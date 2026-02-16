سوريَة.. توقيع اتفاق إستراتيجي بين وزارة السياحة وشركة عِلم السعودية

في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو رقمنة القطاع الحكومي السوري، أبرمت وزارة السياحة السورية اتفاقية إستراتيجية مع شركة “عِلم” السعودية، تركز على تطوير أنظمة الأرشفة الذكية وإدارة السجلات والبيانات، ضمن رؤية شاملة لتحديث العمل المؤسسي في القطاع السياحي.

وتقضي الاتفاقية بأن تعمل شركة “عِلم” إلى جانب كوادر الوزارة على تصميم أطر تقنية وتنظيمية متقدمة تهدف إلى تحسين إدارة الوثائق والمعلومات، عبر أنظمة فهرسة وأرشفة إلكترونية تسهم في اختصار الوقت الإجرائي، ورفع مستوى الشفافية، وضبط انسيابية البيانات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للفاعلين في المجال السياحي.

محطة محورية

وبشأن طبيعة هذه الشراكة، أوضح معالي وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الهدف يتجاوز مجرد مواكبة التطور الرقمي إلى قيادة هذا المسار داخل القطاع.

وأوضح الوزير التعاون مع الشركة السعودية محطة محورية في مسيرة تحديث العمل الحكومي، قائلًا: “نسعى لأن تصبح وزارة السياحة نموذجًا يُحتذى في الإدارة الرقمية، حيث يقود القطاع العام عملية التطوير، ويعكس أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ليكون مرجعًا لباقي مكونات القطاع السياحي في سوريَة من منشآت ومستثمرين وشركاء”.

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم”، محمد العمير، على أن هذه الشراكة تستند إلى الخبرات المتراكمة للمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي الحكومي، والتي أثمرت عن منظومات رقمية متكاملة.

وأضاف: “ننقل اليوم هذه التجربة القائمة على الحوكمة الرشيدة وإعادة هندسة الإجراءات إلى قطاع السياحة في سوريَة، لدعم التحول المؤسسي وخلق بيئة تشغيلية حديثة تعزز الاستثمار وتحسن تجربة المستفيدين”.

مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق خطة أوسع تنفذها وزارة السياحة لتحديث بنيتها المعلوماتية وتطوير أدوات العمل الإداري، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في خلق بيئة داعمة للنمو السياحي المستدام.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن حراك رقمي أوسع تشهده سوريَة في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأيام الماضية انطلاق الأعمال التنفيذية لشراكات إستراتيجية مع شركات رائدة في الحلول الرقمية.

وفي سياق ذي صلة، كانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ووزارة المالية السوريتين قد أعلنتا في وقت سابق بدء المرحلة العملية من شراكتهما مع شركة “عِلم” لتسريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شركة رائدة

تُعد شركة “عِلم” شركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1988 وتعمل في تطوير الحلول الرقمية وخدمات الأعمال المتكاملة.

وتقدّم الشركة منظومة من الاستشارات التقنية والمنتجات الرقمية وحلول الإسناد والتدريب، بهدف تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من رفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات.

كما تركّز على قيادة التحول الرقمي عبر مشاريع تدعم المدن الذكية والخدمات الحكومية واللوجستية والصحية، وبناء شراكات تعزّز مجتمعات أكثر ترابطًا وأمنًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.