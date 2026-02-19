هواوي تكشف في 26 فبراير عن الجيل الجديد من WATCH GT Runner في مدريد

تعتزم هواوي الكشف عن الجيل الجديد من ساعتها المخصصة للجري «HUAWEI WATCH GT Runner» في 26 فبراير في مدريد، إلى جانب هاتف «Mate 80 Pro» وجهاز «HUAWEI MatePad Mini» الجديد كليًا، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

ساعة موجّهة لعدّائي النخبة وتقنيات تتبع تتحدث عنها هواوي

بحسب البيان، طُوّرت الساعة خلال خمس سنوات من البحث والتطوير، وبمشاركة مباشرة من رياضيين عالميين. وتقول هواوي إن الجيل الجديد يركّز على تحسين دقة قياس «مناطق معدل ضربات القلب»، و«عتبة اللاكتات»، وتتبع نظام تحديد المواقع GPS في التضاريس المعقدة.

وأشار البيان إلى أن الساعة تعتمد على تقنيتي «TruSense» و«Sunflower» المملوكتين لهواوي لتحديد المواقع، وأن تصميمها موجّه لسوق الرياضيين المحترفين.

ظهور مبكر في سباق بدبي قبل الإطلاق الرسمي

ذكر البيان أن الساعة ظهرت قبل الإطلاق الرسمي مع عدد من عدّائي فريق «dsm-firmenich Running Team» خلال سباق «Burj2Burj» نصف الماراثون الذي أُقيم في دبي في وقت سابق من هذا الشهر، لافتًا إلى أنها خضعت لاختبارات تنافسية «صارمة» قبل طرحها.

بيانات من رياضيين داخل الخوارزميات وتحديثات على دقة المسار والسرعة

وفقًا للبيان، تُدخِل هواوي بيانات واقعية من رياضيين عالميين – ومن ذلك مناطق معدل ضربات القلب، وتقلبات عتبة اللاكتات، والأداء في الارتفاعات العالية – مباشرةً في خوارزمياتها المتقدمة. وتقول الشركة إن هذا النهج يهدف إلى مواءمة مزايا الساعة مع احتياجات العدّائين المحترفين.

وأضاف البيان أن الجيل الجديد من «WATCH GT Runner» يستهدف توفير تحديد مواقع أدق للحصول على بيانات أكثر استقرارًا للمسار والسرعة، حتى في البيئات الصعبة.

اختبارات طويلة الأمد ونماذج تعلّم آلي لتقييم الإرهاق

قالت هواوي في البيان إنها جنّدت أكثر من 100 عدّاء لإجراء اختبارات طويلة الأمد. كما ذكرت أنها طوّرت نماذج تعلّم آلي لتقييم الإرهاق بهدف تزويد العدّائين بإرشادات تدريب «علمية»، معتبرةً أن هذه التطويرات تُشكّل أساسًا تقنيًا للجيل الجديد من الساعة.

إطلاق Mate 80 Pro وMatePad Mini ضمن توسّع منظومة هواوي

إلى جانب الساعة، تتجه الأنظار إلى إطلاق «Mate 80 Pro» الذي وصفته هواوي في البيان بأنه هاتف ذكي رائد ضمن سلسلة Mate، مشيرةً إلى أن السلسلة عادت إلى الساحة العالمية بعد توقّف دام ثلاث سنوات. كما ذكرت أن «HUAWEI MatePad Mini» سيُطرح بالتزامن، في خطوة قالت إنها تمثل توسّعًا في منظومة هواوي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي تضم «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» ضمن ثلاث مجموعات أعمال تحت مظلتها، وتعمل في منتجات تشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة اللابتوب، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والشاشات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء. ووفقًا للبيان، صنّفت Brand Finance هواوي في المرتبة رقم 31 ضمن قائمة «Global 500 لعام 2022» لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، مع علامة تجارية بلغت قيمتها 44.3 مليار دولار. وأضاف البيان أن إنفاق هواوي على البحث والتطوير في عام 2023 تجاوز 23 مليار دولار أمريكي، بما يعادل نحو 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، ليصل إجمالي إنفاقها على البحث والتطوير خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.