بحث لسناب شات وMCN يرصد تحول السعوديين إلى المحادثات المرئية الفردية

أصدرت سناب شات بالتعاون مع شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN) بحثًا بعنوان «مزايا المحادثات» يتناول دور التواصل المرئي الفردي المباشر في إعادة تشكيل علاقة العلامات التجارية بالمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

ويركز البحث على التحول في أساليب تواصل المستخدمين في المملكة، وكيف يمكن للعلامات التجارية التعامل مع بيئات المحادثات عبر قنوات مرئية وتعبيرية ومباشرة مثل الدردشة، مع الإشارة إلى اتساع حضور الصور ومقاطع الفيديو وأدوات التعبير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التواصل اليومي.

الصور والفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي تتقدم على النص في المحادثات

ذكر البيان أن نتائج البحث تشير إلى تحول واضح في سلوك المستهلكين في السعودية، إذ لم يعُد التواصل محصورًا في الرسائل النصية، بل بات يشمل الصور ومقاطع الفيديو وأشكالًا تعبيرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب النتائج، يرى أكثر من نصف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة أن مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو داخل المحادثات الخاصة تُعد شكلًا من أشكال التواصل. كما أشار «معظم المستهلكين» إلى أن هذه الأشكال تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم بوضوح أكبر، مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة لمسات إبداعية إلى الرسائل اليومية.

وأضاف البيان أن الأشكال المرئية تُستخدم على نحو أكبر في العلاقات الوثيقة، ما يضع الألفة والثقة ضمن العوامل المؤثرة في طريقة تواصل المستخدمين وتفاعلهم داخل المحادثات.

الرسائل المباشرة من العلامات التجارية: قبول مرتفع وتأثير في الانطباع

يشير البحث إلى أن قنوات التواصل الفردي، رغم طابعها الشخصي، أصبحت مساحة أكثر تقبلًا لتواصل العلامات التجارية في السعودية. ووفق النتائج الواردة في البيان، قال 85% من المستهلكين إنهم لا يمانعون تلقي رسائل العلامات التجارية داخل المحادثات، فيما عبّر 66% عن شعور إيجابي تجاه العلامة التجارية بعد تلقي رسالة مباشرة منها.

وذكر البيان أن ما يقارب ثلث المستهلكين يقولون إن مبادرة العلامة التجارية بالتواصل المباشر تجعلهم يشعرون باهتمام حقيقي بهم، مع التأكيد أن الرسائل «ذات الصلة والهادفة» قد تعزز الثقة والترابط العاطفي بدلًا من التسبب في الانزعاج.

دور الإعلانات التفاعلية على سناب شات داخل بيئة المحادثات

سلط البحث الضوء على دور الأنماط الإعلانية التفاعلية في تمكين العلامات التجارية من الظهور ضمن بيئات المحادثات بطريقة «تبدو طبيعية» و«متوافقة مع البيئة الثقافية»، وفق ما ورد في البيان. كما أشار إلى أن ظهور «الإعلانات الدعائية» للعلامات التجارية داخل المحادثات الفردية قد يدعم علاقتها مع جيل الألفية وجيل زد في السعودية، مقارنةً بما وصفه البيان بحدود الإعلانات التقليدية في هذا السياق.

وأوضح البيان أن سناب شات تطرح صيغًا مثل «الصور الدعائية» لمساعدة العلامات التجارية على المشاركة في تواصل داخل المحادثات بما يتوافق مع أنماط التواصل اليومية لدى المستخدمين في المملكة.

تصريحات: التحول في الحوار يؤثر في إستراتيجيات التسويق الرقمية

قال بشير محمدوني، المدير الإقليمي للاستثمارات الرقمية في شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN): «تكشف الدراسة عن تحول جذري في طريقة تفاعل المستهلكين السعوديين مع رسائل العلامات التجارية، إذ أصبحت أشكال التواصل الحواري العامل الأهم لنجاح إستراتيجيات التسويق الرقمي في المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، لم تَعُد هذه الأنماط أكثر جاذبية فحسب، بل باتت تُحدث تغييرات جوهرية في صورة العلامة التجارية وأدائها. ولذا فإن العلامات التجارية التي تتبنى هذه الأنماط الجديدة بوعي ثقافي ورؤية إستراتيجية يمكنها بناء الثقة مع جمهورها وتعزيز علاقتها بهم بنحو أكبر. فالأمر لا يقتصر على اعتماد أساليب إعلانية جديدة، بل يشمل كذلك إعادة النظر في طريقة ظهور العلامات التجارية في حياة المستهلكين الرقمية اليومية».

وقالت رشا الغصيني، رئيسة قسم الوكالات في شركة سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتزايد إقبال المستهلكين في المملكة العربية السعودية على التواصل عبر الوسائل البصرية والتعبيرية، لا سيما في المحادثات الفردية الخاصة. وتبين هذه الدراسة أن ظهور العلامات التجارية في هذه المحادثات بصورة طبيعية وهادفة من شأنه أن يسهم في بناء علاقات أقوى مع المستهلكين وتحقيق تأثير ملموس».

منهجية الدراسة والفئة المستهدفة

استندت النتائج، بحسب البيان، إلى دراسة أجرتها شركة سناب وشركة ميديا ترايلز في المملكة العربية السعودية عبر برنامج ميديا ترايلز. وشملت الدراسة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و44 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سناب هي شركة تكنولوجيا تشمل منتجاتها الرئيسية تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل المصورة، ومنصة Lens Studio الخاصة بتطوير تجارب الواقع المعزز، ونظارات الواقع المعزز Spectacles. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة عبر Snap.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN) هي شبكة تعمل في مجال الإعلان والاتصالات التسويقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتتبع لمجموعة أومنيكوم. وتضم نحو 2000 موظف في 11 سوقًا، وتشمل وكالات عاملة في مجالات الإبداع والإعلام والرقمنة والعلاقات العامة والبيانات وتجربة العلامة التجارية والتسويق المتخصص. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة Omnicom وMCN.