالت الشركة إن لديها أكثر من 23 عامًا من الخبرة في مجال التنفيذ، وإنها تعاونت مع شركات تقنية عالمية، من بينها مايكروسوفت وديل وأوراكل. كما ذكرت أنها شاركت في مشاريع بنية تحتية وصفتها بالضخمة، ضمن سياق دعم التحول الرقمي في دولة الإمارات.

جوائز من شرطة دبي وهواوي و e& خلال 2024 و2025

تضمن البيان إشارات إلى جوائز قالت الشركة إنها حازت عليها خلال العامين الماضيين، إذ ذكرت أنه تم تكريمها من شرطة دبي بصفتها «مزودًا رائدًا للتكنولوجيا». وأضافت أنها حازت جائزة «أفضل شريك لخدمة العملاء لعام 2024» من هواوي، وجائزة «الشريك المرن لعام 2025» من e&.

وذكرت الشركة أن مشاركتها في مشاريع بنية تحتية كبيرة تعكس خبرتها التقنية ومعرفتها بالسوق الإقليمية، إلى جانب نهج يركز على احتياجات العملاء وتسريع التحول الرقمي.

وأتاحت الشركة المنصة عبر موقعها الرسمي: arcuae.com.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الرستماني للاتصالات هي شركة تأسست عام 2002، وعضو في مجموعة الرستماني التي أسسها عبد الله حسن الرستماني في أوائل خمسينيات القرن الماضي. وتقدم الشركة حلولًا تقنية لقطاعات حكومية وخاصة في دولة الإمارات، وتشمل شراكاتها الإستراتيجية شركات مثل هواوي ومايكروسوفت وسيسكو وإتش بي، إضافة إلى علاقات مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو). وذكرت الشركة أن خدماتها تشمل الدعم قبل البيع وبعده وخدمات ذات قيمة مضافة عبر شبكات الاتصالات والإنترنت وشبكات الهاتف، وأن لديها أكثر من 100 خبير تقني.