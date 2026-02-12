برنامج CAIO في أبوظبي يُعلن مدربين جدد من إنفيديا ومبادلة وG42

أعلنت أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي وكلية أبوظبي للإدارة قائمة المدربين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» (CAIO)، مع انضمام قيادات وخبراء من جهات منها إنفيديا، و«مبادلة»، و«مجموعة بوسطن الاستشارية» (BCG)، و«جي42»، و«AI71»، إلى جانب مؤسسات بحثية. وذلك وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، يُعقد البرنامج في أبوظبي خلال المدة من 10 إلى 21 أبريل 2026، ويستهدف كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين، مع تركيز على أطر الحوكمة ونماذج التشغيل وهياكل صنع القرار المرتبطة بقيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات والدول.

سياق البرنامج: طلب متزايد على أدوار قيادية للذكاء الاصطناعي

ذكر البيان أن البرنامج يأتي استجابةً لما وصفه بـ«الحاجة المتزايدة» لدى الحكومات والشركات الكبرى إلى مشهد قيادي منظم في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تدريب قيادات قادرة على بناء الإستراتيجيات وتحديد آليات الحوكمة وقياس الأثر وتوجيه قرارات تبني الذكاء الاصطناعي.

وقال ألكسندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، إن الدورة الأولى عززت رؤية المجموعة لدور مسؤولي الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه من برامج متخصصة، مضيفًا: «بحلول عام 2027، من المتوقع أن يُوجّه الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال عالميًا»، وفق ما ورد في البيان.

من جانبه، قال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، إن الدفعة الأولى أكدت مستوى الطلب الذي تتوقعه الكلية، مشيرًا إلى أن القيادات التنفيذية في المنطقة «تدرك أهمية وجود إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفويضها»، بحسب البيان.

نتائج الدورة الأولى: 35 مشاركًا وعشر وحدات وزيارات لمؤسسات إماراتية

أوضح البيان أن الدورة الأولى من برنامج (CAIO) عُقدت في نوفمبر 2025 في كلية أبوظبي للإدارة، واستقطبت خمسة وثلاثين من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا.

وبحسب البيان، أكمل المشاركون عشر وحدات دراسية تناولت: إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، والأنظمة الوكيلة، ومعالجة اللغة العربية، وإستراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومنهجية نشره في المؤسسات. كما تضمنت الدورة زيارات ميدانية إلى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، ومراكز بيانات خزنة التابعة لشركة «كور42»، وشركة «أدنوك»، إضافة إلى جلسات نقاش مع مسؤولين تنفيذيين وصناع سياسات، وفق البيان.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة مجلس إدارة شركة «دي إن إيه» للاستثمارات، إن البرنامج أتاح التواصل مع مبتكري الذكاء الاصطناعي وخبرائه وقادته، مضيفةً أن أحد الدروس يتمثل في أن المجال «دائم التغيُّر»، وفق ما ورد في البيان.

مدربون من شركات ومؤسسات بحثية يقودون الدفعة الثانية

بحسب البيان، تضم قائمة المدربين المعتمدين للدفعة الثانية شخصيات من مجالات تشمل الاستثمار السيادي، وهندسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، وإستراتيجية المؤسسات، والبحوث. ومن بين الأسماء التي وردت في القائمة: الدكتور جورج تيلش، مؤسس ورئيس معهد «بي أتش آي» للذكاء المُعزز؛ والدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مجموعة «جي42»؛ والبروفيسور مروان دباح، أستاذ ومدير مختبر «جي6» في جامعة خليفة؛ والأستاذ نزار حبش، أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي.

كما تشمل القائمة الدكتور جون آشلي، كبير المهندسين المعماريين في «نيشينز» ومدير مراكز إنفيديا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وشربل عون، مدير المدن الذكية والمساحات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إنفيديا»؛ وجان كريستوف برنارديني، شريك ومدير عام في «مجموعة بوسطن الاستشارية»؛ وفارس المزروعي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «مبادلة للاستثمار»؛ وكيارا ماركاتي، رئيسة قسم الاستشارات والأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في «AI71»؛ وخورخي كولوتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIdeology.ai»؛ وماركو تمبست، مدير مركز الابتكار في جامعة ETH زيورخ. وأضاف البيان أنه سيُعلن عن محاضرين إضافيين في الأسابيع المقبلة.

محتوى البرنامج: عشرة أيام وعشر وحدات وورش تطبيقية وشبكة خريجين

أفاد البيان بأن البرنامج المُكثف يمتد عشرة أيام، ويتضمن عشر وحدات دراسية، وندوات تنفيذية، وورش عمل تطبيقية، وورشًا حول نماذج التشغيل، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز بيانات خزنة التابع لشركة «كور42»، إلى جانب جلسات نقاش مع صانعي السياسات، وإتاحة الوصول مدى الحياة إلى شبكة خريجي البرنامج.

ووفق البيان، صُمم البرنامج لتعزيز قدرات فئات تشمل: كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي، وكبار مسؤولي التكنولوجيا، وكبار مسؤولي المعلومات، وكبار مسؤولي أمن المعلومات، ومستشاري القطاع العام، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بولينوم هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وبرامج التدريب التنفيذي، وتطوّر منصة للذكاء المرئي والصوتي تجمع بين تحليلات الفيديو المعتمدة على الرؤية الآلية والذكاء الاصطناعي التفاعلي متعدد القنوات، كما تدير «أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي» وسلسلة مؤتمرات «الآلات يمكنها»، وهي مستشار حلول معتمد من إنفيديا وحاصلة على شهادة دبي للذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في البيان.

تجدر الإشارة إلى أن كلية أبوظبي للإدارة هي مؤسسة تعليمية في أبوظبي، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئات دولية، وتضم أكثر من خمسين دراسة حالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أكثر من عشرين مذكرة تفاهم دولية مع مؤسسات أخرى، وفق البيان.