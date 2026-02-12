ميتا تضيف ميزة تحريك صور الملف الشخصي في فيسبوك

طرحت شركة ميتا ميزة جديدة تُمكّن مستخدمي فيسبوك من تحريك صور الملفات الشخصية باستخدام وظائف الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها فيسبوك. وأعلنت الشركة توفر الخيار الجديد، مؤكدة أنه يوفر تجربة تفاعلية لجعل الصور الرمزية أكثر حيوية.

طريقة عمل ميزة تحريك الصور الشخصية عبر Meta AI

تتيح الميزة للمستخدمين رفع صورة ملفهم الشخصي مباشرة إلى فيسبوك، ثم استخدام أداة Meta AI الجديدة لاقتراح مجموعة من الحركات أو المؤثرات، مثل الابتسام أو تحريك الرموش أو إدارة الرأس قليلًا. ويختار المستخدم الحركة المطلوبة لتحويل الصورة الثابتة إلى مقطع متحرك قصير.

أفادت تقارير تقنية منشورة، منها تقرير موقع «Social Media Today»، أن الخاصية الجديدة مضمنة في إعدادات صور الملفات الشخصية وتُستخدم المدرِّبات الخاصة بـ «ميتاأي» على الصور المُخزَّنة. وتظهر الصور المتحركة في صفحة الملف الشخصي للمستخدم، ويمكن للأصدقاء رؤيتها بدل الصورة الثابتة التقليدية.

تستخدم أداة Meta AI ذات التقنية التي طورتها الشركة ضمن حزمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أعلنتها ميتا في مؤتمراتها التقنية طوال عام 2025. وتعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحليل ملامح الوجه في الصورة، وتركيب الحركات عليها بسلاسة لضمان نتائج طبيعية وأقرب إلى الواقع.

تفاصيل تفعيل الخدمة وتوفرها

أشارت شركة Meta في بيان رسمي إلى أن ميزة تحريك صور الملفات الشخصية بدأت بالوصول تدريجيًا إلى مستخدمي فيسبوك في عدد من الدول. وبيّنت الشركة أن الخاصية متاحة حاليًا لمستخدمي التطبيق بالنسخة الإنجليزية وستصل لاحقًا إلى مزيد من الأسواق واللغات.

وجاء في نص البيان المنشور في مدونة Meta: «نعمل باستمرار على دعم تجارب المستخدمين عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وميزة تحريك صور الملفات الشخصية جزء من جهود جعل التفاعل في فيسبوك أكثر حيوية وتعبيرًا».

أوضح التقرير المنشور في «Social Media Today» أن المستخدمين الذين وصلت إليهم الميزة سيجدون خيار «Animate» عند تعديل صورة ملفهم الشخصي في تطبيق فيسبوك. ويستطيع هؤلاء تطبيق حركة تلقائية أو اختيار نمط محدد من ضمن الخيارات المقترحة. ويمكن حفظ مقطع التحريك كفيديو قصير أو ملف GIF واستخدامه مباشرة على الحساب.

استخدام الذكاء الاصطناعي وتوجهات الشركة

تعتمد الميزة على تقنيات متقدمة في معالجة الصور ضمن منشآت Meta الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي كخطوة تضاف إلى سلسلة من الأدوات التي أطلقتها الشركة في الآونة الأخيرة ضمن حزمة Meta AI. ورُصد توجه ميتا إلى دمج رؤى الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، ومنها تسريع تطوير مزايا تفاعلية في فيسبوك وواتساب وإنستاجرام.

كتبت الشركة في بيانها الرسمي: «سيستفيد المستخدمون من إمكانيات التعديل السريع والآمن للصور الشخصية، دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق فيسبوك أو استخدام تطبيقات طرف ثالث».

أكدت مصادر تقنية أن ميزة تحريك صورة الملف الشخصي متاحة بشكل اختياري، ويمكن للمستخدمين إيقافها أو حذف الصور المتحركة متى شاؤوا. وشددت ميتا على التزامها بسياسات الخصوصية، إذ يُخزن محتوى الصور وحركات التحريك محليًا ولا يُستخدم لأي أغراض دعائية.

خلفية عن تطوير مزايا الصور المتحركة في فيسبوك

سبق أن وفَّرت فيسبوك منذ عام 2015 إمكانية وضع مقاطع فيديو قصيرة للملفات الشخصية، غير أن الميزة واجهت تحديثات متقطعة وتوقفت جزئيًا في أعوام لاحقة. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات بإمكان المستخدمين إنشاء رسوم متحركة بسهولة من صورهم الثابتة دون الحاجة إلى برامج احترافية أو خبرة تقنية مسبقة.

وقد أشارت ميتا إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور الشخصية يوفر حماية لبيانات المستخدمين ويدعم معايير الأمان. كما ذكرت الشركة أن المزايا تُستخدم فقط عبر خوادم فيسبوك الرسمية ولا تتيح لأي جهة خارجية الحصول على صور المستخدمين أو بياناتهم من هذه الخدمة.