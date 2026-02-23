أكوا توقّع اتفاقية استثمار مبدئية لتطوير طاقة شمسية بقدرة 5 جيجاواط في تركيا

وقّعت شركة أكوا اتفاقية استثمار مبدئية مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط في تركيا، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمحطتين بقدرة 2 جيجاواط في سيواس وتاشيلي، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، ستتولى أكوا تطوير وتمويل وبناء وتشغيل المحطتين ضمن نموذجها التشغيلي، كما أُبرمت اتفاقية شراء طاقة مبدئية ومنفصلة مع شركة الكهرباء التركية لتنظيم بيع الكهرباء المولدة من المحطات الجديدة.

خطة 5 جيجاواط ضمن أهداف تركيا للطاقة المتجددة حتى 2035

ذكر البيان أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج لتطوير خمسة مشاريع للطاقة المتجددة في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط. وأضاف أن البرنامج من المتوقع أن يجذب ما بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في سياق سعي تركيا للوصول إلى قدرة 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وأشار البيان إلى أن المشاريع الجديدة ستعتمد على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأمد بأسعار ثابتة، بهدف توفير قدر أكبر من الاستقرار للتخطيط التشغيلي لشبكة الكهرباء والتخطيط الصناعي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وتقليل التأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

خبرة سابقة في تركيا عبر مشروع كيركالي بقدرة 927 ميجاواط

استندت أكوا في توسعها الجديد إلى خبرتها السابقة في السوق التركية، بحسب البيان، والتي شملت مشروع محطة كيركالي المستقلة لتوليد الطاقة (IPP) بقدرة 927 ميجاواط. وقدّر البيان قيمة الاستثمار في هذا المشروع بنحو 930 مليون دولار أمريكي، وقال إنه أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.8 مليون طن سنويًا، مع الإشارة إلى أن تشغيل المحطة بدأ في عام 2017.

خفض الانبعاثات وفرص العمل ضمن الأثر الاقتصادي للبرنامج

نقل البيان عن رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا، قوله: «يمثل توقيع الاتفاقيات المشتركة، لحظة مفصلية فارقة في شراكة أكوا مع تركيا… إن برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 5 جيجاواط سيساعد تركيا على تحقيق أهدافها المناخية بخفض الانبعاثات 41% بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2053، كما سيدعم هدف الوصول إلى قدرة 120 جيجاواط بحلول 2035».

وبحسب البيان، لا يقتصر الأثر المتوقع للبرنامج على الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقدرة بين 4 و5 مليارات دولار، إذ يتوقع أن يوفر «آلاف الوظائف» خلال مرحلة التطوير والإنشاء، تليها «مئات فرص العمل» التي تتطلب مهارات عالية خلال مرحلة التشغيل.

التوطين في مشاريع أكوا داخل تركيا

أفاد البيان بأن أكوا ترى أن تركيا تمتلك قدرات في مجالات الهندسة والإنشاء والتصنيع، وأن «التوطين» يمثل أولوية إستراتيجية ضمن محفظة مشاريعها عالميًا. وأضافت الشركة، وفق البيان، أنها حققت في تركيا نسبة 100% من التوظيف المحلي في مشاريعها التطويرية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أكوا (أكوا باور) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (رمز تداول: 2082)، تأسست وسُجلت في الرياض عام 2002 ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. ووفق البيان، تضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعًا قيد التشغيل أو التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (ما يعادل قرابة 115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة توليد 93 جيجاواط، إضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

روابط رسمية: أكوا باور، وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.