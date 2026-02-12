فاراداي فيوتشر تطلق ثلاثة روبوتات وتفتح الطلبات الأولية خلال معرض NADA

أطلقت شركة فاراداي فيوتشر Intelligent Electric Inc. سلسلة منتجات روبوتات «الذكاء الاصطناعي المتجسّد» (EAI) خلال معرض الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات (NADA) السنوي في لاس فيغاس، وأعلنت فتح البيع وجمع الطلبات الأولية المأجورة لثلاثة منتجات، مع خطة لتسليم الدفعة الأولى بنهاية شهر فبراير، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إنها أسست شركة جديدة باسم FF EAI-Robotics Inc. ومقرها ولاية كاليفورنيا لإدارة نشاط الروبوتات، وتستهدف أن تصبح أول شركة في أمريكا الشمالية تسلّم روبوتات بشرية ورباعية الأرجل في الوقت نفسه.

ثلاثة روبوتات في الدفعة الأولى وخطة لروبوتات بذراع متحركة لاحقًا

تشمل الدفعة الأولى ثلاثة منتجات هي: «FF Futurist» (روبوت بشري كامل الحجم للاستخدامات المهنية)، و«FF Master» (روبوت بشري “رياضي” عالي الحركة)، و«FX Aegis» (روبوت رباعي الأرجل للأمن والمرافقة). وأضافت الشركة أنها تخطط لإطلاق سلسلة روبوتات بذراع متحركة متنقلة لاحقًا خلال الربع الثاني من العام.

إستراتيجية «3 في 1» لمنظومة روبوتات EAI

إلى جانب الإطلاق، عرضت فاراداي فيوتشر ما وصفته بإستراتيجية منظومة روبوتات FF EAI «ثلاثة في واحد»، التي تجمع بين الإستراتيجية والتقنية والمنتج، وتتضمن ثلاثة مكونات هي: أجهزة EAI، و«عقل EAI» مع منصة مفتوحة المصدر ومفتوحة البنية، و«مصنع بيانات EAI» لامركزي.

الأسعار وباقات المهارات وخيارات التمويل

أعلنت الشركة أسعار المنتجات الثلاثة على النحو الآتي: تبدأ سلسلة «FF Futurist» من 34,990 دولارًا أمريكيًا، وتبدأ سلسلة «FF Master» من 19,990 دولارًا، وتبدأ سلسلة «FX Aegis» من 2,499 دولارًا.

وأضافت أن تكلفة «باقة مهارات النظام البيئي» تبلغ نحو خمسة آلاف دولار لروبوت «FF Futurist»، وثلاثة آلاف دولار لروبوت «FF Master»، وألف دولار لروبوت «FX Aegis»، على أن يسري ذلك فقط على المنتجات المجهزة بإمكانات «التطوير الثانوي»، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها تدرس تقديم خيارات للتمويل والتأجير والتأجير التشغيلي. كما قالت إنها ستوفّر دعم ما بعد البيع، إلى جانب التحديثات الهوائية (OTA) والخدمات التقنية مِن بُعد. ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للشركة: ff.com.

ودائع B2B تتجاوز 1,200 وحدة وخطة للتحضير للإنتاج

قالت فاراداي فيوتشر إن إجمالي وحدات روبوتات FF EAI المشمولة بودائع B2B «مأجورة وغير قابلة للاسترداد وغير ملزمة» تجاوز 1,200 وحدة. وأضافت أن هذه الودائع جاءت من جهات مشاركة في «أنشطة التشارك في الابتكار مقابل تعويضات»، وفق البيان.

وأوضحت الشركة أن روبوتات EAI دخلت مرحلة التحضير للإنتاج بالتوازي مع تنفيذ التخصيص وفق «سيناريوهات الاستخدام المختلفة»، وإجراء الاختبارات وتدريب البيانات، بهدف تسريع وتيرة عمليات التسليم المرتقبة.

منصة إنفيديا Orin ومستشعرات متعددة في FF Futurist

ذكرت الشركة أن روبوت «FF Futurist» يعمل بمنصة إنفيديا Orin، بقدرة حوسبية تبلغ 200 تيرا عملية في الثانية (TOPS)، مع دعم التحديثات والتوسعات المستمرة.

وبحسب البيان، يضم الروبوت نظام إدراك يجمع بين عدة كاميرات عالية الدقة، وكاميرا عين السمكة، وكاميرا RGB-D، ومستشعر LiDAR ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى مستشعرات لمسية. كما يدعم Wi‑Fi و 5G للتحكم مِن بُعد، والتشغيل عبر الواقع الافتراضي (VR)، والعمل التعاوني.

وأضافت الشركة أن الروبوت يتضمن 28 محركًا عالي الأداء، بعزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن-متر، وكثافة طاقة تبلغ 125 نيوتن-متر لكل كيلوغرام، وزمن تشغيل يصل إلى ثلاث ساعات، مع تصميم بطارية قابلة للاستبدال السريع. كما يدعم التفاعل الطبيعي بما يصل إلى خمسين لغة، وواجهة وجه تفاعلية قابلة للتخصيص.

وقدمت الشركة أمثلة لسيناريوهات استخدام «FF Futurist» تشمل: الفنادق وصالات العرض والمتاحف كموظف استقبال متعدد اللغات، وقطاعات التجزئة ومعارض السيارات والعقارات كمستشار مبيعات، والفعاليات كمضيف، والمدارس والمختبرات كمساعد بحثي وتعليمي، إضافة إلى «المدن الترفيهية والمعارض المؤقتة» كسفير للعلامات التجارية، مع إشارة إلى إمكانية توسيع الاستخدام لاحقًا للمنازل والمصانع.

