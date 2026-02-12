GoDaddy تطلق «خدمة تسمية الوكلاء» لتعريف هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة GoDaddy «خدمة تسمية الوكلاء» (Agent Name Service) بوصفها معيارًا مفتوحًا يهدف إلى إنشاء طبقة ثقة لتعريف هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت، في محاولة لمعالجة صعوبة التمييز بين الوكلاء الموثوقين والوكلاء المزيفين مع ازدياد أعدادهم، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن دوافع إطلاق الخدمة ترتبط بالنمو المتسارع لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى توقعات تفيد بأن الشركات وحدها قد تطلق أكثر من مليار وكيل ذكاء اصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يرفع الحاجة إلى آليات تضمن نزاهة التفاعلات بين الوكلاء عبر الإنترنت.

معيار يعتمد على بنية الإنترنت الأساسية

بحسب البيان، توفر «خدمة تسمية الوكلاء» طريقة لتسجيل وكلاء الذكاء الاصطناعي واستكشافهم بصورة يمكن التحقق منها، بالاعتماد على البنى التحتية الأساسية نفسها التي يقوم عليها الإنترنت، مثل أسماء النطاقات، ونظام أسماء النطاقات (DNS)، وشهادات البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI).

وتشترط الخدمة أن يحصل كل وكيل ذكاء اصطناعي يُسجّل ضمنها على اسم فريد وسهل القراءة للمستخدمين، إلى جانب هوية قابلة للتحقق من الناحية التشفيرية، بما يتيح اكتشاف الوكلاء والتحقق منهم وتنظيمهم عبر الويب المفتوح.

ولمزيد من المعلومات عن معايير الخدمة، أشارت الشركة إلى موقع agentnameregistry.org.

سجل GoDaddy يربط الوكيل باسم نطاق ويضيف خيار تحقق موسع

ضمن التطبيق العملي للمعايير، قالت GoDaddy إنها أطلقت «سجل خدمة تسمية الوكلاء» الذي يربط هوية وكيل الذكاء الاصطناعي باسم نطاق. وبحسب البيان، يتيح ذلك لأي جهة التحقق من ملكية نطاق الوكيل، مع إمكانية التحقق من هويته المؤسسية إذا خضع لعملية تحقق موسعة، بهدف الحد من الوكلاء المزيفين أو برامج البوت الانتحالية.

وأضافت الشركة أن الوكلاء المسجلين في هذا السجل يحصلون على شارة «موثق من خدمة تسمية الوكلاء» (ANS Verified) لمساعدة المستخدمين على التمييز بسرعة بين الوكلاء الموثوقين والمزيفين المحتملين.

وللاطلاع على الوكلاء الموثقين عبر السجل، أحالت الشركة إلى صفحة الخدمة على موقعها: GoDaddy.

ارتباط بالمعرفات اللامركزية وسجلات شفافية غير قابلة للتغيير

قالت GoDaddy إن تصميم «خدمة تسمية الوكلاء» يتوافق مع معيار المعرفات اللامركزية (DID) الصادر عن اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، ووصفتها بأنها خدمة تسمية يمكن تشغيلها في أي متصفح دون الحاجة إلى إضافات.

وأضاف البيان أن الخدمة تتضمن «سجلات شفافية غير قابلة للتغيير» لتوثيق تاريخ تسجيل كل وكيل وتجديده وإلغائه، بما يوفّر مسار تدقيق واضحًا لدعم الامتثال والثقة. كما أشارت الشركة إلى أن السجل الموثوق قد يسهل على المستخدمين العثور على الوكلاء المناسبين وتقييمهم واعتمادهم، بما قد يسرع نمو منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تصريحات GoDaddy حول هدف الخدمة

قال ترافيس مولستاين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم المنتجات والذكاء الاصطناعي في GoDaddy: «يجب أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دفع العالم إلى الأمام دون تعريض الأفراد للمخاطر، وهو ما توفره خدمة تسمية الوكلاء من خلال منح المطورين المسؤولين شارة ثقة معتمدة، وتقديم وسيلة سريعة لمعرفة الهوية والجهة الكامنة وراء وكيل الذكاء الاصطناعي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة GoDaddy هي شركة تعمل في خدمات أسماء النطاقات وبناء الحضور الرقمي للأعمال، وتقدم أدوات لإنشاء المواقع والشعارات وبيع المنتجات والخدمات وقبول المدفوعات عبر الإنترنت. وتوفر الشركة أيضًا تجربة «GoDaddy Airo®» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة على إطلاق حضورها عبر الإنترنت، إضافة إلى فريق دعم يعمل على مدار الساعة.