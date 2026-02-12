برمجية تجسس جديدة تهدد آيفون وأندرويد

ظهرت برمجية تجسس متطورة تستهدف هواتف آيفون وأجهزة أندرويد، وفقًا لتقارير حديثة صدرت عن عدد من جهات الأمن السيبراني الدولية في شهر فبراير 2026. أشارت المصادر إلى أن البرمجية قادرة على الاستحواذ الكامل على الأجهزة المستهدفة.

آلية عمل البرمجية وطرق استهداف المستخدمين

قال تقرير نشرته شركات أمنية بينها Lookout وESET إن البرمجية، التي لم يُكشف اسمها التجاري في التقارير حتى الآن، تُطلِق غالبًا عبر رسائل تصيّد تحمل روابط خبيثة تصل إلى المستخدمين عن طريق البريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة. أوضح التقرير أن البرمجية ترسل تعليمات لفتح الباب الخلفي في نظام التشغيل، مما يسمح للجهة المهاجمة بالتحكم في الجهاز.

أضافت شركة Lookout في تقريرها أن البرمجية تملك قدرات تقنية متقدمة، منها تسجيل المكالمات الهاتفية، والتقاط صور من الكاميرا، ومراقبة الرسائل النصية، وجمع بيانات الموقع الجغرافي. كما تُخزَّن المعلومات المسروقة وتُرسل عبر خوادم خارجية بشكل مشفّر من طرف البرمجية.

إجراءات الحماية وتحذيرات الشركات الأمنية

أصدرت شركة ESET بيانًا رسميًا بتاريخ 11 فبراير 2026 أكدت فيه ضرورة تحديث نظام التشغيل باستمرار والامتناع عن الضغط على الروابط المشبوهة. جاء في البيان على لسان توني أنسل، مدير الأبحاث في ESET: «نوصي جميع المستخدمين بتوخي الحذر من أي رسائل غير معروفة وعدم تحميل أي تطبيقات خارج المتجر الرسمي».

وشددت الشركات الأمنية في تقاريرها على أن البرمجية تستغل في بعض الحالات ثغرات غير معلن عنها في أنظمة آيفون وأندرويد. أكّد التقرير وجود حوادث موثقة لاختراقات تعرض لها مستخدمون في مناطق مختلفة من العالم دون الإشارة إلى أرقام محددة أو مناطق جغرافية بعينها.

توصيات وتعاطي جوجل وآبل مع التهديد

أشارت شركة جوجل عبر بيان صحفي إلى أنها أطلقت تحديثات أمنية عاجلة لمعالجة الثغرات المرتبطة بالبرمجية. قالت الشركة: «نكرّس جهودنا لتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية المستخدمين باستمرار». من جانبها نشرت آبل صفحة دعم توضح خطوات التأمين والتبليغ عن أي نشاط مشبوه في أجهزة آيفون، مؤكدة تعاونها المستمر مع الجهات الأمنية للتحقيق في الهجمات السيبرانية.

ذكرت تقارير منشورة أيضًا أنّ التحقيقات أوضحت أنّ جهة تطوير البرمجية ما تزال غير معروفة رسميًا ولم يصدر إعلان عن جهة سيبرانية معينة وراء الحملة. وتواصل الشركات المتخصصة مثل Lookout وESET تقديم تحليلات فنية لتطوير أدوات كشف خاصة بالمهاجمين وحجز نشاطاتهم خلال أقصر وقت ممكن.

انتشار البرمجيات الخبيثة وتطور الهجمات الرقمية

أفاد تقرير شركة Lookout أنّ ظاهرة التجسس على الهواتف الذكية ليست جديدة. شهدت الأعوام الأخيرة انتشار عدة برمجيات متقدمة استهدفت الأجهزة المحمولة باستخدام تقنيات متطورة، وتعتمد غالبًا على التصيّد والهندسة الاجتماعية للوصول إلى الضحايا.

وفقًا للمصدر نفسه، تعكس البرمجية الجديدة اتجاهًا متناميًا في تطوير أدوات خبيثة قادرة على تجاوز آليات الحماية المعتادة وشن هجمات دقيقة تستهدف بيانات الأفراد والكيانات.

قال محللو الأمن الرقمي في ESET إن تصاعد هذا النوع من التهديدات يجعل من الضروري الالتزام بإجراءات الأمان الأساسية وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين على جميع الحسابات المرتبطة بالهواتف.