المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات

شاركت المملكة، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في اجتماع مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي (DRN) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي استضافته هيئة الاتصالات الجورجية في العاصمة تبليسي، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وجاءت المشاركة بحضور نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة، المهندس عمر الرجراجي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الشبكة.

تحضيرات «GSR 2026» وأولويات الأجندة التنظيمية العالمية

ترأس أعمال الاجتماع مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الدكتور كوزماس زافازافا. وناقش أعضاء مجلس الإدارة التحضيرات والتوجهات لنسخة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2026، مع التركيز على صياغة الأجندة التنظيمية العالمية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للنسخة المقبلة من الندوة خلال العام الجاري.

وسلّط المجلس الضوء على المبادرات التي ستُناقش ضمن الجمعيات التنظيمية الإقليمية، ودعوة أعضائها إلى التطبيق بهدف تسريع التحول الرقمي المستدام.

جلسة عن «الأفق الرقمي» ونهج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

شاركت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كذلك في جلسة حوارية بعنوان «صياغة الأفق الرقمي: ركائز القمة العالمية (WSIS) والنهج التشاركي للمستقبل»، تحدث خلالها المهندس عمر الرجراجي عن دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم واستدامة قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك عبر مبادرات الهيئة ومشاريعها التعاونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتناول الرجراجي، بحسب البيان، سبل تسريع التحول الرقمي المستدام للجميع، ومواصلة جهود التنسيق بين القطاعات والأقاليم، إضافة إلى أهمية توجيه جهود أصحاب المصلحة المتعددين نحو رفع جودة البيئة التنظيمية وتعزيز التعاون الدولي المشترك.

ما شبكة التنظيم الرقمي «DRN»؟

تسعى شبكة التنظيم الرقمي (DRN) إلى تسريع التحول الرقمي المستدام، ومناقشة أبرز التحديات والفرص، ومشاركة التجارب والدروس المستفادة من خلال تعزيز وتطبيق مفهوم العمل التشاركي في التنظيمات الرقمية عبر القطاعات الاقتصادية العابرة للحدود.

وبحسب البيان، تضم الشبكة ثلاث عشرة جهة تمثل هيئات تنظيمية من أقاليم مختلفة حول العالم، وتركز على تعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي وتمكين بيئة محفزة للابتكار والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هي هيئة سعودية تُعنى بتنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، وتمثل المملكة في مشاركاتها ذات الصلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.