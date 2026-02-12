سناب: مستخدمون يخططون لرمضان 2026 مبكرًا وزخم الشراء يتسارع في الإمارات والسعودية

أصدرت شركة سناب رؤى حول سلوك المستهلكين خلال شهر رمضان 2026 في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع تركيز على أنماط التخطيط والشراء واستخدام الأدوات الإبداعية داخل تطبيق سناب شات، وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن تزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء قد يفتح المجال لأنماط مختلفة مقارنة بعام 2025، مثل انخفاض عدد ساعات الصيام، وزيادة الأنشطة الاجتماعية الخارجية، وتحسن القدرة الشرائية قبل الشهر وخلاله وبعده بسبب صرف راتب ثلاثة أسابيع. وأضافت أن فعاليات مثل يوم التأسيس السعودي في الأسبوع الأول من رمضان، وموسم الرياض، قد ترفع وتيرة الاحتفالات وفرص التسوق، بما ينعكس على التفاعل الاجتماعي والإنفاق.

التخطيط المبكر والإلهام الرمضاني عبر سناب شات

بحسب سناب، أشار 40% من مستخدمي سناب شات إلى أنهم يخططون لرمضان قبل ثلاثة أشهر أو أكثر. وأضافت أن أكثر من سبعة من كل عشرة مستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون سناب شات لتنظيم الاحتفالات والمشتريات واختيار الملابس وتقديم الهدايا وتوثيق اللحظات العائلية.

الواقع المعزز كأداة للتعبير خلال الشهر

قالت الشركة إن 93% من مستخدمي سناب شات يبحثون عن أدوات تساعدهم على الإبداع خلال شهر رمضان. وذكرت أن عدسات الواقع المعزز على المنصة تجذب انتباهًا أكبر بثمانية أضعاف مقارنة بمنصات تواصل اجتماعي أخرى، وأن 92% من المستخدمين يتفقون على أن الواقع المعزز يجعل احتفالات رمضان أكثر تشاركية.

إنفاق أعلى وارتباط بالإعلانات خلال موسم رمضان

استندت سناب إلى بيانات تتعلق برمضان 2025، وقالت إن الإنفاق الاستهلاكي في السعودية ارتفع بنسبة 35% خلال الشهر. وأضافت أن 89% من مستخدمي سناب شات أفادوا باحتمالية الشراء بعد مشاهدة «إعلانات جذابة»، وتوقعت استمرار هذا الزخم ونموه في 2026 بدعم من طبيعة الموسم وتبادل الأفكار الاستهلاكية عبر المحادثات.

كيف تصف سناب أدواتها التسويقية في رمضان

نقل البيان عن أنطوان شلّيطا، مدير عمليات شركة سناب في دولة الإمارات، قوله: «لا يمثل رمضان موسمًا للاحتفال فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة للاكتشاف والتواصل والإبداع. إذ يلجأ مستخدمو سناب شات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى المنصة بحثًا عن أفكار جديدة وأدوات تعزز من ألق الشهر الكريم وحيويته. وهو ما يمثل للعلامات التجارية فرصة قيّمة للظهور بطرق أصيلة تتوافق مع السياق الثقافي. وتسعى سناب إلى دعم هذا التوجه من خلال عدسات الواقع المعزز، والشراكات مع صناع المحتوى، والحلول الإعلانية المبتكرة التي تساعد العلامات التجارية على تقديم سرد قصصي إبداعي وزيادة التفاعل خلال المناسبات الثقافية الهامة».

أرقام عن التفاعل: الواقع المعزز وصناع المحتوى

قالت سناب إن الحملات التي تستخدم ميزات الواقع المعزز «التجريبية» حققت زيادة تصل إلى 239% على أساس سنوي في معدلات النقر على التطبيق، إلى جانب «معدل انتباه» أعلى بثماني مرات من الإعلانات التقليدية، وفقًا للبيان. وأضافت أن التفاعل يمتد إلى ما بعد رمضان ليشمل عيد الفطر عبر تهاني العلامات التجارية وهدايا العدسات وتجارب التسوق التفاعلية.

وفي ما يتعلق بصناع المحتوى، ذكرت الشركة أن 67% من مستخدمي سناب شات يثقون بصناع المحتوى الذين يشاركون «تقييماتهم المدعومة بالأدلة». وأضافت أن الحملات التي يقودها صناع المحتوى في السعودية حققت زيادة في الوعي الإعلاني بمقدار 1.8 ضعف، وفي التفاعل مع الإعلانات بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالحملات التي لا يقودها صناع المحتوى.

وأشارت سناب أيضًا إلى أن 91% من مستخدمي سناب شات يقولون إن رؤية العروض الترويجية المتكررة تشجعهم على التفكير في الشراء. وفي السعودية، قالت الشركة إن 89% من المستخدمين يتفاعلون بعد مشاهدة إعلانات جذابة.

مثال من قطاع التجميل: حملة لاروش بوزيه في السعودية

قدمت سناب مثالًا على نتائج الحملات خلال رمضان، وقالت إن علامة «لاروش بوزيه» وصلت إلى أكثر من 40% من مستخدمي سناب شات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا في السعودية خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملتها. وأضافت أن ذلك ترافق مع زيادة في التفاعل مع العلامة التجارية بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالمنصات الأخرى، حسب البيان.

ما الذي تقترحه سناب للحملات الرمضانية في 2026

قالت سناب إن رمضان 2026 يمثل فرصة للعلامات التجارية لبناء علاقات أوثق مع الجمهور في الإمارات والسعودية، عبر الاستفادة من رؤى حملة «عبّر بلقطة». ووفق البيان، تشمل الصيغ التي تسلط الشركة الضوء عليها: «صفقات الاستحواذ»، و«الإعلانات الدعائية»، و«إعلانات صناع المحتوى»، إلى جانب تجارب الواقع المعزز.

وللمزيد عن الحملة، أشارت الشركة إلى صفحة أعمال سناب شات على الرابط التالي: forbusiness.snapchat.com.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سناب هي شركة تكنولوجيا تشمل منتجاتها الرئيسية تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي عبر الرسائل المصورة، ومنصة الواقع المعزز Lens Studio، ونظارات الواقع المعزز Spectacles. وتنشر الشركة معلوماتها على موقعها الرسمي snap.com.