كشفت جوجل عن تعرض نموذجها الذكائي المتقدم Gemini لمحاولات استنساخ مكثفة خلال الأشهر الأولى من 2026، إذ استخدم مهاجمون أكثر من مئة ألف طلب برمجي (prompt) بهدف تحليل سلوك النموذج ومحاكاة قدراته الذكائية. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي وكشف التهديدات الجديدة التي تستهدف النماذج الذكائية الرائدة.

تسارع الاستهداف بالنصوص البرمجية المتقدمة

أوضح مسؤولو جوجل أن فريق الأمن التقني رصد حملة استنساخ منظمة شنها مهاجمون مجهولون انطلقوا من عدة مواقع دولية، مستغلين النسخة التجارية والاختبارية من Gemini عبر واجهات البرمجة المفتوحة الخاصة بالمنصة. استخدم المهاجمون أكثر من مئة ألف نص برمجي متنوع خلال مدة قصيرة، مستهدفين استخراج ردود النموذج التحليلية وإعادة بناء قاعدة بيانات سلوكية واسعة تتيح لهم تطوير نسخ مقلدة من Gemini.

تشير تقديرات الخبراء في أمن الذكاء الاصطناعي إلى أن تلك الهجمات تُعرف باسم “الهجمات النموذجية” أو “الاستنساخ الخبيث”، وتؤدي إلى تطوير نماذج منافسة تعتمد على استنباط استجابات النموذج الأصلي، من دون الوصول إلى بيانات التدريب أو الشيفرة البرمجية الخاصة. تعتمد هذه الهجمات على التكرار المكثف للطلبات وتحليل الردود النصية، ما يزيد من احتمالات اختراق الخصوصية أو كشف تقنيات المعالجة الذكائية المتقدمة التي تميز Gemini عن بقية النماذج المتاحة.

جوجل ترد بإجراءات أمنية مشددة

أطلقت جوجل تحديثات أمنية عاجلة مطلع فبراير 2026، تشمل تشديد أنظمة رصد النشاط غير المعتاد وتحليل طلبات البرمجة بصورة متقدمة، إضافة إلى تطبيق قيود على عدد ونوع الطلبات التي يمكن تمريرها ضمن مدة زمنية محددة عبر منصة Gemini. أكدت الشركة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية النموذج من التقنيات المتطورة المستخدمة في محاولات الاستنساخ، كما نوَّهت إلى أنها تطبق آليات تتبع مستحدثة لرصد محاولات “الهندسة العكسية” التي تستهدف Gemini.

أشار فريق الأمن في جوجل إلى أن الأنظمة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط الحاسوبية غير التقليدية التي تظهر في طلبات البرمجة، ويجري تفعيل مصفوفة أمان تفاعلية تمنع المهاجمين من استنطاق النموذج عبر دفعه للإفصاح عن أسرار خوارزمياته أو منهجيات معالجته اللغوية. أُضيفت أيضًا عمليات تدقيق دورية للردود النصية، وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التحولات في سياسة حماية نماذج الذكاء الاصطناعي في سوق التقنية العالمي.

السياق العالمي لتنامي الهجمات على النماذج الذكائية

شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تصاعدًا كبيرًا في محاولات الاستنساخ منذ عام 2025، وخاصة بعد تزايد اعتماد الشركات والمؤسسات على النماذج الضخمة مثل Gemini وChatGPT وClaude في التطبيقات التجارية والتعليمية. تعود محاولات الاستنساخ غالبًا إلى دوافع تنافسية أو لاستغلال قدرات النموذج الأصلي في تطوير برمجيات موازية دون تحمّل كلفة التطوير أو التدريب.

لم تصدر بعد إحصاءات شاملة عن عدد الهجمات الناجحة عالميًا في 2025-2026، غير أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى كمايكروسوفت وإنفيديا أعلنت أخيرًا تعزيز القواعد الأمنية في النماذج الذكائية التي تقدمها للمؤسسات الحكومية ومعاهد البحث. تشير الدراسات الأولية إلى أن غالبية الهجمات تتركز على تجاوز حدود الاستخدام والاعتماد على شبكات برمجية متوزعة جغرافيًا، ما يجعل من التتبع الفوري تحديًا كبيرًا للشركات المطورة.

تأثير الهجمات على سوق الذكاء الاصطناعي والمستخدمين

يحمل تعرض Gemini لهجمات استنساخ بهذا الحجم دلالات هامة لسوق الذكاء الاصطناعي في 2026، إذ يعكس التحول المتنامي نحو حماية الملكية الفكرية للنماذج الذكائية ويطرح تساؤلات حول قدرة الشركات على التصدي للاختراقات المنظمة. يترتب على محاولات الاستنساخ مخاطر اقتصادية وجوانب أمنية متعددة، بدءًا من احتمالات ظهور نسخ غير موثوقة في السوق وصولًا إلى المساس بحقوق المستخدمين وبياناتهم.

يرى خبراء الأمن الرقمي أن نجاح مهاجمين في استنساخ سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يؤدي إلى انتشار منصات مقلدة غير آمنة، واستغلالها في عمليات الاحتيال أو نشر معلومات خاطئة بدرجة كبيرة. تزداد المخاطر مع استخدام النماذج الذكائية في قطاعات حيوية مثل الصحة والمالية والتعليم، ما يجعل من حماية البيانات والتحقق من سلامة النماذج أولوية مطلقة لدى صانعي التقنية ومزودي الخدمات.

تتوقع جوجل تزايد وتيرة الهجمات في ظل المنافسة الحادة بين شركات التكنولوجيا العالمية، وتستعد حاليًا لإطلاق مبادرات توعية عن الأمن الذكائي إلى جانب تطوير أدوات حماية موزعة على مستوى خوادمها الرئيسة (ai.google). يُذكر أن الشركة جدّدت، في بيان حديث، التزامها بتحديث الإجراءات الأمنية بصورة مستمرة حرصًا على سلامة نموذج Gemini وكفاءته.