مبادرة «بالعربي» تناقش العدالة المعرفية الرقمية في مناظرات جامعات عربية بأوكسفورد

شاركت مبادرة «بالعربي» التابعة لمؤسسة قطر في جلسات نقاشية على هامش بطولة المملكة المتحدة الثانية لمناظرات الجامعات باللغة العربية، التي نظمها مركز مناظرات قطر (من إنشاء مؤسسة قطر) بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بجامعة أوكسفورد، واستضافتها جامعة أوكسفورد خلال المدة من 7 إلى 9 فبراير، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، جاءت المشاركة ضمن جولات مبادرة «بالعربي» الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في النقاشات المعرفية المرتبطة بالعالم الرقمي وإنتاج المعرفة، وتوفير منصات للحوار وتبادل الأفكار بما يستهدف تنمية إمكانيات الشباب وتشجيع التعاون.

اللغة العربية في زمن الخوارزميات

شهد اليوم الافتتاحي جلسة بعنوان «اللغة العربية والعدالة المعرفية في العالم الرقمي»، قدّمها ثائر فواز فرحات، أخصائي مناظرات في مركز مناظرات قطر، بمشاركة الدكتور ليث علاونة، متحدّث في ملتقى «بالعربي» 2025، ومايا الجابر، باحثة دكتوراه في علم النفس بجامعة أوكسفورد.

وناقشت الجلسة مكانة اللغة العربية في سياق الخوارزميات، وكيفية تمثيلها وترجمتها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت تتعرض لانحياز مقارنة بلغات أخرى، إضافة إلى أسئلة أوسع عن «الاستعمار الرقمي»، وحدود العدالة المعرفية في بيئة تتأثر بمصالح الشركات الكبرى. كما تطرقت إلى المتطلبات اللازمة لبناء حضور عربي لا يقتصر على الاستهلاك، بل يشارك في إنتاج المعرفة.

مائدة مستديرة تربط النقاش الرقمي بتحديات عالمية مشتركة

في ثاني أيام البطولة، نظّمت مبادرة «بالعربي» ومركز مناظرات قطر مائدة مستديرة ناقشت دور العالم العربي في مواجهة تحديات عالمية مشتركة، شملت الهجرة والتغير المناخي والأمن الغذائي، بمشاركة الدكتور ليث علاونة ومايا الجابر، إلى جانب فريق «بالعربي»، وفريق مركز مناظرات قطر، ومتحدثين من المتناظرين.

وتناول النقاش ملف الهجرة بوصفه قضية تتقاطع فيها الذاكرة التاريخية مع الفرص المستقبلية، مع بحث كيفية توظيف الخبرات العربية المتراكمة. ووفق البيان، اتفق المشاركون على ضرورة تغيير السرديات المتعلقة بالهجرة، مشيرين إلى أنها تمثل «رأس مال بشري عربي في المهجر يفوق تريليوني دولار» بحسب إحصاءات البنك الدولي، بما يضعها في سياق الفرص للدول الغربية والعربية، بدلًا من التعامل معها بوصفها عبئًا.

تكريم «بالعربي» في ختام البطولة

ذكر البيان أن حفل ختام البطولة شهد تكريم مبادرة «بالعربي»، في خطوة عكست حضور المبادرة ضمن الفعاليات.

وأشار البيان إلى إمكانية متابعة مستجدات مبادرة «بالعربي» وملتقى «بالعربي» لعام 2026 عبر موقعها الرسمي: bilaraby.qa.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «بالعربي» هي مبادرة ثقافية أطلقتها مؤسسة قطر عام 2024 وتركز على تحفيز الأفكار والإبداع باللغة العربية، وتوفر منصة رقمية لتبادل المعرفة والحوار، كما تنظم سنويًا في الدوحة فعالية «ملتقى بالعربي» التي تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية ومساحات تفاعلية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1995 في دولة قطر، وتركز على دعم التنمية عبر منظومة تضم كيانات ومراكز ومبادرات تتمحور حول التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع. ووفق ما ورد في البيان، تمتد منظومتها التعليمية من الروضة إلى ما بعد الدكتوراه ضمن المدينة التعليمية في الدوحة، وتشمل مراكز للبحوث والابتكار والسياسات ومرافق مجتمعية. ويمكن الاطلاع على معلومات المؤسسة عبر موقعها الرسمي: qf.org.qa.