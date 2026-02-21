ريد هات تطلق إصدارًا مؤسسيًا من «بودمان ديسك توب» لتطوير الحاويات

أطلقت شركة ريد هات إصدار «ريد هات» من «بودمان ديسك توب» (Red Hat build of Podman Desktop) على نطاقٍ عام، في خطوة تستهدف تقليل التباين بين بيئات التطوير على أجهزة المطورين وبيئات «كوبرنتس» المؤسسية في مرحلة الإنتاج، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، ترى الشركة أن اختلاف الأدوات والإعدادات بين سطح المكتب وبيئات الإنتاج يؤدي غالبًا إلى أخطاء في التبعيات، وارتفاع مخاطر الثغرات الأمنية، ومشكلات تظهر في مراحل متأخرة من النشر، وهو ما ينعكس على الإنتاجية ويرفع ما يُعرف بـ«الديون التقنية».

طرح موجّه لبيئات التطوير المؤسسية

قال جيمس لابوكي، المدير الأول لإدارة المشاريع في شركة ريد هات، إن تسارع تَوجّه المؤسسات إلى الممارسات السحابية الأصلية أبرز «فجوة حرجة» تتمثل في عدم توافق أدوات التطوير المحلية مع بيئات «كوبرنتس» المؤسسية «الآمنة والمحصنة» عند الانتقال إلى الإنتاج.

وأضاف البيان أن الإصدار الجديد يأتي استجابةً لمتطلبات العملاء للاستفادة من الزخم الذي حققه مجتمع «بودمان»، مشيرًا إلى أن «بودمان» سجل آخِرًا أكثر من ثلاثة ملايين عملية تنزيل. وتقول الشركة إن الهدف هو توفير مسار «متكامل ومدعوم بالكامل» للانتقال من التطوير المحلي إلى «ريد هات أوبن شيفت» (Red Hat OpenShift)، مع مراعاة متطلبات الأمان في بيئات الإنتاج.

الدعم الفني واتفاقيات مستوى الخدمة

يركّز البيان على أن بعض فرق التطوير كانت تعتمد سابقًا على أدوات مفتوحة المصدر «غير مدعومة» أو بدائل لا توفر اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المطلوبة في بيئات العمل المؤسسية. ووفقًا لريد هات، يوفر «ريد هات بيلد أوف بودمان ديسك توب» دعمًا رسميًا من الشركة، يشمل الوصول إلى التحديثات الأمنية، ومهندسي المنتجات، وخبراء الحاويات.

وتقول الشركة إن هذا النهج يستهدف منح صنّاع القرار ومهندسي المنصات إدارة أكثر قابلية للتنبؤ لدورة حياة الأدوات، وتسريع الحصول على التصحيحات الأمنية، وإتاحة إدارة أدوات الحاويات عبر «آلاف محطات العمل» منذ اليوم الأول.

تقليل المخاطر بين سطح المكتب والإنتاج

يرى البيان أن أجهزة سطح المكتب تمثل نقطة بداية الابتكار لعدد كبير من المطورين، لكنها قد تتحول إلى مصدر مخاطر إذا كانت أدوات الحاويات لا تحاكي بيئات الإنتاج أو تفتقر إلى دعم مؤسسي. وفي هذا السياق، قدّمت ريد هات ثلاث نقاط رئيسية تقول إنها تشكل الفارق في الإصدار الجديد، وهذه النقاط هي أنها:

1- «آمنة حسب التصميم»: تشير الشركة إلى أن الإصدار يعتمد على التقنيات نفسها الموجودة في «ريد هات إنتربرايز لينوكس» (RHEL)، بهدف الحد من الاعتماد غير المقصود على سلوكيات قد تكون غير آمنة عند الوصول إلى الإنتاج.

2- «بيئة أكثر اتساقًا»: تقول الشركة إن محاكاة العناقيد الإنتاجية محليًا بصورة أدق تساعد في اختبار أعباء العمل على الأجهزة المحلية، ثم نشرها لاحقًا في السحابة الهجينة مع تقليل احتمالات اختلاف السلوك.

3- «سير عمل متكامل»: يذكر البيان أن الدعم الأصلي لـ«كوبرنتس» والوحدات (Pods) يتيح البناء محليًا ثم النشر على «أوبن شيفت» مع تقليل «المفاجآت» في المراحل اللاحقة.

بديل «جاهز للاستبدال» للأدوات الحالية

تقول ريد هات إن عددًا من المطورين يعتمدون أدوات أخرى كمعيار عمل، لذلك صُمم الإصدار الجديد ليكون بديلًا «جاهزًا للاستبدال» (Drop-in replacement) دون تغييرات جذرية على سير العمل. ووفقًا للبيان، يدعم الإصدار سير عمل الحاويات الشائع في القطاع، ومن ذلك الصور الموجودة، وملفات التكوين (Compose files)، ووحدات التخزين دون الحاجة إلى تعديل.

وذكر البيان أن الشركة تستهدف عبر الإصدار مساعدة المطورين على التركيز على كتابة الشيفرة البرمجية بدلًا من إدارة البنية التحتية، من خلال توفير بيئة محلية «خفيفة وعالية الأداء وآمنة» تربط بين سطح المكتب وبيئة الإنتاج.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر المواقع الرسمية: ريد هات، بودمان، كوبرنتس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ريد هات هي شركة تقنية تطور برمجيات وخدمات موجهة لبيئات المؤسسات، وتشمل منتجاتها «ريد هات إنتربرايز لينوكس» (RHEL) ومنصة «ريد هات أوبن شيفت».