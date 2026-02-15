بشراكة سعودية.. وزارة المالية في سوريَة توقع اتفاقية لدعم التحول الرقمي

وقّعت وزارة المالية السورية اتفاقية إطارية مع شركة «عِلم» السعودية لتنفيذ مشروع رقمنة العمليات المالية الحكومية في الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية، فيصل المجفل، ومعالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، تهدف الشراكة إلى توفير المعرفة وبناء القدرات لدعم جهود وزارة المالية في رقمنة الإجراءات والخدمات المالية، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء والشفافية، ومن ثَم يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والحد من الفساد والبيروقراطية، بالاستناد إلى المعايير التقنية والممارسات المعتمدة في مجال التحول الرقمي.

خطوة إستراتيجية

وفي هذا السياق أكد معالي وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية في مسار تحديث العمل المالي الحكومي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التقنية المتقدمة في دعم خطط التحول الرقمي، وبناء منظومة مالية حديثة وآمنة ومتكاملة.

وأشاد الوزير بتجربة المملكة العربية السعودية وشركة “عِلم” في ميدان التحول الرقمي، وما يمكن أن تقدمه من مزايا تدعم رؤية وزارة المالية في سوريَة.

بدورها، أعربت شركة «عِلم» عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدةً التزامها بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تحقيق أهداف المشروع وتعزز مسيرة التطوير المؤسسي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة المالية السورية لتحديث أنظمتها وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.

شركة رائدة

تُعد شركة «عِلم» شركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1988 وتعمل في تطوير الحلول الرقمية وخدمات الأعمال المتكاملة.

وتقدّم الشركة منظومة من الاستشارات التقنية والمنتجات الرقمية وحلول الإسناد والتدريب، بهدف تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من رفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات.

كما تركّز على قيادة التحول الرقمي عبر مشاريع تدعم المدن الذكية والخدمات الحكومية واللوجستية والصحية، وبناء شراكات تعزّز مجتمعات أكثر ترابطًا وأمنًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.