FF Master: ثلاثون درجة حرية للجسم واستخدامات منزلية وتعليمية

قدّمت الشركة «FF Master» بوصفه روبوتًا بشريًا عالي الحركة، وقالت إنه يضم ثلاثين درجة حرية في الجسم (دون احتساب اليدين). وبحسب البيان، تشمل سيناريوهات الاستخدام المنزلية المساعدة في الدراسة مع الأطفال، والتفاعل مع كبار السن، والمساعدة على الاسترخاء، إضافة إلى إمكانية مراقبة المنزل مِن بُعد عبر الفيديو وأجهزة الاستشعار بعد التحديثات.

كما أشارت الشركة إلى أدوار محتملة في الفعاليات بوصفه «مسؤول التفاعل الرئيسي»، وفي الفصول الدراسية والمختبرات كمساعد في البحث والتدريب، مع طرح احتمالات للتطور إلى مدرب شخصي أو رفيق للأنشطة الخارجية.

FX Aegis: اجتياز عوائق بارتفاع 13 بوصة وتسلق 40 درجة وخيارات تحويل وتجهيزات

قالت فاراداي فيوتشر إن «FX Aegis» روبوت رباعي الأرجل مخصص للأمن والمرافقة، وبعزم دوران أقصى للمفاصل يبلغ 48 نيوتن-متر. وأضافت أنه قادر على تجاوز عوائق بارتفاع يبلغ 13 بوصة، وتسلق منحدرات تصل إلى 40 درجة، مع دعم Wi‑Fi و 5G وإمكانية توسيعه بقدرات تشغيل مِن بُعد.

وبحسب البيان، يأتي الروبوت افتراضيًا ببنية رباعية الأرجل، مع دعم خيار التحويل إلى إصدار رباعي العجلات. كما يمكن تزويده بوحدات LiDAR وكاميرات عمق ووحدات اتصال، وحتى أذرع روبوتية وطفايات حريق وإضافات أمنية، وفق متطلبات المهام. وأضافت الشركة أنه يمكن ربطه بأنظمة الأمن المنزلية والحرم الجامعي والمنشآت الصناعية لتنفيذ دوريات مستمرة وتغذية راجعة للحالة، مع دعم قدرات الدوريات الذاتية ووضعية «اتبعني».

وطرحت الشركة أمثلة لسيناريوهات استخدام «FX Aegis» تشمل: المرافقة على الطرق، والعمل الأمني في المصانع وإنفاذ القانون، والمشاركة في الإنقاذ والطوارئ، ومهام جرد الأصول وتسليم العناصر الصغيرة.

فعاليات للشركاء وخطاب نوايا لتقييم تعاون في Web3

ذكرت الشركة أنها استعرضت نموذج «FF Par» أمام وكلاء التوزيع في لاس فيغاس، ونظّمت فعالية خاصة لاستقطاب «شركاء مبيعات مبدئيين» لمنتجات روبوتات FF EAI.

كما أعلنت توقيع خطاب نوايا غير ملزم بين FF EAI Robotics وشركة AIxC لتقييم فرص التعاون في مجال Web3.

تصريحات: رهانات على الروبوتات المتجسدة وتحوّلات السوق

قال واي تي جيا، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك العالمي لشركة فاراداي فيوتشر، إن إطلاق الروبوتات يمثل «محطة مفصلية» للشركة، مضيفًا: «نحن نؤمن بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد، من خلال عملها مع البشر، ستسهم في إعادة تشكيل نماذج الإنتاجية، وإحداث قفزة نوعية جديدة في كفاءة العمل عبر التكامل العميق بين الإنسان والآلة».

ونقل البيان عن صانع المحتوى التقني جون ريتنغر قوله: «إن التحديات والعقبات التي حدّت من تطور الروبوتات في الماضي تحولت اليوم إلى فرص صناعية كبيرة… ولا شك أن صناعة الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسّد وصلت إلى لحظة حاسمة، نقطة تحوّل تنتقل فيها الابتكارات التقنية إلى مرحلة التسويق التجاري الواسع النطاق».

نموذج عمل قائم على «النظام البيئي» واتجاهات حددتها الشركة للقطاع

قالت فاراداي فيوتشر إنها تعتمد نموذج تسعير «قائمًا على النظام البيئي»، ووصفت هدفه بأنه نقل القطاع إلى «عصر الروبوتات المدفوع بالطلب»، وفق البيان.

كما عرضت الشركة إطار «6-3-3 للتطبيقات الصناعية والقيمة العملية»، الذي يتضمّن ستة سيناريوهات تجارية وخدمية عامة، وثلاثة سيناريوهات خدمية عائلية، وثلاثة سيناريوهات صناعية. وحددت أربعة اتجاهات رئيسية لقطاع الروبوتات هي: «العمومية والاستقلالية»، و«الاحترافية والتخصص»، و«البيانات كأصل»، و«النظام البيئي القائم على البروتوكولات»، بحسب البيان.

وأشارت كذلك إلى برنامج «FF Par» الذي قالت إنه يهدف إلى تحديث نموذج الوكالات التقليدي عبر نموذج إيرادات يجمع بين مبيعات المنتجات وتشغيل المستخدمين، وتشغيل منظومة المحطات الذكية، إلى جانب دمج الشركاء ضمن «منظومة التشارك في الابتكار» الخاصة بها، مع طرح تصوّر لدور وكلاء السيارات بوصفهم «مشغلي محطات ذكية» قد يبيعون المركبات ومنتجات الروبوتات معًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. هي شركة مقرها ولاية كاليفورنيا، تأسست عام 2014، وتعمل على تطوير منظومة تنقل كهربائي ذكي. ويذكر البيان أن الطراز الرائد للشركة هو «FF 91»، كما تشير إستراتيجية «FX» لدى الشركة إلى طرح طُرُز إنتاجية تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين.