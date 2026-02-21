تَبَنِّي الذكاء الاصطناعي في الإمارات ينتقل من التجارب إلى تطبيقات المبيعات

يتزايد ترسيخ الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات داخل دولة الإمارات مع انتقال مؤسسات من مرحلة التجربة إلى مرحلة التطبيق العملي ضمن وظائف أساسية مثل المبيعات، والتنبؤات، وإدارة علاقات العملاء، وسط تركيز متنامٍ على الأتمتة التطبيقية وإدماجها في سير العمل المؤسسي، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

ويربط البيان هذا التحول بتوجه وطني أوسع نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في سياق مبادرات منها «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031».

الإمارات ضمن أكثر الأسواق نشاطًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي

بحسب البيان، تُعد دولة الإمارات من أكثر الأسواق العالمية نشاطًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات، إذ تستخدم أكثر من 70% من المؤسسات تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائف تشغيلية رئيسية، كما يذكر أن مستوى استخدامه بين المهنيين العاملين يُصنَّف ضمن الأعلى عالميًا.

الأتمتة التطبيقية تتجه إلى معالجة تعقيدات المبيعات

مع نضج تبنّي الذكاء الاصطناعي، يشير البيان إلى تزايد التركيز على أنظمة قادرة على التنفيذ العملي ضمن بيئات تشغيلية معقدة وواقعية، خصوصًا في الوظائف المرتبطة بتحقيق الإيرادات مثل المبيعات.

ويذكر أن الأتمتة تُستخدم لمعالجة تحديات تشمل طول دورات البيع، وتعدد لجان اتخاذ القرار، وارتفاع التعقيد التشغيلي. ووفقًا للبيان، تسجّل أكثر من 75% من المؤسسات في الإمارات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي – مكاسب إنتاجية ملموسة، في دلالة على تحول الاهتمام نحو تطبيقات «قائمة على النتائج» بدلًا من تجارب محدودة النطاق.

دخول «سيل» إلى السوق الإماراتية وتركيزها على مبيعات B2B

في هذا السياق، أورد البيان دخول شركة «سيل» (Seel) إلى السوق الإماراتية، موضحًا أن الشركة تطبّق حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة مباشرةً على عمليات المبيعات المعقدة في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، بهدف دعم التنفيذ والتنسيق ومواءمة فرق الإيرادات مع المشترين.

وبحسب البيان، تدعم «سيل» حاليًا تحسين أداء المبيعات لدى مؤسسات في المملكة المتحدة وأيرلندا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تنتشر عمليات تقييم متعددة الأطراف ودورات بيع طويلة. ويضيف البيان أن المنصة تعمل على توحيد أصحاب المصلحة والمستندات والإجراءات ضمن بيئة تعاونية واحدة.

تكامل المنصة مع أنظمة مبيعات قائمة

أورد البيان أن «سيل» تتكامل مع أنظمة مبيعات الشركات القائمة، ومن ذلك Salesforce و HubSpot و Slack و Gmail، بهدف دعم مبادرات الأتمتة دون التأثير في سير العمل المعتمد.

وقال ستيفن كينفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيل»: «يكون الذكاء الاصطناعي التطبيقي أكثر فاعلية عندما يعالج تحديات أعمال حقيقية، ويندمج بسرعة ضمن سير العمل القائم، ويستفيد من البيانات المتاحة لديه. ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز أجندتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تكمن الفرصة في الأنظمة التي تدعم التنفيذ على نطاق واسع، من خلال إدارة التنسيق والعمليات، بما يتيح للفرق التركيز على بناء العلاقات وتحقيق النتائج».

ويخلص البيان إلى أن تعمُّق تبنّي الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الإمارات قد يدفع باتجاه دور أكبر للمنصات التي تركز على التنفيذ والاستمرارية والتكامل في تحديث عمليات الإيرادات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «سيل» هي شركة تطوّر منصة لتحسين مبيعات الشركات (B2B) عبر سير عمل تعاوني وأتمتة، وتركّز على تقليل تعقيد عمليات البيع وإدارة الأطراف والمستندات والإجراءات ضمن بيئة واحدة. ووفقًا للبيان، تعمل الشركة مع مؤسسات في المملكة المتحدة وأيرلندا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.