يوتيوب يصل إلى آبل Vision Pro بعد انتظار عامين

أطلقت شركة جوجل رسميًا تطبيق يوتيوب لنظارة آبل Vision Pro يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٦، بعد عامين من إعلان آبل الجهاز. يأتي ذلك بعد انتظار طويل من مستخدمي النظارة الذين لم يتمكنوا من الوصول المباشر إلى المنصة في السابق.

تطبيق يوتيوب الرسمي يدعم المزايا الأساسية

أكدت شركة جوجل في بيان نشر عبر موقعها الرسمي إطلاق التطبيق المصمم خصوصًا للعمل على نظام VisionOS الخاص بـ Vision Pro. يوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى الفيديوهات بدقة عالية ودعم المشاهدة التفاعلية مع الواجهات الثلاثية الأبعاد التي تميز النظارة.

ذكرت جوجل أنه: «أصبح بإمكان مستخدمي Vision Pro مشاهدة محتوى يوتيوب والاستفادة من مزايا التجربة الغامرة»، وذلك نقلًا عن بيان قسم المنتجات لدى جوجل.

حجب يوتيوب عن Vision Pro في البداية

لم يتوفر تطبيق يوتيوب الرسمي على Vision Pro منذ إطلاق النظارة في فبراير عام ٢٠٢٤. فاعتمد المستخدمون على متصفحات الإنترنت أو تطبيقات الطرف الثالث لمشاهدة الفيديو، دون إمكانيات متقدمة مثل التفاعل الثلاثي الأبعاد أو بث الفيديو بالحركة الكاملة.

استغرقت جوجل عامين في العمل على تطوير التطبيق، ووضحت في تصريحاتها أن التطبيق يخضع لتحديثات مستمرة لضمان توافقه مع تقنيات الواقع الممتد ومعايير الجودة التي تفرضها آبل على تطبيقات Vision Pro.

التجربة الجديدة ترفع جودة مشاهدة الفيديو على النظارة

أوضح تقرير منشور في موقع جوجل الرسمي أن التطبيق الجديد يوفر عرض فيديو بدقة تصل إلى 4K، ودعم أنظمة الصوت المكاني المدمجة مع Vision Pro. يمكن للمستخدمين تصفح القوائم، والبحث عن الفيديوهات، وتسجيل الدخول بحساباتهم عبر التطبيق.

يسمح تطبيق يوتيوب بعرض محتوى AV1 دون الحاجة إلى المحوّلات الخارجية التي اعتمدتها التطبيقات البديلة. كما يتيح مشاهدة العروض المباشرة والتحكم في الإعدادات من داخل واجهة النظارة.

استجابة مجتمع المطورين ومواكبة تطبيقات الفيديو الكبرى

يأتي إطلاق تطبيق يوتيوب ضمن سلسلة من التطبيقات الداعمة لـ Vision Pro خلال عام ٢٠٢٦، ومن ذلك تطبيقات مثل نتفليكس وديزني بلس التي أطلقت نسخًا رسمية للنظارة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥.

تهدف جوجل عبر هذه الخطوة إلى دعم انتشار تطبيقاتها على منصات الواقع الممتد، خاصة في ظل توسع سوق نظارات الواقع وتزايد الطلب على منصات بث الفيديو المتوافقة مع الأجهزة الذكية.

خلفية عن نظارة Vision Pro وتطبيقات بث الفيديو

أطلقت آبل نظارة Vision Pro في الولايات المتحدة في فبراير ٢٠٢٤، بسعر قدره ٣٥٠٠ دولار أمريكي. اعتمد الجهاز على نظام VisionOS مع دعم تقنيات الواقع المختلط والواقع المعزز، وتوفر تجربة عرض غامرة باستخدام شاشات ميكرو OLED. حتى نهاية ٢٠٢٥، لم تطرح آبل إصدارات عالمية من الجهاز سوى في بضع أسواق محدودة.

شهد قطاع تطبيقات بث الفيديو على أجهزة الواقع الممتد نموًا كبيرًا في المدة الواقعة بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٦. أصدرت شركات مثل نتفليكس وديزني بلس تطبيقات متطورة لنظارات الواقع، في حين تأخرت جوجل في توفير يوتيوب بشكل رسمي حتى فبراير ٢٠٢٦.

إتاحة التطبيق عالميًا ودعم اللغات

أعلنت جوجل أن تطبيق يوتيوب متاح للتنزيل في جميع أسواق Vision Pro الحالية عبر متجر آبل الرسمي. يدعم التطبيق لغات متعددة منها الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والعربية، مع تحديثات دورية لتحسين التجربة.

أوضح قسم الخدمات في جوجل أن التطبيق يستوفي معايير الأمان وحماية الحسابات، ويخضع لبروتوكولات التشفير من طرف إلى طرف، مع ميزة المصادقة الثنائية المتاحة.

شراكة مستقبلية بين آبل وجوجل في منصات الواقع

جاء إطلاق يوتيوب على Vision Pro بعد تعاون تقني بين آبل وجوجل لتكامل الخدمات على منصات الواقع الممتد. لم تعلن الشركتان تفاصيل الشراكة المالية أو التقنية، لكن بيان جوجل أشار إلى تطوير مزايا إضافية للتطبيق في النسخ القادمة.