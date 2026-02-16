SVC تطوّر منصة «Aian» لتحليلات السوق بالذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار الخاص

طوّرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) منصة تحليلية بالذكاء الاصطناعي باسم «Aian» بهدف دعم دورها في تطوير منظومة الاستثمار الخاص في المملكة، عبر الاعتماد على البيانات والتحليلات في توجيه قراراتها وبرامجها، وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت SVC إن «Aian» طُوّرت داخليًا، وتعتمد على منهجية «ذكاء بيانات» لتحويل الخبرات المؤسسية المتراكمة والبيانات التفصيلية إلى رؤى عن ديناميكيات السوق وتطور القطاعات وتشكّل رأس المال، بما يربط بين الإشارات الحالية والاتجاهات التاريخية طويلة المدى لدعم اتخاذ القرار.

منصة لتحويل البيانات إلى توصيات قابلة للتنفيذ

قالت نورة السرحان، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للاستثمار في SVC، إن توسّع سوق الاستثمار الخاص في المملكة يزيد الحاجة إلى بيانات «أوضح وأدق»، مضيفة: «تمثل Aian طبقة جديدة من البنية التحتية المعلوماتية للسوق، بما يُعمق الثقة المؤسسية، ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويُسهم في تعزيز النمو المستدام».

وأضافت السرحان: «من خلال تحويل البيانات إلى توصيات قابلة للتنفيذ، تُرسّخ Aian مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للاستثمار الخاص ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأشارت السرحان إلى أن «صناعة القيمة» في أسواق الاستثمار الخاص لا ترتبط فقط بضخ الاستثمار، بل ببناء البيئة التي يتدفق فيها رأس المال بكفاءة، معتبرة أن المرحلة المقبلة من تطور السوق ستكون مدفوعة بالبيانات والتحليل والتوصيات المتعمقة قبل رأس المال. وقالت: «من خلال منصة Aian، نبني الأساس المعرفي لمنظومة الاستثمار الخاص، ما يمكّن SVC من رؤية أوضح، وقرارات أدق، وتوجّه مبني على البصيرة لا الافتراض».

دمج بيانات المحفظة مع مصادر خارجية للتحقق وبناء صورة “حية” للسوق

قالت عذاري المبارك، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في SVC، إن التحدي الأكبر في أسواق الاستثمار الخاص لا يتمثل فقط في الوصول إلى التمويل، بل في «الوصول إلى الرؤية الواضحة»، مشيرة إلى أن هذا التحدي يزداد في الأسواق الناشئة سريعة النمو بسبب تباين مستويات الإفصاح وتجزؤ مصادر البيانات وتوزع المعرفة المؤسسية بين جهات متعددة.

وأضافت المبارك: «بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، يُشكّل نقص البيانات الدقيقة والمتسقة تحديًا هيكليًا يؤثر في كفاءة تخصيص رأس المال، وفي قدرتها على تحفيز الاستثمار الخاص على نطاق واسع». وتابعت: «وقد تأسست SVC لسد هذه الفجوات. ومع تكليفها بتمكين السوق؛ يتجاوز دورها التمويل؛ ليشمل بناء البيئة التي تنمو فيها منظومة الاستثمار الخاص بصورة صحية ومستدامة».

وبحسب البيان، تدمج «Aian» بيانات محفظة SVC الاستثمارية مع «مصادر خارجية مختارة»، وتوفر عملية متواصلة لجمع البيانات والتحقق من صحتها، بهدف إنتاج تمثيل حي لحركة السوق يعكس تدفق رأس المال بمرور الوقت، بدلًا من الصورة التي تصفها الشركة بالمجزأة في التقارير التقليدية.

تحليلات قابلة للتخصيص وتوقعات للجولات وحجم التمويل

أوضحت SVC أن «Aian» تقدم أدوات تحليلية قابلة للتخصيص، تتضمن تحديثات متكررة وتحليلات مستقبلية، بما يمكّن الشركة من تحديد فجوات السوق ذات الأولوية، وإعادة توجيه تخصيص رأس المال، وتصميم برامج لتطوير المنظومة.

وأضافت أن قدرات التحليل المستقبلي تشمل تحليل الأنشطة التمويلية المرتقبة، بما في ذلك الجولات الاستثمارية وحجم التمويل المتوقع. كما تضم المنصة أدوات معيارية للمقارنة المؤسسية، لإجراء تحليلات منظمة عبر نظراء السوق والقطاعات والمبادرات.

أرقام MAGNiTT عن سوق الاستثمار الجريء في 2025

أورد البيان بيانات من منصة البيانات الاستثمارية MAGNiTT تفيد بأن المملكة العربية السعودية حققت أقوى أداء للاستثمار الجريء بين الأسواق الناشئة في عام 2025، إذ سجلت 1.72 مليار دولار في حجم الاستثمار الجريء، بنمو سنوي بلغ 145%.

وأضافت البيانات أن المملكة حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مسجلة 257 صفقة في عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 45%.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) هي شركة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستثمار الجريء، وتقول إنها تستهدف تطوير منظومة الاستثمار الخاص في المملكة ودعم مهامها بصفتها صانعة للسوق عبر برامج وأدوات تعتمد على البيانات.

