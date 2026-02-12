سامسونج تحدد موعد إطلاق S26 ألترا وتعيد Z TriFold إلى الأسواق

كشفت شركة سامسونج رسميًا موعد فعالية إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra، معلنة عودة هاتف Galaxy Z TriFold إلى الأسواق في المدة نفسها. أعلنت الشركة أن الحدث سيقام في سيول يوم 28 فبراير 2026، مع بدء الحجز المسبق لهواتف S26 Ultra في اليوم ذاته.

تفاصيل حدث Galaxy S26 Ultra والطلبات المسبقة

نشرت سامسونج عبر موقعها الرسمي دعوة للفعالية التي تستضيف إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra ضمن سلسلة Galaxy S26. ذكر بيان الشركة أن الحدث سيُبث عالميًا من مقر الشركة في سيول. أوضحت الصفحة الرسمية أن الحجز المسبق سيبدأ مباشرة بعد الإعلان وتُقدّم الشركة مزايا حصرية للمشترين الأوائل، تشمل قسائم شراء رقمية وخدمات دعم فني موسعة.

أكدت سامسونج عبر بيانها أن «المستخدمين الذين يشاركون في الحجز المسبق سيحصلون على مزايا إضافية تشمل ضمانًا موسعًا وبرامج استبدال حصرية». أعلنت الشركة إتاحة خيارات الألوان التقليدية إلى جانب إصدار جديد خاص بالحدث، دون الإفصاح عن الأسواق المستهدفة بشكل مفصل.

عودة هاتف Galaxy Z TriFold إلى الأسواق

أعلنت سامسونج، حسب تقرير نشره موقع GSMArena يوم 11 فبراير 2026، تجهيز دفعة جديدة من جهاز Galaxy Z TriFold، وهو الهاتف القابل للطي بثلاثة أجزاء. أكد التقرير أن الشركة ستعيد طرح الهاتف في سلسلة متاجر مختارة، مع بدء البيع التدريجي خلال مارس 2026، بناءً على المخزون المتاح.

ذكرت سامسونج في تعليق لوسائل الإعلام أن «الاهتمام المتزايد بجهاز Galaxy Z TriFold دفع الشركة إلى تسريع جدول الإمداد لتلبية احتياجات المستخدمين». لم توضح سامسونج العدد الإجمالي للأجهزة المتاحة في الدورة الجديدة، لكنها أكدت أن عملية البيع ستشمل متاجرها ومنصاتها الرسمية فقط.

السياق التقني وخطة سامسونج للأجهزة القابلة للطي

يندرج إعلان سامسونج عودة Galaxy Z TriFold ضمن إستراتيجيتها لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للطي، الذي يشهد منافسة مع شركات مثل هواوي وشاومي. ظهر جهاز Z TriFold للمرة الأولى في فعالية سابقة لسامسونج، ولاقى اهتمامًا كبيرًا بسبب تصميمه الفريد الذي يتيح استعمال الشاشة بثلاثة أوضاع مختلفة. كان تقرير نشره موقع GSMArena قد أشار إلى نفاد دفعات Galaxy Z TriFold الأولى من الأسواق خلال ساعات من إطلاقها في مناطق مختارة في عام 2025.

جدير بالذكر أن سلسلة هواتف Galaxy S26 تضم ثلاثة طرازات: S26، وS26 Plus، وS26 Ultra. تؤكد سامسونج في البيان الرسمي الذي نشرته على موقعها أن «التركيز الأساسي في هذه السلسلة ينصب على مزايا التصوير بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات أمنية متعددة». تولي الشركة أهمية لتعزيز التكامل مع أجهزة النظام البيئي التابع لها، بما يشمل الحواسيب اللوحية ومنتجات الأجهزة المنزلية الذكية.

يرتبط اهتمام سامسونج بتوسعة سلسلة أجهزتها الذكية بارتفاع الطلب العالمي على هواتف الفئة العليا، خاصة في آسيا وأوروبا. ذكرت الشركة في بياناتها المالية السابقة أن إيرادات قطاع الأجهزة المحمولة شهدت زيادة نسبية في النصف الثاني من عام 2025، إذ سجلت الشركة نموًا في شحنات الهواتف الموجهة للأسواق المتقدمة. حسب تصريح مدير تسويق المنتجات في سامسونج، لي جاي هون، «تواصل الشركة الاستثمار في البحوث والتطوير لتحسين الابتكار واستجابة احتياجات المستخدمين حول العالم».

تعلن سامسونج في كل فعالية خطط تحديث البرامج لهواتفها الجديدة. ذكرت الشركة عبر مركز الدعم على موقعها أن هواتف S26 ستتلقى تحديثات أمان شهرية لثلاثة أعوام منذ تاريخ الإطلاق وتحديثات نظام التشغيل لخمس سنوات.

أدرجت سامسونج أجهزة Galaxy S26 الجديدة ضمن برنامج الاستبدال السنوي للأجهزة، ما يمنح المستخدمين إمكانية تحديث أجهزتهم خلال مدة استحقاق محددة. تأتي الحوافز ضمن سياق منافسة آبل والشركات الأخرى في السوق العالمي.