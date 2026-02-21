من دمشق إلى بورتوريكو: استعدادات الفريق الوطني السوري لأولمبياد الروبوتات 2026

مع تزايد الاهتمام العالمي بالتكنولوجيا والتعليم العلمي، تجتمع فرق الشباب المبدعة في سوريَة حول البطولة الوطنية لعلوم الروبوت التي تؤهل الفائزين للمشاركة في أولمبياد الروبوتات العالمي (WRO 2026) في بورتوريكو، تحت شعار «الروبوتات تلتقي بالثقافة».

وتلك البطولة تعد فرصة فريدة للطلاب لاستعراض مهاراتهم في التصميم والبرمجة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات ثقافية وإبداعية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.

وجرى تنظيم مؤتمر صحفي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق، حضره رؤساء لجان التحكيم، ومدربو فرق ونوادي الروبوت، وإدارات مدارس، وطلاب مهتمون بمجال التكنولوجيا، لاستعراض قواعد البطولة وآليات المشاركة، مع شرح الشروط العالمية الجديدة، وتأكيد الاستفادة من منصة WRO Learn لتدريب الطلاب والمدربين، ومنع تقليد المشاريع أو البرامج الجاهزة.

معايير دولية ودعم الشباب

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة التميز والإبداع، الدكتور شادي العظمة، في حديث لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أن مواصلة الإنجازات التي تحققت العام الماضي تتطلب مضاعفة الجهود وتجاوز التحديات السابقة، مشددًا على أهمية دعم القطاع الخاص للبطولة إلى جانب المؤسسات الحكومية، واستثمار طاقات الشباب في مجالات الروبوت والنمذجة والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت، الدكتور مهيب النقري، أهمية العمل الجماعي والتجانس بين فرق الطلاب، مشيرًا إلى أن موضوع البطولة لهذا العام يركز على توظيف الروبوتات في مجالات ثقافية متعددة، مثل ترميم الآثار، والموسيقى، وغيرها من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وسوف يجري تنظيم البطولة الوطنية عبر ثلاثة تجمعات في دمشق وحمص واللاذقية، يتأهل منها الأوائل إلى المرحلة النهائية، لاختيار الفريق السوري الذي سيمثل البلاد عالميًا.

ثلاث مسابقات رئيسية

تتضمن البطولة الوطنية ثلاث مسابقات هي:

مهام الروبوت: تقام على طاولات مخصصة، للفئات العمرية التالية:

الابتدائية (8–12 عامًا).

المتوسطة (11–15 عامًا).

العليا (14–19 عامًا).

مبدعو المستقبل: يقدم المشاركون مشاريع مبتكرة في مجال الثقافة باستخدام الروبوتات، للفئات العمرية نفسها. مهندسو المستقبل: للفئة العمرية الواقعة بين 14–22 عامًا، وتعتمد على تصميم سيارة ذاتية القيادة تنفِّذ مهام محددة على لوحة أرضية.

وذكرت مديرة الأولمبياد العلمي السوري، دانيا قباني، أن البطولة الوطنية ستُقام في شهر آب/ أغسطس، على أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في البطولة العالمية التي تعقد عادة في تشرين الثاني، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية تطبق جميع المعايير الدولية المعتمدة في WRO لضمان جاهزية الفرق السورية للمنافسة على المستوى العالمي، وسوف يجري الكشف لاحقًا عن فتح باب التسجيل والرابط الإلكتروني الخاص بالمشاركة.

الإنجازات السابقة

تأتي هذه البطولة بعد مشاركة ناجحة للفرق السورية في نسخة العام الماضي من أولمبياد الروبوتات العالمي في سنغافورة تحت شعار «مستقبل الروبوتات»، حيث حصدت الفرق السورية أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها العالمية، إضافة إلى مركز ضمن أفضل ثمانية فرق، وثلاث ميداليات أخرى (فضيتين وبرونزية).

ومع انطلاق التصفيات الجديدة، تركز الأنظار على جيل جديد من المبتكرين السوريين، لتكرار الإنجاز وتعزيزه على الساحة العالمية، ضمن منافسة تجمع بين التكنولوجيا والثقافة والإبداع الشبابي