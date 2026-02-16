Solidrange تجمع 2.4 مليون دولار لتوسيع حلول الحوكمة والالتزام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أغلقت شركة Solidrange السعودية الناشئة في مجال الأمن السيبراني جولة تمويل أولية بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي لدعم حلولها في أتمتة وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام، إضافة إلى التوعية السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقادت الجولة شركة «شراكة المالية» بمشاركة «سدو المالية» و«سيدرا فينتشرز» وصندوق «Tali Ventures»، الذراع الاستثماري لمجموعة stc.

تمويل لتسريع التوسع الإقليمي وتطوير المنتجات

قالت Solidrange إن التمويل سيُخصص لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يشمل تسريع التوسع الإقليمي، وتطوير المنتجات والبنية التقنية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها.

وأضافت الشركة أن حلولها تستهدف دعم أهداف المملكة في الأمن السيبراني والمواءمة مع «رؤية السعودية 2030»، عبر تعزيز المرونة المؤسسية ورفع نضج عمليات الالتزام، والتركيز على منظومة دفاع سيبراني تدور حول العنصر البشري.

سياق السوق: طلب متزايد على حلول محلية متوافقة تنظيميًا

ربط البيان نمو Solidrange بتزايد حاجة السوق السعودية إلى حلول أمن سيبراني مطورة محليًا تمتثل للمتطلبات التنظيمية وتساعد في تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وذكر البيان أن جهات تنظيمية ورقابية في المملكة اعتمدت منصات الشركة، دون تسمية هذه الجهات أو تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الاعتماد.

مستثمرون: التركيز على GRC والوعي السيبراني

قال عبد الإله العويّد من «شراكة المالية» إن «Solidrange» طورت منصات تستهدف تحديات الحوكمة والمخاطر والالتزام والوعي بالأمن السيبراني، مضيفًا: «إن هذا الاستثمار سيساعد الشركة على تسريع وتيرة نموها وتطوير منتجاتها وتوسيع نطاق خدماتها والمضي قدمًا في خططها الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق مساهمة فاعلة وملموسة في منظومة الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية».

خريطة المنتج: منصتان لإدارة الالتزام وقياس المخاطر البشرية

بحسب البيان، تقدم Solidrange منصتين تستهدفان مخاطر الأمن السيبراني من الجانبين التقني والبشري، مع الالتزام باللوائح التنظيمية والتشريعات المعمول بها في المملكة.

وتوفر منصة «EasyCompliance» نظامًا لأتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والالتزام، وتشمل وظائف لأتمتة وتسهيل عمليات الإدارة، وتبسيط إجراءات المراجعة الداخلية، وتعزيز إدارة السياسات والضوابط الرقابية، إلى جانب ربط الإدارات عبر مسار عمل موحد.

كما تقدم الشركة منصة «Awareness10»، وهي منصة توعية بالأمن السيبراني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن برنامجًا تدريبيًا تفاعليًا مع محاكاة لهجمات التصيد الإلكتروني بهدف تقييم جاهزية الموظفين، واختبار الاستجابة، وتحديد نقاط الضعف في السلوك البشري، ثم اقتراح إستراتيجيات معالجة.

خطط الشركة في الخليج وربطها باستمرارية الأعمال

قال جمال لَبَني، الشريك المؤسِس والرئيس التنفيذي لشركة Solidrange، إن الاستثمار «تأكيد» لتوجه الشركة نحو تحديث قطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام باستخدام منصات سعودية، مضيفًا: «وفي ظل تزايد استغلال التهديدات السيبرانية للسلوك البشري والثغرات التشغيلية، تأتي حلولنا التي تركز على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر البشرية لتمكين المؤسسات من تعزيز مرونتها الأمنية وتبسيط إجراءات الالتزام».

وأضاف لَبَني: «نحن فخورون بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ليس فقط عن طريق مساعدة المؤسسات في بناء أسس مستدامة للأمن السيبراني تواكب تطلعات المستقبل، بل أيضًا بتعزيز قدرة التقنيات السعودية على المنافسة عالميًا».

وأشار البيان إلى أن Solidrange تستهدف أن تكون مزودًا لحلول الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) والتوعية السيبرانية على المستوى الإقليمي، مع تركيز على تمكين المؤسسات بمختلف أحجامها من تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، وتبسيط إجراءات الالتزام، ودعم استمرارية الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Solidrange هي شركة سعودية ناشئة في مجال الأمن السيبراني، أُسست عام 2023 وتتخذ من الرياض مقرًا لها، ويقودها الشريك المؤسِس والرئيس التنفيذي جمال لَبَني. وتعمل الشركة في أتمتة وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حلول التوعية بالأمن السيبراني، وتقول إنها تقدم خدماتها لأكثر من خمسين عميلًا من المؤسسات الكبرى، تشمل جهات حكومية وشركات مساهمة عامة ومنظمات من القطاعين العام والخاص في المملكة.