كاسبرسكي توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم للتعليم والتدريب على الأمن السيبراني

وقّعت شركة كاسبرسكي اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتعزيز تعليم الأمن السيبراني والتدريب المهني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وفقًا لبيان صحفي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، يرتكز التعاون على التطوير والتنفيذ المشتركَيْن لمبادرات تعليمية وعلمية تستهدف تطوير التعليم الأساسي والمهني في مجال الأمن السيبراني. وفي إطار الاتفاقية، ستتمكن جامعة القصيم من استخدام المواد التعليمية والمعلوماتية والبرمجيات الخاصة بكاسبرسكي، إلى جانب منتجات برمجية مختارة، ضمن برامجها التدريبية وأنشطتها الأكاديمية.

مواد تعليمية وتدريب مهني ضمن برامج الجامعة

قالت كاسبرسكي إن الشراكة تستهدف إنشاء بيئة تعليمية محفزة لتكوين وتطوير كفاءات الأمن السيبراني لدى الطلاب، عبر دعم تنمية المواهب وتبادل المعرفة من خلال برامج متخصصة وورش عمل وتدريب مهني.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعداد طلاب وأعضاء هيئة تدريس بمهارات ومعارف عملية مرتبطة بسوق العمل في مجال الأمن السيبراني، عبر مسارات تدريبية يشارك فيها مهنيون مؤهلون.

مجالات التعاون: الوعي، والمناهج، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس

حدّد البيان مجالات التعاون الرئيسة في: تعزيز الوعي بقضايا الأمن السيبراني بين طلبة الجامعة ومنسوبيها، ودعم الشباب الموهوبين في دراسة التقنيات والبرمجيات، وتطوير مواد تعليمية متخصصة وإدماجها في البرامج الأكاديمية، وتوفير تدريب متقدم لأساتذة الجامعة، وتعزيز التفاعل المهني بين المتخصصين في هذا المجال.

ونقل البيان عن محمد هاشم، المدير العام لشركة كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين، قوله: «إن بناء قدرات قوية في مجال الأمن السيبراني يبدأ بالتعليم، ومن خلال تعاوننا مع جامعة القصيم، نهدف إلى دعم تطوير المهارات والمعارف العملية التي تُسهم في إعداد الطلاب والمعلمين لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال الأمن السيبراني. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتبادل المعرفة وبناء القدرات في المملكة على المدى الطويل».

تجدر الإشارة إلى أن شركة كاسبرسكي تأسست عام 1997، وهي شركة تعمل في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، وقدمت حلول حماية لأكثر من مليار جهاز، وتخدم ملايين الأفراد ونحو 200,000 عميل من الشركات، وفقًا لما ورد في بيانها. ولمزيد من المعلومات عن الشركة يمكن زيارة الموقع الرسمي لكاسبرسكي.