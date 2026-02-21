botim money تضيف الاستثمار في الفضة الرقمية بحد أدنى قدره 10 دراهم

أطلقت botim money، ذراع الخدمات المالية لتطبيق botim، ميزة الاستثمار في الفضة الرقمية ضمن خدمة «Invest»، بما يتيح للمستخدمين المؤهلين شراء وبيع وإدارة حصص جزئية من الفضة بدءًا من 10 دراهم إماراتية، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن الإطلاق يأتي امتدادًا لخيار الاستثمار في الذهب داخل التطبيق الذي أُطلق بالشراكة مع OGold، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات الاستثمار في المعادن الثمينة داخل الإمارات عبر التطبيق.

استثمار جزئي داخل التطبيق لتجاوز عوائق الشراء التقليدي

بحسب البيان، تستهدف الميزة الجديدة خفض عوائق الدخول المرتبطة عادةً بشراء كميات كبيرة من الفضة والتعامل معها خارجيًا، عبر تجربة استثمار «منظمة» داخل التطبيق. وتضع botim money هذا التوسع ضمن مسار تطوير أدوات مالية عملية على المنصة إلى جانب خدمات الدفع والتحويلات المالية.

أرقام تداول الذهب منذ أغسطس 2025

أفادت botim money بأن ميزة الاستثمار في الذهب، منذ إطلاقها في أغسطس 2025، سجلت 128,000 صفقة تداول ذهب داخل التطبيق، بإجمالي قيمة تجاوز 100 مليون درهم إماراتي. واعتبرت الشركة أن هذا الإقبال يعكس طلبًا لدى المستخدمين على توسيع خيارات «Invest» لتشمل الفضة إلى جانب الذهب.

الشراكة مع OGold وتوسيع الوصول إلى الذهب والفضة

قال ساشا هايدر، الرئيس التنفيذي للعمليات في Astra Tech | botim: «كنا أول منصة تقنية مالية تعلن خططًا لمحفظة استثمار رقمية في الذهب ضمن منظومة botim للتقنية المالية في 2023، بالشراكة مع OGold. منذ الإطلاق، أزال الاستثمار الجزئي حدودًا دنيا تقليدية كانت تقيد المشاركة تاريخيًا، ودفع نموًا ملحوظًا في الاستخدام. ومع توسيعه ليشمل الفضة ودمجه مع سهولة الاستخدام وحجم botim، يخلق ذلك مسارًا سلسًا وأكثر شمولًا للمستخدمين لبدء الاستثمار بثقة».

من جانبه، قال بندر العثمان، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في OGold: «بصفتنا شركة إماراتية، هدفنا في OGold هو جعل امتلاك المعادن الثمينة بسيطًا ومتاحًا وآمنًا للجميع. الشراكة مع منصة واسعة الاستخدام مثل botim تتيح لنا توسيع هذه الحلول المبتكرة لكسب الفضة إلى ملايين المستخدمين. هذا يمثل تحولًا كبيرًا في إتاحة الوصول إلى الأصول التقليدية عبر Silver Wakalah، الذي يضمن أن الفضة ليست استثمارًا راكدًا. بدلًا من بقائها في خزنة، يوظف الفضة لتنمية الثروة عبر بضع نقرات».

السياق العالمي: عجز متوقع في سوق الفضة خلال 2026

ربط البيان توقيت الإطلاق بعودة الاهتمام العالمي بالفضة بوصفها مخزنًا للقيمة ومعدنًا صناعيًا في الوقت نفسه. وذكر أن سوق الفضة العالمي يُتوقع أن يسجل العجز السنوي السادس على التوالي في عام 2026، مع عجز متوقع بنحو 67 مليون أوقية، في حين يُتوقع أن يرتفع طلب استثمارات التجزئة رغم تراجع الطلب في بعض الفئات الصناعية والاستهلاكية.

وقالت botim إن توسيع الاستثمار من الذهب إلى الفضة يهدف إلى إتاحة تنويع المحافظ «للمستخدمين اليوميين»، بالتوازي مع ما وصفته باتجاه الإمارات نحو منظومة مالية رقمية أكثر نضجًا.

وذكرت الشركة أن ميزة الاستثمار في الفضة الرقمية أصبحت متاحة الآن للمستخدمين المؤهلين عبر تطبيق botim.

تجدر الإشارة إلى أن شركة botim، ضمن منظومة Astra Tech، هي شركة تقنية مالية يقع مقرها في أبوظبي، وتطورت من كونها مزودًا لخدمات الاتصال عبر الإنترنت داخل الإمارات إلى منصة تقدم خدمات مالية رقمية. ووفقًا للبيان، تخدم botim أكثر من 150 مليون مستخدم عبر 155 دولة.

روابط خارجية: Astra Tech، botim