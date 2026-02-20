جوجل تتيح نموذج Lyria 3 لتوليد مقاطع موسيقية بالعربية عبر Gemini

أتاحت شركة جوجل نموذج «Lyria 3» لتوليد الموسيقى عبر خدمة «Gemini» بمختلف اللغات، ومن ذلك العربية بنسخة تجريبية، على أن يتوفر لأجهزة الهاتف خلال الأيام المقبلة، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن «Lyria 3»، وهو أحدث نماذج إنشاء الموسيقى من Google DeepMind، يُتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع صوتية عبر كتابة وصف لما يريدون سماعه، مثل طلب مقطع يمزج بين الإيقاع العربي والغربي بمناسبة شهر رمضان. وبحسب البيان، يُحوِّل «Gemini» الوصف إلى مقطع صوتي «عالي الجودة» خلال ثوانٍ.

مقاطع بطول 30 ثانية وطرق متعددة للتوليد داخل Gemini

أوضحت جوجل أن طول المقطع الناتج يبلغ 30 ثانية، وهو متاح لجميع مستخدمي «Google Gemini». كما ذكرت أن تفعيل «Lyria 3» يكون عبر أكثر من طريقة، تشمل: إدخال نص يحدد نوع الموسيقى أو الحالة المزاجية لإنتاج مقاطع مع كلمات أو آلات تتوافق مع الوصف، إلى جانب إمكان إنشاء مقطع موسيقي اعتمادًا على صورة أو فيديو يرفعه المستخدم، بحيث يستخدمه «Gemini» لتأليف مقطع بكلمات تلائم أجواء المحتوى المرئي.

وأضافت الشركة أن تطبيق «Google Gemini» يُنشئ المقاطع مع غلاف فني مخصص يُنتجه نموذج توليد الصور «Nano Banana»، مع إمكان مشاركة المقطع عبر تنزيله أو من خلال رابط مشاركة. وذكرت جوجل أن الغاية من هذه المقاطع ليست إنتاج «أغنية كاملة»، بل توفير وسيلة للتعبير عن الذات.

علامة SynthID للتحقق من المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

بحسب البيان، تُزوَّد المقاطع التي تُنشأ في تطبيق «Gemini» بتقنية «SynthID»، وهي علامة مائية غير مرئية تقول جوجل إنها تساعد على تحديد المحتوى الذي أنشأته نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة أنها توفر أدوات إضافية لتعرّف محتوى الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك الصوت. وأضافت أنه يمكن للمستخدمين رفع ملف وسؤال «Gemini» عن كونه قد أُنشئ باستخدام نماذج جوجل، ليقوم التطبيق بالتحقق من وجود «SynthID» واستخدام قدراته التحليلية لتقديم الإجابة.

قيود على محاكاة الفنانين وعدّ الأسماء مصدر إلهام

قالت جوجل إن توليد الموسيقى عبر «Lyria 3» صُمّم للتعبير الأصلي لا لتقليد فنانين موجودين. ووفقًا للبيان، إذا تضمن طلب المستخدم اسم فنان محدد، فسيتعامل «Gemini» معه بوصفه مصدر إلهام إبداعي واسع النطاق، وينشئ مقطعًا يشترك في أسلوب أو أجواء مماثلة.

بطاقات معايدة رمضانية عبر Nano Banana بالعربية والإنجليزية

إلى جانب توليد المقاطع الموسيقية، أشارت جوجل إلى إتاحة إنشاء بطاقات معايدة رمضانية عبر قوالب جاهزة باستخدام نموذج «Nano Banana» لتوليد وتعديل الصور. وبحسب البيان، يتوفر الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكان تنزيل النتيجة ومشاركتها، عبر الرابط: goo.gle/ramadancards.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل هي شركة تقنية أمريكية تقدم خدمات ومنتجات رقمية، منها منصة «Gemini»، وتعمل عبر ذراعها البحثية «Google DeepMind» على تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ورد في البيان. ويمكن الاطلاع على مواقعها الرسمية عبر: Gemini، وGoogle DeepMind، وGoogle.